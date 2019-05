La Orquesta Barroca Nuevo Mundo llega desde Chile

Los instrumentos de época, claves de esta versión Fuente: LA NACION

Una selección de la Selva morale e spirituale, de Claudio Monteverdi, con la dirección de Manuel De Olaso, en el Colón

Helena Brillembourg 12 de mayo de 2019

Solo bastará cerrar un poco los ojos para transportarse al tiempo en el cual Claudio Monteverdi oficiaba como "maestro di cappella" en la Basílica de San Marcos en Venecia. Quien pueda acercarse al Teatro Colón hoy a la mañana podrá ser testigo de las voces y las melodías que se escucharon bajo esa fabulosa cúpula de mosaicos desde 1613 y que el propio compositor al final de su vida recopiló en 1641 bajo el título de Selva morale e spirituale, y que constituyó la última gran edición que publicó en vida. Es un concierto que resulta de la colaboración entre la Orquesta Barroca Nuevo Mundo (OBNM), agrupación chilena reconocida por su interpretación con instrumentos auténticos, y los alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, quienes bajo la dirección de Manuel De Olaso van a presentar una selección de piezas pertenecientes a esta obra.

Hace nueve años un grupo de artistas chilenos dedicados a la música antigua decidieron crear un organismo cuyo objetivo principal fuese la interpretación de las composiciones de este período. Hoy, la OBNM constituye la única orquesta con elenco estable que se dedica completamente a este género en el continente americano, con un fuerte compromiso con su difusión. "Es un logro para cualquier músico llegar al Colón, y más acompañando a seleccionadas voces del Instituto Superior de Arte. Para ellos nuestra orquesta ha dispuesto sus mejores jefes de fila, internacionalmente reconocidos y exponiendo instrumentistas en vientos, tanto de bronces como en maderas, formados en el proyecto Nuevo Mundo, para ratificar la calidad de lo que este proyecto ha entregado al mundo de la música antigua en Chile", explica Marcelo Vidal, teorbista, director artístico y fundador de este proyecto.

Los instrumentos que utiliza la OBNM son reproducciones exactas de los que se utilizaban durante esos años. En el escenario del Colón se podrán ver teorbas, dulcianes, sacabuches y cornetos, algo que no sucede con frecuencia. Lograr esto no ha sido una tarea fácil, puesto que en la mayoría de los casos no existen ni siquiera planos para poder fabricar estos instrumentos, sino que han tenido que ser copiados en base a la observación de cuadros de la época. Todo un trabajo de investigación histórica y artística para poder lograr el sonido de la manera más auténtica posible. Un ejemplo de esto lo constituye el esfuerzo inmenso que supuso para la OBNM lograr hacerse de sacabuches y cornetos para su cuarteto de vientos. Los sacabuches hubo que encargarlos a Lituania e Inglaterra y luego buscar a trombonistas que quisieran experimentar con técnicas antiguas. Asimismo, los cornetos (antiguamente conocidos como el instrumento de la muerte, ya que eran fabricados con maderas venenosas) tienen una historia muy particular y sus intérpretes solo podían tocar pocas notas porque su vida corría peligro, esta es la razón por la cual todos los cornetos son de color negro.

El Isatc instituyó a partir de este año la especialización en ópera barroca, buscando de esta manera profundizar todo lo que significa este estilo musical, desde el canto, la práctica instrumental hasta la realización del continuo. Y de allí surgió este concierto, que con idéntico programa ya fue presentado en Chile y que hoy lo hace en el Colón. La Selva morale e spirituale es una obra compleja, un compilado de música sacra en el que está incluido desde una misa para cuatro voces hasta motetes, salmos y madrigales. Su interpretación no tiene por qué necesariamente seguir un orden, sino puede ser utilizada por secciones. Y así se ha hecho en esta selección: Dixit Dominux II, Beatus Vir I, "O ciechi, ¿il tanto affaticar che giova?", Sanctorum Meritis II, Confiteor I, Laudate Dominum y para finalizar, el Magnificat I. Con dos intermezzos: Sonatas X y XII de Dario Castello.

Selva morale e sprituale, de Claudio Monteverdi

OBNM y alumnos del Isatc

Teatro Colón, Libertad 621.

Hoy, a las 11, con entrada libre y gratuita