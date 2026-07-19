La playlist del Mundial 2026: los temas que suenan en la previa de Argentina-España

En tiempos de Mundial, los temas o himnos oficiales no son más que formalismos para los que viven cada partido con toda la intensidad y con todo su folclore. La ilusión previa o la épica de un partido ganado tiene su propia banda sonora, que se impone, más allá del deseo de quienes organizan cada Copa del Mundo. Y así como los ingleses se emocionaron en cada nueva instancia que lograron pasar cuando escucharon “Wonderwall”, un viejo clásico del britpop de los noventa, la Argentina le puso todo el sentimiento con un tema de muy reciente cosecha. El sucesor de aquel “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar” en esta copa es “La cuarta estrella”. Pongamos a sonar una playlist posible (aunque caprichosa), en la víspera del partido final frente a España.

1-“La cuarta estrella”

Escrita por Pablo Quintana, “La cuarta estrella” suena sobre música del clásico “No me arrepiento de este amor”, popularizado por Gilda. Va en la misma línea de aquel que escribió Fernando Romero para insuflar ánimo al seleccionado argentino del Mundial de Qatar 2022. Igual que en “Muchachos....” (que tomaba la música del hit de La Mosca que lleva el mismo nombre), las citas históricas, las pasiones y las heridas abiertas se convierten en un sentimiento creciente.

Más conocido en las redes sociales como Palmito Música, Pablo es un hincha de Rosario Central que logró viajar al Mundial por la TV Pública para generar contenido. Según explicó a LA NACION, el proceso creativo fue una búsqueda constante de identidad futbolística: “Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia. Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra”.

“Soy hincha de la Selección. La aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, La Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar”.

“Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argentino de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón”.

Palmito no es un debutante en este oficio; ya había escrito sobre un tema de Callejeros, “Imposible”, un tema para La Scaloneta, en 2024 a propósito de la Copa América.

2-“Tierra de campeones (Pa’ los jugadores)”

De aquella cosecha también es la canción de La T y la M, “Pa’ la Selección”. Pero para este Mundial el dúo de cumbia no lanzó un tema sino tres, en un EP llamado Tierra de campeones. En ese estreno se incluyen “Hoy juega la Argentina”, “Tierra de Campeones (pa’ los jugadores)” y “Argentino yo soy”.

3-“El último baile”

Una semana antes del comienzo del mundial, Luck-Ra estrenó una canción dedicada a Messi. Es un pedido al 10 para que nunca deje de jugar. El tema, que fue bautizado como “El último baile”, es un cuartetazo furioso en colaboración con Un Poco de Ruido y Juan Portella.

4-“Dai Dai”

Ya comenzado el mundial, en los estadios sonó el tema oficial, aquel que una vez más protagonizó Shakira (como en la Copa de 2010). La diva colombiana le puso voz al pegadizo “Dai Dai” junto a Burna Boy.

La FIFA creó especialmente un equipo encargado de musicalizar los 16 estadios que forman parte de esta Copa, desde varias horas antes del inicio de cada partido hasta varios minutos después del final. “El equipo analizó la música que suena habitualmente en partidos de los clubes locales, identificó las piezas que más llegan a la afición y elaboró listas que reflejan fielmente la identidad de cada selección”, dijo Lance Brass, jefe de producción de eventos de la Copa Mundial.

“La FIFA también colaboró con las federaciones miembro participantes para incluir los temas elegidos por las propias selecciones para las fases decisivas de los encuentros, desde el calentamiento de los jugadores hasta las celebraciones de goles y los festejos posteriores a los partidos. Así, cada estadio cuenta con una banda sonora con significado para los jugadores y que refuerza el vínculo entre los equipos y su afición”, añadió.

5-“La graciosa”

España tuvo, en este Mundial, canciones oficiales, como “Baila la Roja”, pero “La graciosa”, colaboración entre Quevedo y el puertorriqueño Elvis Crespo, fue la que se impuso en las canchas.

6-“Nos óra dja txiga”

Los que pudieron conseguir entradas, incluso aquellos que vieron partidos que no eran de su propio país, marcaron cierta tendencia que, según la FIFA, mostró preferencia por clásicos como “Sweet Caroline”, de Neil Diamond; “Livin’ on a Prayer”, de Bon Jovi; “Hey Jude”, de Los Beatles; “Down Under”, de Men At Work o “Cielito lindo”, por Mariachi Vargas. Pero también se les dio lugar en ese soundtrack a los que fueron propuestos especialmente por las selecciones. “Mi gente”, de J Balvin, para Colombia; "Burning Up (FIRE)", de BTS, para la República de Corea y “Nos óra dja txiga”, para Cabo Verde, entre otros.

7-“Wonderwall”

La voz del estadio muchas veces dejó su lugar a himnos emotivos para los ganadores. Los ingleses trajeron del pasado aquel viejo hit de Oasis, “Wonderwall”.

El público inglés no perdió oportunidad para entonar el tema. La arenga para el uso de la canción tuvo el consentimiento de sus creadores. Tanto Noel como Liam Gallagher dieron guiños en sus redes sociales. También vale aclarar que los dos Gallagher son muy futboleros, especialmente Noel, y que “Wonderwall” suena en las canchas desde hace tiempo. En 2019, Manchester City ganó la Premier League tras vencer al Brighton en la última fecha del torneo. Y Noel, que por fanático del equipo y por famoso se mueve dentro del club como si fuera parte del cuerpo técnico, tras el partido fue al vestuario y saludó, uno por uno, a los jugadores del plantel (incluido Kun Agüero) mientras ellos comenzaban a cantar “Wonderwall”.

8-“Alors on danse”

Los franceses festejaron con “Alors on danse”, tema de Stromae, el músico belga que colaboró con Madonna en su último disco.

9-“Country Road, Take Me Home”

Para los norteamericanos, una clásica balada country, que hace varias décadas popularizó John Denver, fue el motivo inspirador: “Country Road, Take Me Home” fue la canción que acompañó los triunfos de la selección de los Estados Unidos dirigida por el argentino Mauricio Pochettino.

10- “La cumbia de los trapos”

En los partidos del seleccionado argentino, los parlantes entregaron temas como “La cumbia de los trapos”, que Yerba Brava grabó hace más de 15 años, y "Pa’ la Selección".

11-“Otra copa más”

La creación de canciones para el equipo de Scaloni se tornó una costumbre que creció en el Mundial 2022 y se acentuó en la última Copa América hace dos años. La cantante y compositora Agui se unió a Valentino Merlo y juntos convocaron a Los Totora y El Negro Tecla. Entre todos armaron “Otra copa más”.

12-“Argentina (La Scaloneta Llegó)”

Una de las frases que más resuena entre los seguidores de la Argentina en este último tiempo es “respeten los rangos, el rey ya llegó”, en la versión que popularizó Rose Beat, que cuenta con más de ocho millones de reproducciones solo en YouTube.

Bonus track

Y como el ingenio criollo nunca descansa, tras las declaraciones del filoso Liam Gallagher sobre los adversarios que enfrentaron a Inglaterra [léase los argentinos], el cantante de Turf, Joaquín Levinton reversionó “Wonderwall” en español, pero con una letra completamente distinta.

Joaquín Levinton reversionó un tema de Oasis para alentar a la Selección

“Inglés, te digo que otra vez quedás afuera del Mundial, como en México te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal, por el Diego, que nos guía desde el cielo, y con Lionel, campeones otra vez”, canta Levinton antes de cerrar su versión repitiendo como un mantra la frase “La Mano de Dios”.