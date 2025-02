Recrudece la guerra entre Zulma Faiad y su hija, Daniela: cruce en las redes y una interna familiar que parece no tener fin

Cuando parecía que todo estaba tranquilo en la vida de Zulma Faiad, un nuevo capítulo se sumó a la interna familiar entre la exvedette y su hija, Daniela Guerrero. Tras la muerte de Daniel Guerrero en 2022, las hijas del actor y locutor entraron en guerra por la herencia familiar y la exvedette tomó partido por Eleonora, la mayor de ellas. En las últimas horas, se filtraron unos posteos en redes donde madre e hija vuelven a cruzarse en una guerra que parece no tener fin.

“Nunca tuvieron una buena relación”, advirtieron desde el panel de Intrusos antes de meterse de lleno en este conflicto que data desde antes de la pandemia. “ Se habla de un dinero y de que Daniela se había querido quedar con la casa ”, agrega uno de los conductores del ciclo de América intentando encontrarle una explicación a tantos años de pelea. Y enseguida pusieron al aire unos posteos donde la joven utiliza otra cuenta para discutir con Faiad, que hace tiempo la tiene bloqueada.

Recrudece la guerra entre Zulma Faiad y su hija, Daniela

“Desbloqueame si querés hablar conmigo, y obvio que veo tus publicaciones. Sos mi madre. También le escribo a Virgi [Faiad, hermana de la exvedette] siempre y lamento que no entiendas nada, mamá. Dejé de decir que te amenazo y las cosas que le decís a la gente de mí. Si necesitas hablar conmigo, acá estoy, llamame. La que nos bloqueó a todos sos vos”, escribió Daniela desde la cuenta de Antonio Guerrero.

La respuesta de Zulma no tardó en llegar. “ A ese ser que dice que no me dejará en paz hasta el último segundo de mi vida, quiero comunicarle por este medio que la tengo esa paz desde el día en que nací y le pido a la divinidad que se la brinde a ella, que así sea. Amén”, posteó a modo de rezo.

Luego de conocer este cruce en redes, las cámaras de Intrusos fueron hasta el domicilio de la actriz para tener su palabra. Al preguntarle sobre esta situación en la que Daniela acudió a otra cuenta para hablarle, Faiad respondió: “Hace años que está bloqueada. ¿Ahora se acordó de nuevo? Ella es como un sinfín, arranca y después vuelve”.

Ante el pedido de su hija de que la desbloquee para hablar, Zulma advirtió: “Le dije que por redes no se habla. Madre e hija se miran a los ojos y se hablan”. Inmediatamente, la exvedette se mostró cansada de esta disputa familiar que ya lleva varios años. “ La vida es tan corta. A mí me paso volando, así que hay que ocupar el tiempo en otras cosas. En querer al otro ”, agregó sin saber por qué su hija sigue enojada.

“¿Le mandarías un mensaje a Daniela?”, preguntó el cronista de América intentando acercar las partes. “No, no. Yo por redes no hablo con mis hijas . Tampoco por acá”, lanzó mientras señalaba el micrófono en referencia a los medios. “¿Te gustaría que venga y te toque el timbre?”, insistió el movilero. “Lo que me gustaría ella ya lo sabe”, concluyó Faiad sin dar más declaraciones.

Al volver al piso, Karina Iavicoli leyó al aire un mensaje que le llegó de parte de una televidente. “Me escribe Laura, una señora que fue maestra de Daniela en el San Lucas de Olivos durante el 83 y 84. Me dice: ‘Zulma un amor de persona. Daniela muy indisciplinada. La hermana (en referencia a Eleonora) nada que ver, buenita. Tenían entre 8 y 9 años. El padre también amoroso, pero ella siempre fue una chica complicada’”, remató la periodista.

La interna familiar

A mediados de enero de 2022, Daniel Guerrero falleció a causa de Covid, aunque antes dejó un testamento manuscrito para el reparto de sus bienes. El periodista Diego Estévez reveló en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco por América, que el famoso galán de telenovelas habría favorecido en mayor medida a una de sus hijas, Eleonora, en detrimento de Daniela. Esta última, que mantiene un enfrentamiento con su madre y con su hermana, salió al aire por el mismo ciclo para contar su versión.

Daniel Guerrero y Zulma Faiad con Eleonora, una de las dos hijas que tuvo el matrimonio (Crédito: Twitter)

“El problema con mi papá arrancó cuando él estaba vivo, porque en la segunda internación Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura, se metió en su casa y se quedó ahí”, relató la hija de ambas figuras. Respecto a cuál es la relación que mantiene con su hermana, aclaró: “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie”, dijo. Al mismo tiempo, fue crítica con Zulma Faiad: “Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”.

Desde entonces, la pelea familiar escaló a los medios y a las redes, donde la exvedette tuvo que bloquear a su hija menor por sus comentarios y mensajes.

