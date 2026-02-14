Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y está internada

Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y terminó internada en un sanatorio de Belgrano. Según compartió en sus redes sociales, se cayó mientras bajaba la escalera de su casa. Por el momento la actriz se encuentra fuera de peligro y en observación, pero dolorida por el golpe.

Los profesionales de la salud están evaluando su estado físico general y está siendo sometida a diversos estudios para descartar lesiones en la cadera y evaluar si hay compromiso en una quinta costilla.

La actriz está en observación para descartar más lesiones Hernan Zenteno - La Nacion

Sobre el episodio, fue la propia actriz quien compartió lo ocurrido en su cuenta de Facebook: “Amores, tuve una caída bajando la escalera de mi casa. Estaba con poca luz, terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho. No podía respirar, un dolor insoportable. Estoy en la [Clínica] Zabala, con cuatro costillas rotas. Gracias a los que me ayudan en este momento. Llamé desde la ambulancia, porque en este lugar estuvo tan bien atendida Carmen Barbieri... A mi hija Eleonora yo le aviso siempre, hizo todos los trámites y está acompañandome mi amiga Cristina Paradiso. Besos a las tres angelitas. Gracias Jesús”, escribió en su cuenta de Facebook.

El posteo de Zulma Faiad sobre su accidente doméstico

En el posteo, la actriz le agradece el apoyo y acompañamiento a sus amigas Carmen Barbieri y Cristina Paradiso, y a una de sus hijas, Eleonora. Sin embargo, no nombra a su segunda hija, Daniela, lo cual marca una distancia entre ellas que se viene gestando en el último tiempo. Según trascendió, tras la muerte de Daniel Guerrero, en 2022, las hijas del actor y locutor entraron en guerra por la herencia familiar y la exvedette tomó partido por Eleonora, la mayor de ellas.

La interna familiar

A mediados de enero de 2022, Daniel Guerrero falleció a causa del Covid, aunque antes dejó un testamento manuscrito para el reparto de sus bienes. El periodista Diego Estévez reveló en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco por América, que el famoso galán de telenovelas habría favorecido en mayor medida a una de sus hijas, Eleonora, en detrimento de Daniela. Esta última, que mantiene un enfrentamiento con su madre y con su hermana, salió al aire por el mismo ciclo para contar su versión.

Zulma Faiad y su hija Elenora Guerrero instagram.com/eleonorazulma.guerrero

“El problema con mi papá arrancó cuando él estaba vivo, porque en la segunda internación Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura, se metió en su casa y se quedó ahí”, relató la hija de ambas figuras. Respecto a cuál es la relación que mantiene con su hermana, aclaró: “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie”, dijo. Al mismo tiempo, fue crítica con Zulma Faiad: “Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”.

Desde entonces, la pelea familiar escaló a los medios y a las redes, donde la exvedette tuvo que bloquear a su hija menor por sus comentarios y mensajes.

En aquel momento, Faiad expresó su “dolor” por la situación. “Mi corazón llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho. Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste”, aseguró.