La historia del rock recupera el legado de las mujeres en libros, podcast y documentales

“En los libros no las nombraban, las remeras en la Bond Street no las incluían, los posters no las pensaban” . Barbi Recanati resume en el prólogo de su relato ilustrado por la artista gráfica Powerpaola, Mostras del rock, la historia invisibilizada y por deporte negada de eslabones fundamentales de la historia de la música. Sin ellas, sostiene la cantante, el rock que hoy conocemos no sería el mismo.

Voces de todo el continente entonan su canto a través de las páginas de publicaciones y producciones audiovisuales que comienzan a saldar la deuda . Así, son cada vez menos las excusas para la perpetuación de discursos que demandaban revisiones. Como en la literatura o en la ciencia, autoras, compositoras, vocalistas, instrumentistas, creadoras de sellos independientes y divulgadoras encuentran espacios donde ser narradas.

Periodistas y artistas han encabezado en los últimos tiempos diversas investigaciones sobre referentes de la música desde las primeras décadas del siglo XX hasta hoy, con recopilaciones y cruces de datos -en buena parte escasos-, registro de testimonios, reflexiones y valioso material gráfico.

Ilustración de la artista gráfica Powerpaola para el libro Mostras del rock, de Barbi Recanati

Mostras del rock, podcast y relato gráfico

En Mostras del rock, libro en formato historieta publicado por Ediciones Futurock y basado en el podcast homónimo, Barbi Recanati se sumerge “en un viaje a toda velocidad por los relatos borroneados, solapados y traspapelados deliberadamente por la cultura del rock”, define la poeta y compositora Paula Trama.

El texto es un recorrido por los referentes de sus referentes. Es así como la ex líder de Utopians y recientemente nominada a los Latin Grammy, se encontró con el talento y las historias personales de quienes inspiraron a figuras como Patti Smith, Debbie Harry, Siouxsie o Katlheen Hanna. Recanati afirma que “cambió” su vida al descubrir que los relatos de estas antecesoras “eran los momentos más fundamentales en la historia del rock”. Y atribuye a algunos nombres “el primer blues grabado en la historia, la incorporación de cantantes afrodescendientes en las listas radiales, la invención de los sintetizadores, los primeros sellos autogestivos, las canciones de protesta, la revolución sexual y la lucha por los derechos civiles, el aborto, la emancipación de la mujer y derechos LGBTIQ+, en manos de artistas mujeres cis(género), lesbianas y trans que eran un peligro para el sistema del cual la industria musical dependía”.

Powerpaola lleva al dibujo el temple y los sonidos de “mostras” de los comienzos cuyas historias desgrana Recanati: Mamie Smith, Sister Ola Mae Terrell, Big Mama Thornton, Janis Martin, Barbara Lynn, Odetta, Suzi Quatro, Nina Simone; de “Ladies of the Canyon”, como Carole King, Laura Nyro, Joni Mitchell, Janis Joplin, Grace Slick o Joan Baez, y otros casos paradigmáticos como los de Ronnie Spector, Lydia Lunch, Alice Bag o Kristin Hersh, incluido un relato realizado para el libro por Shirley Manson.

Mariana Bianchini y Barbi Recanati: cantantes, músicas y compositoras Canal Encuentro

En su aventura revisionista, Mostras del rock se presenta como una revelación página a página -en las 200 del libro-, que incluye además arte plantado en planchas de stickers y solapas troquelables para usar como posters con retratos de las homenajeadas.

Como datos relevantes, la autora apunta que Mamie Smith (Cincinnati, 1883-1946), retratada por la ilustradora con peinado y vestidos de época junto a orquestas y letras de canciones como “Crazy Blues” -”considerado el primer blues de la historia”- sonando en globitos de cómic en blanco y negro, fue “la llave maestra de la historia del rock”. “Hacia 1920, Okeh Records editaba los discos de jazz y, para un reemplazo urgente, se pensó en Mamie, que cantaba en los clubes de Harlem. No se le había dado nunca ese espacio interpretativo a artistas afrodescendientes. El impacto de las canciones abriría un portal para la música de su comunidad y la industria abriría las puertas a un género nuevo, el Classic Female Blues, que inauguró las listas de R&B, que popularizó los géneros de blues, jazz y gospel, y que sería el origen del rock para los Beatles, los Rolling Stones y el mundo”.

Mostras del rock, un libro en formato historieta ilustrado por Powerpaola en base a la investigación realizada por la cantante Barbi Recanati

Según Recanati, también creadora del sello discográfico feminista Goza Records, “si Mamie dio inicio al R&B, Bessie Smith (Tennessee, 1894-1937) fue quien lo hizo un éxito comercial”. Sobre ella, señala: “dejó otra huella en la música para siempre luego de grabar con Columbia “Down Hearted Blues”, se convirtió en la artista mejor paga en Estados Unidos y la primera en lograr presentaciones masivas ante el público blanco, inspirando a muchos de su comunidad que cambiarían la historia del rock y de la música como Aretha Franklin, Nina Simone o Billie Holiday”.

