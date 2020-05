Lady Gaga estrenó "Sour Candy" junto a la banda de K-Pop Blackpink

En caurentena, la cantante sigue estrenando algunas canciones de su nuevo disco Chromatica Crédito: Instagram

A pesar de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Lady Gaga se mantiene muy activa con su música, y sorprende con cada una de las canciones que da a conocer de su nuevo disco, Chromatica . Hace pocas horas estrenó "Sour Candy" , una colaboración musical con la banda femenina de K-Pop Blackpink .

El trabajo junto a la agrupación surcoreana tuvo mucha repercusión en las redes sociales, y recordemos que falta tan solo un día para conocer la tracklist completa del disco. Este nuevo álbum llega cuatro años después del último material de la artista, Joanne , y por eso sus fanáticos esperan ansiosos que finalmente salga a la luz.

Para calmar las ansiedades la cantante lanzó "Sour Candy" junto a las estrellas femeninas de K-Pop de Blackpink, y así fue como " #Chromatica " se convirtió en tendencia incluso antes de su estreno. Las intérpretes fusionan sus estilos con gran armonía, y a lo largo de los tres minutos de la canción intercambian versos sobre una historia de amor, al ritmo del pop y con algunos toques electrónicos.

Tras exitosos duetos como " Rain on me ", junto a Ariana Grande , sus seguidores ahora ponen el foco en la colaboración que les falta conocer: su canción junto a Elton John . "Sine from above" es el tema musical más esperado por los fanáticos de la artista.

Cabe agregar que Gaga también sorprendió con un anuncio en una de sus últimas publicaciones: "Entregando #Chromatica a todos los minoristas de todo el mundo, porque en Chromatica el tiempo y la distancia no existen". De esta manera, la intérprete se mostró sentada en el volante del conductor de un camión repleto de sus discos, y aseguró que ella misma hará las entregas a los comercios.