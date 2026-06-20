“La cuarta estrella”: la letra completa de la canción que ilusiona y emociona a toda la Argentina

El Mundial 2026 transita sus primeros partidos y, en paralelo a lo que sucede dentro del campo de juego, la pasión de los hinchas argentinos encontró una nueva banda sonora. Se trata de “La Cuarta Estrella”, una composición que, al ritmo del clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda, comenzó a replicarse en cada rincón de los Estados Unidos donde la selección argentina marca presencia. La canción, que ya se compara con el fenómeno de “Muchachos” durante Qatar 2022, sintetiza el deseo colectivo de una nación que busca retener la corona bajo el liderazgo de Lionel Messi.

El autor de esta pieza es Pablo Quintana, más conocido en las redes sociales como Palmito Música, un hincha de Rosario Central que logró viajar al certamen tras superar obstáculos personales y burocráticos, contratado por la TV Pública para generar contenido. Según explicó a ESPN, el proceso creativo fue una búsqueda constante de identidad futbolística: “Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia. Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra”.

La estructura de la canción apela directamente a los sentimientos del hincha, donde con versos que recuperan la reciente conquista en Qatar, el tema logra una conexión emocional inmediata. “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”, reza una de sus estrofas más coreadas, mientras que en otra parte clave el autor menciona una narrativa de revancha histórica al señalar: “Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar”. Esta apelación al legado de Diego Maradona, sumada a la gratitud hacia la figura de Messi, permite que el cántico funcione como un puente generacional.

Hace 32 años, la enfermera se llevaba a Maradona en lo que sería su último partido en la historia del Mundial Archivo

Desde que la canción comenzó a sonar en los banderazos organizados en Kansas City, la viralización fue masiva. Palmito aseguró a ESPN que, a pesar de la fama repentina, mantiene la cautela: “Quiero que pase simplemente, no quiero quemar nada”. Y no solo eso, sino que confesó que tras un encuentro con el futbolista Ignacio Ovando, que pertenece a Rosario Central y entrenó con la selección argentina, este le confirmó que los jugadores ya están al tanto de la melodía.

La canción cierra con una declaración de principios que se volvió el estribillo más festejado por los simpatizantes en las tribunas del Mundial: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón”. Este cierre condensa los ejes narrativos que definen la relación actual entre el público y el equipo dirigido por Lionel Scaloni: la memoria histórica, el respeto por las leyendas y la ilusión inquebrantable de una generación que se acostumbró a ganar.

Tras salir campeón en los últimos cuatro torneos que disputó, la selección argentina irá en búsqueda de la quinta copa para Messi (Foto: Redes Sociales)

Aunque el desafío de igualar el impacto cultural de “Muchachos” es una tarea compleja, “La cuarta estrella” ya se instaló en el corazón de los fanáticos. El fenómeno refleja, una vez más, cómo la selección argentina construye su mística a través de rituales que trascienden el hecho deportivo, lo que convierte el aliento en un vehículo de identidad nacional.

Para los hinchas presentes en suelo estadounidense, este nuevo himno no es solo una canción, sino la herramienta necesaria para sostener la esperanza de alcanzar el cuarto título mundial y cerrar el ciclo de Messi con la gloria máxima. La receptividad en las tribunas y en los entornos digitales confirma que, al menos por ahora, el pueblo argentino encontró en esta estrofa la voz que representa su renovado optimismo.

El videoclip oficial

Videoclip oficial de "La Cuarta Estrella", la nueva canción de cancha de la selección argentina

La letra completa

Soy hincha de la selección,

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.