La sorpresiva aparición de Pity Álvarez en un escenario para cantar un tema de Charly García

La noche de ayer registró un momento inesperado que encendió a los presentes en el Bebop Club. Cristian “Pity” Álvarez, una de las figuras más controvertidas del rock argentino, volvió a pisar un escenario porteño y lo hizo nada menos que interpretando “La sal no sala”, un clásico de Charly García.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados apareció como invitado dentro del ciclo Los instrumentales de Charly, un proyecto que reúne a músicos cercanos al universo de García como Fernando Kabusacki, Fernando Samalea, Matías Mango, Uma Kabusacki, Bruno Malinverni y Paco Arancibia, quienes forman parte de la formación estable de esta propuesta que busca revisitar la obra del ex Sui Generis y Serú Girán.

La participación de Pity tomó por sorpresa al público durante la velada, cuando los acordes de “La sal no sala” comenzaron a sonar y, entre aplausos, el artista se subió al escenario. Con el estilo que lo distingue, el cantante puso voz a uno de los temas incluidos en La hija de la lágrima (1994), uno de los discos emblemáticos de García.

El proyecto Los instrumentales de Charly se desarrolla en Bebop con el objetivo de mantener viva la obra de García y cuenta con la presencia también de invitados sorpresa. Es un proyecto que los músicos, exintegrantes de diversas formaciones de Charly, pusieron en marcha el año pasado.

Un esperado anuncio

Semanas atrás, Pity Álvarez confirmó su regreso a los escenarios a través de un video publicado en su cuenta de Instagram y adelantó que a final de año brindará un show en el estadio José Amalfitani, lo que generó la euforia entre sus seguidores. Con el correr de los días no hubo más novedades, mucho menos noticias de venta de entradas o algún movimiento previo.

Con una vincha en la cabeza y un buzo con la frase “Basado en hechos reales”, el cantante expresó: “Primero, quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram (@pityalvarezok), donde vamos a comunicar todas las noticias oficiales. Segundo: quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros”.

En el clip, el cantante adelantó además que ya tiene nuevo material grabado y confirmó la fecha de su esperado regreso: “Vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”.

Pity Álvarez, en Vélez: cuándo es el show y cuándo salen a la venta las entradas

El anuncio marca una nueva etapa en la vida del artista de 53 años, que tras el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, alias “Gringo”, en Villa Lugano, atravesó un largo proceso judicial por el que fue encarcelado. La Justicia determinó que Álvarez debía cumplir parte de su condena en un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, donde permaneció desde mediados de 2018 para tratar sus adicciones.

A pesar de su delicada situación, durante los últimos años Álvarez mantuvo contacto con su faceta musical y los fanáticos lo pudieron verlo en ocasiones en pequeños encuentros con otros músicos y figuras cercanas, como su amigo Claudio “Turco” García.

Pity Álvarez y Daniel Melingo en la grabación de canciones para el documental Tangos Bajos Instagram @danielmelingo

Sumado a ello, en noviembre de 2023, el exlíder de Intoxicados grabó cuatro canciones para el documental Tangos Bajos, mismo nombre que el disco de Daniel Melingo de 1988, junto al artista. “Lo encontré muy bien, lúcido y cariñoso. La mejor versión de Pity, realmente. Me sorprendió y me encantó compartir esos momentos con él”, relató el exintegrante de Los Abuelos de la Nada. En ese entonces, Melingo compartió, además, una foto junto a Álvarez y expresó: “Día histórico para la música popular. Gracias, Pity”.