Este fin de semana se produjo un nuevo round en el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei, que empezó después de las PASO, ya lleva cinco meses y no parece tener un cierre a la vista.

La pelea tuitera se reavivó cuando el presidente Milei contestó a las críticas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que reclamó una deuda del Gobierno Nacional que le impide hacer frente a la crisis provincial. A raíz de dicha crisis se desató en la provincia una protesta de las fuerzas de seguridad. “Recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, escribió Milei y luego reposteó un tuit que decía que Lali había cobrado 37.444.000 pesos por una actuación, mientras que el sueldo de un agente de policía en La Rioja era de 44.679 pesos. “Qué peligroso, qué triste”, sumó.

Esta vez fue Javier Milei quien tiró la primera piedra y, ni lerda ni perezosa, la cantante le respondió con un posteo de una foto de su último videoclip, en la que se la ve haciendo el gesto de “fuck you” con las dos manos sentada a una mesa y rodeada de micrófonos, como si se tratara de una conferencia de prensa. Al gesto de los dos dedos mayores en alto le agregó la siguiente frase: “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”.

Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥️ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

Lo cierto es que la cantante fue contratada para la Fiesta de la Chaya en 2023, en donde se presentó el 9 de febrero último. Este año no se realizará el famoso y popular festival riojano, justamente porque sus organizadores decidieron no hacerlo debido a la crisis que atraviesa la provincia. Y lo explicaron en forma oficial, también en Twitter (X). “Por estas horas mucho se está hablando de nuestra Fiesta Nacional y de los y las artistas que pisan nuestro escenario. En el 2023, hace casi un año, tuvimos el privilegio de recibir a @lalioficial, artista de nivel internacional, que abrió su gira en nuestra Chaya. Desde el anuncio de su presencia sumada a la grilla que tuvimos esas 5 noches, la #Chaya2023 fue un éxito. Ayer, el presidente Milei, hizo un reposteo de una información totalmente tergiversada sobre la predisposición a pagar el caché de Lali y no los sueldos de los policías. Eso es totalmente falso, porque este año la Chaya no se realiza, por ende, no se contrató a Lali Espósito, Su show fue en el 2023. Recordemos que el año pasado el contexto era totalmente distinto y en nuestra mayor fiesta pudimos tener artistas que, junto a los músicos y bailarines de La Rioja, subieron el nivel. Ese fue el objetivo estos años: que las y los riojanos disfruten de buenos espectáculos”, se publicó en una serie de tuits de la cuenta oficial del festival, LaRioja_Chaya.

En el 2023, hace casi un año, tuvimos el privilegio de recibir a @lalioficial, artista de nivel internacional, que abrió su gira en nuestra Chaya ⬇️ — LaRiojaChaya (@LaRioja__Chaya) January 14, 2024

¿Qué va a pasar con Lali?

Este nuevo cruce entre Lali y Milei viene también de la mano de un anuncio que hizo la artista en sus redes sociales este fin de semana: “¡Che, voy a cantar en el Cosquín Rock de este año!!!! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme. Y va a pasar. ¡Nos vemos el 10 de febrero amores!!!! Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato que se vienen cosas nuevas. ¡Estamos preparando alto show eh!”. Inmediatamente después, los haters respondieron: “No paran de llegar las buenas noticias”; “Ya no cobra del Estado”; “Chau curro”: “Viva la democracia”. Acto seguido, Lali aclaró: “No me alejo de la música, me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida”.

Che....Voy a cantar en el Cosquin Rock de este año!!!! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme . Y va a pasar🥹♥️Nos vemos el 10 de feb Amores!!!! Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato que se vienen cosas nuevas...Estamos preparando… — Lali (@lalioficial) January 11, 2024

Los cruces empezaron después de los resultado electorales de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), cuando Milei fue el candidato más votado y Lali se expresó en sus redes sociales: “Qué peligro, qué triste”. Pero tuvo muchas críticas y salió a aclarar: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

Lali tiene pensado alejarse un tiempo de los escenarios para grabar un nuevo disco (Fuente: Instagram/@lali)

Por esos días también se refirió al tema en algunas entrevistas: “Uno es donde creció, cómo se crió y también uno es lo que ve en la calle todos los días. Uno es la historia que tiene y yo crecí en una casa donde la historia de nuestro país es heavy y para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social. Podría no hacerlo, pero justo en mi caso no soy así”, afirmó en Olga. “Yo entiendo a la gente que está enojada. La gente que me putea, en el fondo no me está puteando a mí. No lo siento personal. Están puteando por lo que están atravesando. Hay gente que dice cosas muy tremendas ante una opinión que no es como la suya, y me parece que hay algo que tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, porque yo opino muy diferente a un montón de amigos y no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Soy medio cabrona y tengo mis convicciones, no es que soy fácil de persuadir, pero puedo escuchar al otro”, concluyó.

En ese momento, Javier Milei no se quedó callado y comentó: “Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”, dijo el entonces candidato presidencial. Cinco meses después, los cruces entre ambos parecen estar lejos de acallarse.