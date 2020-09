Los Angeles Azules con Vicentico

En la Argentina algunos conocen sus canciones de memoria y otros escuchan este nombre por primera vez: Los Angeles Azules. Las vistas de sus videos en YouTube se cuentan por millones, aunque no son un nuevo producto nacido en redes sociales ni en las oficinas de una compañía discográfica. Es una agrupación que nació en México, a mediados de los setenta, como una banda familiar que hacía un extra de ingresos al tocar música tropical en eventos sociales hasta que con el tiempo se hizo célebre por su manera de hacer cumbia. Tanto que produjo un ida y vuelta con músicos de distintas latitudes. El mejor ejemplo es De Buenos Aires para el mundo, disco que acaba de ser publicado y tiene como invitados a Abel Pintos, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Marcela Morelo, Palito Ortega, Vicentico,Pablo Lescano, El Polaco, Ulises Bueno y Juan Ingaramo, entre otros.

De Buenos Aires para el mundo es un juego de palabras que surge de la frase: "de Iztapalapa para el mundo", muletilla que acompaña a los hermanos Avante desde que decidieron traspasar las fronteras de su país con la cumbia colombiana que adaptaron a su propia manera de entender esta música.

Quienes saben de cumbia conocen el valor que tiene esta agrupación que comenzó a venir a la Argentina a mediados de la década del noventa, como una de las incursiones que ha hecho fuera de su territorio. En los Estados Unidos es muy popular. Durante la última década comenzó a hacer cruces artísticos con cantantes de diversos géneros, lo que abrió su espectro de actuaciones y, también, de público. Por eso no suena forzado este encuentro con una gama tan variada de artistas de la Argentina.

"No me costó para nada adaptarme a la versión y al 'mood' de Los Angeles Azules -dijo Abel Pintos durante una videoentrevista junto a Jorge Mejía Avante y Alfredo Mejía Avante, según el testimonio recogido por la agencia AP-. Primero porque los escucho desde la adolescencia, segundo porque amén de que yo canto música folclórica y pop en Argentina, escucho cumbia desde que era un niño y la cumbia desde mi punto de vista es parte también del folclore, no solo en Argentina, sino de América Latina toda''.

Pintos canta con ellos "Y la hice llorar", que originalmente el grupo grabó para su disco Nunca te olvidare, de 2004. Vicentico es la voz líder de "Cómo te voy a olvidar" uno de los mayores hits del grupo.

Esta especie de grandes éxitos junto a músicos de la Argentina fue grabado en vivo, durante un concierto que la banda dio en el Salón Unione e Benevolenza de Buenos Aires, en 2019. La fusión, además de las voces invitadas, el grupo la encontró al integrar a su propuesta instrumentos como bombo legüero, un cuarteto de cuerdas, bandoneón y charango.

A modo de yapa el álbum cuenta con el tema hasta ahora inédito, "Acaríñame", junto a Julieta Venegas, Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, que sirvió como anticipo de esta producción. El tema cuenta con más de 80 millones de reproducciones en YouTube. Esa curva ascendente de popularidad que renueva su público a partir de las redes también quedó demostrada cuando hace un par de años publico el video de "Nunca es suficiente", en colaboración con Natalia Lafourcade, que en todo este tiempo superó las mil millones de reproducciones.

Los hermanos Elías, Jorge, Alfredo, José Hilario, Cristina y Guadalupe Mejía Avante se reinventaron con el paso de las décadas pero sin desprenderse del sonido ni de los principios básicos con los que comenzaron en los setenta, con el impulso de sus padres. El 30 de marzo pasado falleció Martha Avante Barrón, madre de este clan y fundadora del grupo. Ella fue, según cuenta la historia oficial del grupo, quien les compró los primeros instrumentos.