Las canciones de Maradona: del taxista que escribió una letra memorable a “La mano de Dios” que hasta los napolitanos adoptaron

Entre canciones dedicadas y menciones, los títulos que hacen referencia a Diego Maradona, que hoy 30 de octubre cumpliría 65 años, se pueden contar por decenas. Sin embargo, aquellos que tienen un lugar especial en el corazón de la gente son los que perduraron, tal vez porque encontraron la mejor manera de describirlo. Vayan algunas de esas canciones que se han coreado miles de veces y otras en las que el propio Maradona ha tenido algo que ver.

“La Mano de Dios”

Es, probablemente la más conocida y cantada, desde que se hizo famosa en la voz de Rodrigo Bueno. Fue escrita por Alejandro Romero, que se vinculó con el cuartetero luego de que “El Potro” comenzara a salir con su hermana. ”Con Rodrigo éramos de palos diferentes, yo estaba incursionando en ese momento en el pop, pero él se puso de novio con mi hermana y así tuve la oportunidad de cenar con él".

El cantante le pidió una canción. “Empecé a escribir palabras sin sentido para mí: ‘En una villa nació, fue el deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida...’ y en ese momento sentí mi voz interna que me dictaba ‘en un potrero forjó una zurda inmortal’ y ahí me di cuenta que tenía que ver con Maradona”, explicó Romero.

Tras el estreno en vivo del tema, el programa de Telefe Versus, que conducía Jimena Cyrulnik, consiguió una entrevista con Maradona, que se encontraba haciendo un tratamiento en Cuba. La producción invitó a Rodrigo para que le cantara el tema. Según el 10, es la canción más linda que le dedicaron.

“Santa Maradona”

El cuarto álbum de estudio del grupo Mano Negra se llama Casa Babylon. Se se publicó en 1994. El cuarto tema de esa producción fue “Santa Maradona”. No es casual que el disco fuera mezclado en Nápoles, donde, casi al promediar la década del noventa, el Diego era ya una leyenda que en poco más de un lustro le había dado al Napoli todos los títulos posibles de su historia.

La canción escrita por Manu Chao le da un estatus divino a la figura del futbolista, que no es otro que el que ya había visto en aquella ciudad que le ofrecía veneración casi en la medida que se la daba al santoral católico. Sin embargo, no es una oda al diez. Simplemente le ruega: “Santa Maradona reza por mi”, en medio de una gran declamación cargada de ironía.

“La vida tómbola”

En esta canción, que Manu Chao grabó más de una década después, ya como solista, sucede algo parecido. No hay una dedicatoria explícita aunque Maradona aparece aquí como un alter ego. “Si yo fuera Maradona...” repite varias veces. Y pone al 10 en un plano más terrenal, a veces como héroe, otras como aquel a quien, por su coraje, por su rebeldía, habría que imitar. "Si yo fuera Maradona viviría como él/ Mil cohetes, mil amigos, lo que venga a mil por cien / Si yo fuera Maradona saldría en Mondovision,/ Pa’ gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón“.

“Para siempre Diego”

Los Ratones Paranoicos estrenaron en 2000 la canción “Para siempre” y un año después hicieron una versión junto a Andrés Calamaro dedicada al astro del fútbol, que coincidió con su partido de despedida. Si bien Maradona había dejado las canchas en 1997, recién cuatro años después tuvo su partido final, en La Bombonera. Allí se estrenó “Para siempre Diego”, en noviembre de 2001. La canción “después tuvo una segunda vida cuando le cambié la letra para la despedida de Maradona. Se la hice escuchar a Diego por teléfono y se volvió loco. Esa versión en la cancha no sabés lo que fue. La tocamos y explotó todo”, contó Juanse a Rolling Stone hace una década.

“Maradó”

Recitado casi como un Martín Fierro, Andrés Ciro Martínez declamaba la devoción de Los Piojos en la introducción del tema que la banda simplemente tituló “Maradó“, y grabó en su álbum 3er Arco (1996). Luego, el tema se transforma en un rock poderoso, que enarbola al 10 como un gran coloso. La segunda versión que tuvo el tema fue tres años después, para el disco en vivo Ritual.

“Caen las tropas de su majestad / Y cae el norte de la Italia rica / El Papa dando vueltas no se explica / muerde la lengua de João Havelange”

“Qué es Dios”

De las dedicadas a Diego, esta parece una de las más sutiles. Pity Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, cada vez que habla de este tema se refiere primero a su autor, el taxista y “poeta fugaz” Alberto Sueiro. Un día el cantante subió a un taxi, comenzó a conversar con el chofer, le contó que le gustaba escribir y que tenía una banda. El taxista le dijo que también escribía y le recitó esa joya que terminó siendo una perla de la banda. “Empezó a recitar la canción de Maradona. Y es increíble que nunca diga Maradona, Diego, ni campeones del mundo. Esa canción ni siquiera habla de la final del mundo. La gesta maradoniana va más allá de los títulos”, recordó el cantante.

“Y Jesús dijo: Me voy. De tácticas, ya no hablo. Pero un consejo les doy: La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro”.

“... nos volvimos a ilusionar”

El último hit del mundo futbolero no está dedicado a Maradona, pero Diego no podía faltar en la letra. A instancias de un programa deportivo que convocaba a hacer canciones para el último mundial de fútbol, el docente de la localidad de Haedo, Fernando Romero escribió una letra sobre la música de “Muchachos...”, tema que La Mosca había popularizado hace un par de décadas. Tras el triunfo argentino en la Copa América y en vísperas del mundial, el grupo grabó la nueva versión con la letra de Romero. El resto es historia conocida: "Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel".

“Querida amiga”

Es una canción que no está directamente dedicada a Maradona sino a su madre, y por extensión, a todas las madres. El dúo Pimpinela viajó en 1986 a Italia especialmente para grabarla con el 10. Por entonces, Maradona jugaba en el Napoli. “Fuimos un fin de semana a Milán y ahí grabamos la canción -recordaron los Pimpinela-. Le encantó y se emocionó, y dijo: ‘bueno, pero hagámosla para todas las madres’”.

“Madre, porque serás mientras yo viva / El amor que no se olvida. / Madre, porque a mi lado has sufrido / Cuando me has visto vencido / Madre, es tanto lo que yo te debo/ y nunca te he dicho te quiero“.