Band Aid, el grupo de celebridades británicas que en 1984 grabó "Do They Know Its Christmas?"

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2020 • 00:10

En julio de este año pandémico, que se está yendo, se cumplieron 35 años de Live Aid, el festival de festivales que se realizó en dos escenarios bien distantes, uno en el estadio Wembley de Londres y el otro en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, para recaudar dinero que sería destinado a países africanos como Etiopía y Somalia. Seguramente la pandemia de Covid-19 hizo que el aniversario se pasara por alto. Incluso, muchos artistas y gente del espectáculo estuvieron concentrados en producir festivales en torno a lo que está sucediendo desde principios de año con el coronavirus. Sin embargo -y aún cuando hubo otros eventos previos, como The Concert for Bangladesh (1972), impulsado por el Beatle George Harrison- Live Aid será siempre recordado como el festival de rock insignia de las causas benéficas.

La idea de hacer semejante producción con artistas muy famosos no surgió de un día para el otro. Fue, en realidad, la segunda instancia de un trabajo que comenzó un año antes, con la grabación de la canción "Do They Know It's Chrismas?"

Fue la primera acción generada por el cantante y actor Bob Geldof, que pensó en una primera campaña solidaria, involucrando a muchos colegas jóvenes y famosos de aquellos años (los primeros años de la década del ochenta). La chispa que había despertado el interés de Geldof por esta acción fue un documental del periodista Michael Buerk, que había emitido la BBC sobre la hambruna en Etiopía. Lo primero que pensó Geldof fue escribir una canción y convocar a muchos artistas famosos para crear una banda ad hoc, que se llamó Band Aid; luego, alquilar un estudio y registrar la canción, que sería difundida y sus derechos comerciales, donados. Además del tema monetario, semejante reunión de firmas inglesas e irlandesas garantizaba la difusión del problema africano y la concientización al respecto.

Paul Young, Boy George que ascendía como frontman de Culture Club, George Michael, Simon Le Bon con sus compañeros del exitoso Duran Duran, Spandau Ballet; Sting, que ya estaba como solista; Bono, Paul Weller, Chris Cross, el grupo Bananarama y Phil Collins, que alternaba su carrera en solitario con su actividad de más de una década con el grupo Genesis, fueron parte del elenco que Geldof logró reunir el 25 de noviembre de 1984, en un estudio de grabación del barrio Notting Hill.

Bob Geldof y Midge Ure, del grupo Ultravox, fueron los encargados de escribir el tema que finalmente se llamó "Do They Know It's Christmas?", por esa referencia que hace en su letra.

Bob Geldof y Midge Ure, compositores y productores de "Do They Know Its Christmas?"

"Es Navidad, no hay que tener miedo. En época navideña, dejamos pasar la luz y desterramos la sombra. Y en nuestro mundo de abundancia, podemos difundir una sonrisa de alegría. Lanza tus brazos alrededor del mundo en Navidad. Pero di una oración, ora por los demás. En Navidad, es difícil, pero cuando te diviertes, hay un mundo fuera de tu ventana. Y es un mundo de miedo donde la única agua que fluye es la picadura amarga de las lágrimas. Y las campanas navideñas que suenan allí son las campanas de la fatalidad. Bueno, esta noche, gracias a Dios, son ellos en lugar de ti. Y no habrá nieve en África esta Navidad. El mejor regalo que recibirán este año es la vida, donde nada nunca crece, no llueve ni fluyen ríos ¿Saben que es Navidad? Levanta un vaso para todos. Para ellos, debajo de ese sol ardiente. ¿Saben que es Navidad?"

Tanto en los Estados Unidos como en algunos países europeos, los discos considerados navideños son un producto en sí mismo dentro del marketing de la industria discográfica. Este caso era distinto, porque hablaba de otra cosa, pero llevaba un mensaje de concientización y los buenos deseos tan típicos de la época navideña y del Año Nuevo. Fue por eso que la canción debía ser mezclada y llegar al público tan pronto como fuera posible. Y si se tiene en cuenta que en 1984 las cosas no eran como ahora (cuando cualquiera presiona un botón y tiene su tema subido a YouTube o a plataformas digitales de música) grabar a una gran cantidad de artistas en una sesión maratónica y lograr que la canción llegara al público terminada, en apenas cuatro días, podía ser una verdadera hazaña.

Y lo fue, porque "Do They Know It's Christmas" se estrenó el 29 de noviembre de ese año, para que pudiera estar sonando con el resto de los temas navideños, en un día como hoy, pero hace más de tres décadas. "Teníamos solo 24 horas para grabar y mezclar la grabación. Fue un verdadero desafío", recordaba Midge Ure, 20 años después, en un documental que se hizo al cumplirse las dos décadas de la grabación de Band Aid.

Geldof quiso que todo el dinero recaudado fuera donado. Inicialmente el estado británico se opuso a resignar la parte impositiva que le correspondía pero luego, política mediante, se estableció una excepción del cobro de los gravámenes.

Meses después, Boy George le insistió a Geldof para que diera un paso más y convirtiera aquella grabación en un gran concierto benéfico. Era lógico que Boy George, en la cima de su carrera, le insistiera para que agrandara el proyecto porque una de las más jugosas anécdotas de la grabación de "Do They Know It's Christmas?" la protagonizaron juntos. Geldof llamó al cantante de Culture Club cuando la banda estaba en Nueva York. "Son las 4 de la mañana", le dijo Boy George, cuando atendió el teléfono. "Ya sé, pero tomate un Concorde y vení para acá porque tenés que estar en esta grabación", le contestó Geldof. El mismo avión Concorde que tomó Phil Collins meses después, para terminar de tocar en Londres, volar a Filadelfia y convertirse en el único artista que participó en los dos escenarios del gran festival benéfico que nació de una canción. El resto de la historia es conocida y se llamó Live Aid.

En 2014 la canción se volvió a grabar para celebrar los treinta años de su edición y donar lo recaudado a la lucha contra el ébola. De hecho, el proyecto se llamo Band Aid 30 y muchos de los que participaron en él ni siquiera habían nacido cuando se estrenó el tema original. Sam Smith, Ed Sheeran y los músicos de One Direction, entre otros famosos de este siglo.

Conforme a los criterios de Más información