Memphis Minnie (Louisiana, 1897-1973) “era una blusera callejera que destacaba por la forma de modernizar los ritmos de los ancestros y por su forma de tocar la guitarra. Con su dúo junto a John McCoy, grabó con Columbia centenares de canciones que marcaron la historia del rock. De 200, casi 100 fueron compuestas por ella. Fue la primera artista de blues en usar una guitarra National, primera versión de una casi eléctrica. Deformó el blues tradicional y lo transformó en algo parecido al rock and roll. Un año después, esa guitarra empezaba a ser usada por Muddy Waters. La influencia de Memphis fue enorme en colegas posteriores como Led Zeppelin”. Sister Rosetta Tharpe (Arkansas, 1915-1973), en tanto, “ingresó la primera canción de gospel a las listas de blues con “Strange Things Happening Every Day”. Muchos la consideran la creadora del primer rock and roll, cuando los famosos inventores del género, Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry, tenían 3, 6 y 12 años. Chuck dijo que su propia carrera era una personificación de Rosetta Tharpe y Little Richard contó que a los 14 abrió un concierto de Rosetta en su ciudad y que ella, impactada, le dio dinero y así comenzó su carrera”. Víctima del racismo, la lesbofobia y la misoginia, Big Mama Thorton (Alabama, 1926-1984) “marcó un antes y un después con sus canciones en los ídolos más grandes del rock: “Hound dog” lanzó el estrellato a Elvis, y “Ball and Chain” en la voz de Janis Joplin. A diferencia de Elvis, Janis se ocupó y pidió el nombre de Big Mama en los créditos”.

Mon Laferte, música y pintora, es también la autora de la tapa del libro Cantoras todas. La generación del siglo 21

La generación del siglo 21

Cantoras todas. La generación del siglo 21, volumen publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara de México y disponible en versión digital , recoge la creación musical femenina en el nuevo milenio desde la óptica de destacados periodistas iberoamericanos e incluye textos de referentes como Julieta Venegas y Lila Downs.

El libro es un proyecto de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica y está acompañado de playlists de canciones de las artistas retratadas, de cien voces femeninas del siglo 21 y de una selección de artistas brasileñas.

«Recientemente, a nivel internacional, las mujeres hemos mostrado una unión y dado forma a una agenda política en la que nos planteamos cambios institucionales. Cada generación de cantautoras y compositoras ha ido creciendo, cada vez más. Esta compilación de textos es una muestra del cambio tan importante que se ha dado en la comunidad artística de la canción popular iberoamericana», sostiene la mexicana Lila Downs en el texto de presentación.

“De Mon Laferte a Rosalía, de Miss Bolivia a Natalia Lafourcade, de Ana Prada a Marta Gómez, cada vez son más las artistas que reflejan el empoderamiento femenino en sus canciones”, señalan los autores. Compilado por la ecuatoriana Ga Robles, el mexicano Enrique Blanc y el argentino Humphrey Inzillo, Cantoras todas reúne veinte perfiles de voces trascendentes, con sus historias personales, procesos creativos, influencias e hitos dentro de “un mapa de la canción femenina de nuestra época”.

Entre las retratadas figuran Telmary (en un texto escrito por Rafa G. Escalona), Mon Laferte (Humphrey Inzillo), Natalia Lafourcade (Natalia Cano), Miss Bolivia (Gabriel Plaza), Rozalén (Lara López), Nathy Peluso (Paz Azcárate), Mabiland (Diego Londoño), Gaby Moreno (Betto Arcos), Goyo (Sara Melguizo Gavilanes), Camila Vaccaro (Angie Giaverini) y Nidia Góngora (Luisa Piñeros).

En Brilla la luz para ellas, la periodista Romina Zanellato reconstruye la historia de las pioneras y referentes del rock argentino

Brilla la luz para ellas. Las mujeres en el rock nacional

Junto a una playlist con canciones de las artistas referenciadas, la periodista musical Romina Zanellato retrata y reconstruye en el libro Brilla la luz para ellas. Una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 el legado de las pioneras y figuras relevantes de la escena local .

¿Por qué la historia casi no las registra?, se preguntaba la autora inicialmente sobre artistas a las que “les llevó décadas subirse a un escenario, conseguir atención, convencer a los productores para que las grabaran y esquivar los botellazos de parte del público”. A través de una detallada investigación, la publicación parte de los comienzos, con el objetivo “de contarlas a todas”, de forma cronológica, repartidas en tres décadas (los 60, 70 y 80), junto a sus grabaciones, colaboraciones, su momento en la historia y la realidad del mercado y los feminismos del momento, seguido de un repaso a las décadas posteriores, del 90, 2000 y 2010, con afán documental y ya “sin la pretensión reparadora” inicial, en base a entrevistas y textos en primera persona.

