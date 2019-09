Lily Allen y su acusación a un ejecutivo de Warner Crédito: Instagram

La cantante británica Lily Allen contó hoy que Warner Music no adoptó ningún tipo de medidas luego de que ella revelara el año pasado que fue agredida sexualmente por un ejecutivo de esa compañía .

Allen explicó que el ataque ocurrió en 2016 después de una fiesta corporativa a la que había asistido el ejecutivo en cuestión. "Cuando regresamos al hotel, yo no encontraba mis llaves. Entonces, él me dijo '¿Por qué no dormís en mi cama mientras yo voy a buscar las llaves?', o algo así. Entonces me quedé dormida. Me desperté y él estaba en la cama desnudo palmeándome la cola", dijo la artista en declaraciones hechas al podcast de la cadena BBC, The Next Episode.

"Decidí que no iría a la polícía. No quise hace un escándalo y quise que todo quedara en paz", explicó Allen. "Recuerdo haber pensado en su madre y cómo se sentiría ella con la noticia de que su hijo era un depredador sexual. Yo me puse a priorizar a todo el mundo menos a mí", agregó.

Allen, quien había incluido la acusación el año pasado en su libro My Thoughts Exactly , también contó que lo ocurrido se lo contó en 2018 a un directivo de Warner, Max Lousada, gerente general en su discográfica. Este le contestó que se enteró del ataque tras leer el libro, que no se había enterado previamente de nada. Al ser consultada sobre si alguien de Warner tomó medidas ante su acusación, ella contestó: "No".

Pasados unos años, y en momentos en que las mujeres se están animando a contar los abusos sufridos, Allen dijo que con su acusación quería "proteger a otras artistas" de la industria. "Me sentiría horrible si me entero que alguien mucho más joven y vulnerable tuvo una experiencia similar que se pudiera haber prevenido", explicó.

En declaraciones a la BBC, un representante de Warner Music afirmó que las acusaciones de agresión sexual se toman "extremadamente en serio" y se "investigan" aquellas de las que se tenga constancia.