La marca del rock: los Rolling Stones abren una tienda en Carnaby Street

Fanáticos de los Rolling Stones con tapabocas de la banda esperan que abran las puertas de su primer negocio de ropa en Londres Fuente: AP

Los Rolling Stones están en plena promoción de la reedición de Goat's Head Soup, su álbum de 1973, en una nueva versión a la que le han añadido tres canciones que permanecían inéditas, una de ellas, "Scarlet", grabada en octubre de 1974 con Jimmy Page, de Led Zeppelin.

El famoso logo de la banda domina la vidriera del negocio en la calle Carnaby, epicentro del Swinging London en los años 60 Fuente: AFP

Inmersos en plena campaña de promoción, Keith Richards ha concedido una entrevista a Rolling Stone declarando que no se imagina que el grupo pudiera separarse y ha asegurado que la banda sigue con la intención de continuar con las giras. "Eso es lo que hacemos. No puedo imaginarme haciendo otra cosa", afirmaba. Mick Jagger ha añadido que sus conciertos seguirán los protocolos de seguridad. Y todo junto significa que muy mal tendría que darse para que no haya una gira de 60 aniversario en 2022.

Dentro de esta campaña por tierra, mar y aire, The Rolling Stones abrirán hoy las puertas de su primera tienda insignia mundial, 'RS No. 9 Carnaby' en el número 9 de Carnaby Street, una calle del Soho londinense que fue el epicentro del Swinging London de los 60 y del punk en los 70 y que hasta la pandemia era un foco de atracción de turistas nostálgicos de aquellos tiempos.

El interior de la tienda en Carnaby Street Fuente: Reuters

"Creada en colaboración con Bravado, la tienda ofrecerá una mezcla exclusiva de colecciones y colaboraciones para fans de todas las edades además de una sección especial para customizar remeras", dice la hoja de prensa. Decorada en rojo y negro, los colores del grupo, y por supuesto, llena de grandes labios y lenguas, los numerosos fans de las estrellas del rock más veteranas en activo podrán comprar en el comercio todo tipo de merchandising y parafernalia relacionada con el grupo mientras tararean eso de "You Can't Always Get What You Want".