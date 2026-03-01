A qué hora entran los nuevos participantes a Gran Hermano y cómo verlo en vivo

La grilla nocturna de Telefe cambia su esquema horario para la emisión de hoy de Gran Hermano 2026. Santiago del Moro conducirá la gala especial de esta noche de domingo 1 de marzo donde ingresarán dos nuevos participantes, pero lo hará después del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones.

¿A qué hora empieza Gran Hermano hoy?

Si bien el programa debería empezar a las 22:15 por la pantalla de Telefe, luego de MasterChef Celebrity, lo cierto es que este domingo 1° de marzo, Javier Milei dará el discurso de apertura del acto de las sesiones ordinarias en el Congreso. Según pudo saber LA NACION, el programa se pasará luego de dicho evento.

La primera nominación de Gran Hermano 2026 dejó a ocho en placa

Esta entrega especial profundiza la competencia en la semana de estreno de la temporada “Generación Dorada”. El canal busca consolidar el liderazgo de audiencia en este bloque horario clave con la resolución de la primera etapa de nominaciones.

Hoy habrían dos nuevos ingresos y, mañana lunes, una primera eliminación: ¿Qué se sabe?

Entran dos nuevos participantes: ¿qué nombres suenan?

Tras la salida de Daniela De Lucía -por la muerte de su padre- y Divina Gloria - por recomendación médica tras un cuadro de hipertensión-, la producción del programa eligió a los reemplazantes, que entrarán este domingo 1° de marzo por la noche.

En particular, hay cinco posibles candidatos para entrar a la casa: Zoe Bogach, Alejandra Majluf, Inés Lucero, Camila Deniz y Pablo Heredia.

¿Cómo quedó la primera placa de eliminación de Gran Hermano?

La primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada estará entre Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham, y se definirá con votos negativos. Se irá el menos querido por la audiencia.

¿Cómo ver Gran Hermano?

La señal de Telefe varía según el proveedor de cable contratado. Los clientes de DirecTV sintonizan el canal 123 o el 1123 en alta definición, los usuarios de Cablevisión y Telecentro encuentran la transmisión en el canal 12, mientras que la plataforma Flow asigna el canal 10 para este contenido y el servicio Telecentro Play ofrece la sintonía en los canales 12 y 1001.

El aislamiento de los jugadores posee una cobertura continua. La aplicación DGO brinda una transmisión de 24 horas sin costo adicional para observar la convivencia diaria. El servicio Prime Video también emite los programas en simultáneo y almacena los episodios para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.

La estrategia digital complementa la emisión televisiva mediante Streams Telefe. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan reacciones en vivo a los sucesos de la casa, con la conducción de La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros invitados especiales.