En el libro suenan “los primeros acordes del rock nacional, a fines de los 60 y los 70, de pioneras casi olvidadas como Cristina Plate, Gabriela, Carola, Mirtha Defilpo o María Rosa Yorio, íconos de los 80 que comenzaron a ganar parte en la escena como Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Patricia Sosa y muchas otras, y la participación femenina a partir de los 90, en que se multiplica y diversifica en numerosos géneros y estilos, tanto dentro del mainstream como del under, con el cierre simbólico del Gardel de Oro en 2019 a Marilina Bertoldi”.

Sobre el proceso de recopilación de datos, Zanellato, periodista de destacada trayectoria en este campo, explica: “Un día me encontré con la revelación de que no sabía la historia de las rockeras del país. La genealogía de esas mujeres no estaba reflejada en los medios de comunicación. Soy una periodista atravesada por el activismo feminista y me di cuenta de que había que escribir este libro. Salí a investigar, a releer los libros que tenía, a comprar nuevos y cada vez que alguna mujer era mencionada al pasar, la subrayaba, investigaba, escuchaba sus discos y la rastreaba para entrevistarla”.

La investigadora menciona la enorme complejidad a la hora de reconstruir parte de estas historias, como la de la primera mujer que graba un single en la escena del rock argentino, Cristina Plate. “Su historia fue borrada por quienes la grabaron. La grabaron cuando lanzaron Mandioca, el primer sello independiente del rock: un single suyo, el primer single de Manal y el primero de Los Abuelos de la Nada. Esos dos nombres son híper famosos y ella apenas es mencionada en los textos. No había una documentación pareja sobre esas mujeres que estuvieron en el rock nacional y, en cambio, hay sobreabundancia sobre cada paso que dio Tanguito, Litto Nebbia, Pappo... Está documentada hasta la cantidad de veces que cambian una cuerda en un escenario y ninguna referencia a quiénes tocaron en el disco de Carola o a dónde se grabó el de Mirtha Defilpo”.

Otro aspecto que llamó la atención de la autora reside en que la totalidad de las entrevistadas comentaron que su principal obstáculo fue la forma en que fueron silenciadas mediáticamente. “No sentían ellas un rechazo tan grande por parte de sus compañeros músicos sino de los medios de comunicación, que rechazaban escucharlas o incluso se burlaban de lo que hacían . Productores, managers y programadores decían: ‘las mujeres no venden o el cupo ya está cumplido’”. Del mismo modo, “todas se enfrentaron al hecho de que las inversiones para desarrollarse recaían en los varones”, relegándolas a los caminos del under o la autogestión.

Carola Kemper, en un episodio del ciclo Sirenas rock, disponible en Canal Encuentro

On demand: del show de Patti Smith en el CCK a la serie sobre la cantora mapuche Aimé Paine

La plataforma Contar y Canal Encuentro ofrecen de forma gratuita a través de sus plataformas on demand entrevistas, especiales, grabaciones de shows en vivo en el CCK -como el de Patti Smith-, series y documentales que tienen a las mujeres y a las distintas identidades de género como protagonistas en la música.

El ciclo Sirenas rock, estrenado en 2020, recorre el universo de voces femeninas del rock nacional a través de sus cincuenta años de historia y de su panorama actual. Cantantes y compositoras de distintas regiones del país reconstruyen sus historias personales y repasan sus canciones y las influencias de colegas admiradas o antecesoras. La serie consta de cuatro episodios, de 28 minutos de duración.

Toca une, tocan todes, músicas que generan es un proyecto audiovisual de FM En Tránsito que reconoce la participación activa de mujeres, lesbianas, trans y no binarios en la música, y que persigue desnaturalizar las desigualdades de género arraigadas en el ámbito cultural. En esta producción, toman la voz cantante artistas como Paula Maffia, Lucy Patané, Barbi Recanati, Chocolate Remix, Bife, Soema Montenegro, Sasha Sathya, Jaz Pimentel, In-Sista y Roma Roldán .

Charo Bogarín, protagonista de la serie dedicada a la cantora mapuche Aimé Paine

La cantora mapuche-tehuelche Aimé Painé (1943-1987), artista pionera en cantar en lengua mapudungun en los escenarios, es por su parte la protagonista de la miniserie sobre su vida dirigida por Aymará Rovera y protagonizada por Charo Bogarín. Arrancada de su tierra patagónica en Río Negro en 1946, la joven Aimé creció entre monjas y siendo discriminada por su origen. En plena dictadura, se transformó en cantora, cambió su nombre y se reconoció en sus raíces.

Por el Día Internacional de la Mujer, la señal infantil Pakapaka lanzó asimismo, dentro de la campaña Nosotras inventamos el mundo, un clip musical en el que un grupo de niñas de distintos orígenes cantan y tocan instrumentos.

La señal infantil Pakapaka lanzó, dentro de la campaña Nosotras inventamos el mundo, un clip musical en el que un grupo de niñas cantan y tocan instrumentos