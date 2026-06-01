Los estrenos de Netflix en junio: de Maradona y México 86 al Brasil del 94, el fútbol mundial copa la plataforma

La plataforma streaming y una batería de lanzamientos con sabor a futbol

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Este junio de 2026 no es un mes cualquiera, ya que comienza un nuevo mundial de fútbol. Por ese motivo, Netflix tiene listos varios lanzamientos relacionados con el deporte rey, como también otros títulos que vale la pena no dejar pasar.

Risa y la cabina del viento (largometraje)

Después de su paso por el cine, la película protagonizada por Cazzu hace su desembarco en Netflix. Dirigida por Juan Cabral, esta historia transcurre en Ushuaia y tiene como figura central a Risa (Elena Romero), una niña de 10 años que sufrió la pérdida de su papá en el marco de un imponente incendio.

La pequeña vive con su mamá, Sara (Cazzu), quien debido a sus obligaciones laborales la deja al cuidado de un taciturno hombre llamado Esteban (Diego Peretti). Pero todo cambia cuando Risa descubre una misteriosa cabina telefónica, que le permite escuchar voces misteriosas. Poco tiempo después, la niña comprende que se trata de personas fallecidas que sin explicación de ningún tipo, pueden hablar a través de ese teléfono.

A partir de esa premisa, el film desarrolla una conmovedora historia que combina drama y realismo mágico. Risa y la cabina del viento es una bienvenida sorpresa y un film que respira creatividad en cada una de sus escenas. Disponible a partir del 3 de junio.

Diego Maradona (serie documental)

El director británico Asif Kapadia estrenó en 2019 un premiado documental que ahora llega a Netflix y que es de especial interés para los amantes del futbol. Se trata de Diego Maradona, un film que hace foco en el Nápoles de 1984, cuando llegó el jugador más importante en la historia del fútbol.

Kapadia revisó más de quinientas horas de material de archivo, para construir un retrato audiovisual a la altura de un ícono absoluto como es Maradona. De esa forma, este título recorre los años más importantes del astro, la revolución que significó su llegada a Nápoles pero también sus momentos más importantes a lo largo de una carrera que resonará por toda la eternidad. Un título imprescindible muy a tono con un mes inevitablemente futbolero. Disponible a partir de 4 de junio.

México 86 (largometraje)

El de México 86 es un mundial muy especial para los argentinos. La selección capitaneada por Diego Maradona tuvo la posibilidad de coronarse en lo más alto del futbol mundial, en el marco de una competencia que dejó postales entrañables como la del denominado Gol del siglo.

Pero en la previa a ese mundial, hubo un burócrata mexicano cuyo amor desmedido por el fútbol lo llevó a hacer lo imposible con tal de convertir a su país en sede de la cita máxima del fútbol. Este film detalla el lobby político que llevó adelante el mexicano Martín de la Torre (Diego Luna), un funcionario tan caradura como carismático, que se valió de su viveza y su falta de moral para llevar el mundial a su propio país por segunda vez.

Entre el drama y la sátira, este largometraje refleja luces y sombras en la previa de ese memorable mundial. Disponible a partir del 5 de junio.

Turbulencia en la oficina (largometraje)

Esta comedia romántica protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein llega a la plataforma streaming precedida por rumores de romance entre ambas estrellas. En este film, López compone a Jackie, la CEO de una empresa de aviación que maneja los negocios con mano de hierro, imponiéndoles a sus empleados severas pautas de conducta, siendo una de sus reglas de oro, que nadie se involucre sentimentalmente con ninguno de sus colegas. Aunque ella misma se verá en la difícil situación de respetar esa pauta cuando conozca a Daniel Blanchflower (Goldstein), el nuevo abogado de la empresa.

Entre ambos personajes surge una evidente atracción, a medida que los dos intentan no mezclar negocios con place. Turbulencia de oficina es una comedia romántica tradicional, que no pretende inventar la pólvora pero si entregar una sólida propuesta. Disponible a partir del 5 de junio.

Te encontraré (largometraje)

Luego de El inocente, Atrapados y Stay Close entre otras, Netflix continúa su proceso de adaptar varias de las novelas más importantes del autor Harland Coben. Así llega el turno de Te encontraré, una miniserie de ocho episodios que lleva la novela homónima a la televisión.

El relato gira alrededor de David Burroughs (Sam Worthington), un condenado a cadena perpetua acusado erróneamente de asesinar a su propio hijo. La vida de David es un verdadero infierno, debiendo no solo duela a su primogénito, sino también soportando la difícil vida en prisión. Sin embargo, su realidad da un vuelco cuando desde la cárcel, él descubre que su hijo está vivo en algún lugar desconocido.

Frente a esa revelación, el protagonista no lo duda ni un instante y pone en marcha un arriesgado plan no solo para darse a la fuga, sino también para encontrar a su hijo, salvarlo y en el camino demostrar su propia inocencia.

Te encontraré es una ficción que promete numerosas escenas de acción, vueltas de tuerca y grandes actuaciones, todos condimentos que buscarán hacer de este thriller uno de los imprescindibles del mes. Disponible a partir del 18 de junio.

Oasis (miniserie)

En esta miniserie, un lugar de lujo al que solo acceden las familias más ricas de España se convierte en el epicentro de un perturbador caso policial. En este thriller que transcurre entre playas privadas y espacios VIP, una desaparición se convierte en el puntapié inicial para que la policía descubra los oscuros secretos que esconden algunos de los millonarios jóvenes que tienen acceso a ese espacio de descanso, y las relaciones que se establecen con los trabajadores de ese lugar.

Las diferencias entre diversas clases sociales, huéspedes que confunden la libertad con la impunidad, excesos de toda clase y una galería de secretos esperando salir a la luz, son los condimentos de este relato que corre el velo para desnudar el infierno que habita en las entrañas del paraíso. Oasis estará disponible a partir del 19 de junio.

Hermanito (largometraje)

La comedia desbordada del mes viene de la mano de John Cena y Eric Andre, una original dupla que se pone al frente de Hermanito. En esta historia, Cena compone a un agente inmobiliario que atraviesa un excelente momento profesional y personal, hasta que aparece en escena Marcus (Andre), un hermanito al que el protagonista ayudó como parte de un programa social.

Marcus es desprolijo, descuidado y caótico, y justamente esos serán los aspectos que sumirán en el descontrol a la vida del hermano mayor. Con esa excusa, Hermanitos presenta innumerables situaciones de humor absurdo, anclándose principalmente en el talento de Eric Andre para la comedia más incómoda (rasgos que mostró sobradamente en su propio show). Disponible a partir del 26 de junio.

Poldi y Tetracampeones: Brasil volvió a crecer

Y como si México 86 y Diego Maradona no fueran contenido suficiente para los amantes del fútbol, durante este junio Netflix estrena también otros dos títulos más anclados en ese mundo. Por un lado, Poldi, un documental que gira alrededor de la figura de Lukas Podolski, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol alemán. Por otra parte, Tetracampeones: Brasil volvió a crecer presenta material de archivo y grabaciones realizadas por los mismos deportistas durante el mundial de Estados Unidos en 1994, que le significó al país vecino su cuarta copa mundial. Poldi se encontrará disponible a partir del 4 de junio y Tetracampeones desde el 7 de junio.