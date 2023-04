La pelea de Zulma Faiad con su hija Daniela por la herencia de su exmarido, que falleció hace un año

escuchar

A poco más de un año de la muerte del actor y locutor Daniel Guerrero, una feroz pelea por la herencia enfrenta a la familia de Zulma Faiad. En medio de la disputa por los bienes, la actriz y exvedette se ha posicionado a favor de una de sus hijas, la cual mantiene una mala relación con su hermana.

A mediados de enero de 2022, Guerrero falleció a causa del Covid, aunque antes dejó un testamento manuscrito para el reparto de sus bienes. El periodista Diego Estévez reveló en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco por América, que el famoso galán de telenovelas habría favorecido en mayor medida a una de sus descendientas, Eleonora, en detrimento de Daniela. Esta última, que mantiene un enfrentamiento con su madre y con su hermana, salió al aire por el mismo ciclo para contar su versión.

“Estoy bien, estoy entera, no me gusta decir cómo estoy realmente”, mencionó Daniela primero. Y continuó: “El problema con mi papá arrancó cuando él estaba vivo, porque en la segunda internación Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura, se metió en su casa y se quedó ahí”, relató la hija de ambas figuras.

Daniela contó a continuación cuál es la relación que mantiene con su hermana: “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie”, dijo. Al mismo tiempo, fue crítica con Zulma Faiad: “Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”.

La hija de Zulma Faiad aseguró que Eleonora Guerrero “genera conflictos” en todos los ámbitos de su vida y dijo que cree que está “desequilibrada”. Tras ello, apuntó: “No lo digo porque estoy enojada, si vos hablás con cualquier vecino suyo o con cualquier jefe que tuvo mi hermana, incluso con cualquier persona que haya tenido un vínculo cercano con ella, saben perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando éramos chicas el vínculo era bueno, yo la amo, pero lo que hicieron con mi papá fue mucho”, señaló.

En relación a cómo se habría manejado su familia tras la muerte de su padre, Daniela opinó: “Cuando a mi viejo lo internaron por segunda vez, Eleonora se metió en su casa, y es verdad que ella pagó una deuda de tres mil dólares de mi papá, pero después comenzó a manipular de una manera increíble, lo amenazaron, le decían que se iba a quedar sin nada, que le tenían que vender sus muebles”, afirmó.

En el mismo programa, también pasaron al aire unos audios en los que Zulma Faiad se refiere al conflicto. “Eleonora es mi compañera, mi hija elegida, porque se preocupa por su madre. ¿Sentir celos de ella? ¡Por favor! Mi otra hija no tiene amor, es distinta, es lo que la vida me puso a prueba, algo me quiso enseñar. Yo no tengo que ser como ella, aunque sea su mamá, soy de otra generación en donde los hijos cuidábamos a los padres”, se escucha decir a la actriz.

La exvedette de 79 años también expresó su “dolor” por la situación. “Mi corazón llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho. Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste”, aseguró.

Además, quien supo ser una de las grandes caras del espectáculo argentino en décadas pasadas se refirió a la actual y anterior pareja de su hija Daniela, así como a sus nietos. “Esa mamá que ellos tienen idealizada y ese papá también, porque un hijo es de este idiota y otro lo tuvo con el idiota que está por recibirse de abogado”, mencionó.

Durante la conversación telefónica con Karina Mazzocco, Daniela Guerrero salió a defenderse de los ataques verbales que su madre dirigió a sus exyernos: “Habla de Andrés con una falta de respeto terrible. No está diciendo nada. Está haciendo sus monólogos narcisistas porque no tiene nada que decir más que insultar al padre de mi hijo, que no tiene más que respetarlo”, pronunció.

Sobre la posibilidad de un acercamiento, la hija de la actriz concluyó: “Yo traté de sanar mi vinculo con mi mamá un montón de veces, una vez logré llevarla a terapia, pero fue horrible. Mi psicóloga me dijo: ‘no esperes nada’”, zanjó.

LA NACION