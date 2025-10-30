Lily Allen y David Harbour venden en casi US$8 millones su exclusiva mansión de Brooklyn tras su divorcio

Lily Allen y el actor David Harbour se separaron a principios de este año y en octubre sorprendieron a sus seguidores al sacar a la venta su mansión en Brooklyn. La propiedad se ofrece en casi US$8 millones. La noticia se conoció poco después de que la cantante difundiera detalles íntimos sobre la ruptura en su nuevo disco, llamado West End Girl.

Así es por dentro la mansión de Lily Allen y David Harbour en Brooklyn

La propiedad, ubicada en el barrio Carroll Gardens, salió al mercado de bienes raíces por medio del catálogo del agente Carl Gambino, de Compass, el pasado 26 de octubre, en un precio de US$7,99 millones. La cifra duplica el valor que la expareja pagó por la vivienda en 2021 (US$3,35 millones), según informó Realtor.

En la canción que da título a su nuevo álbum, Allen admite que fue incomodo para ella adquirir la casa por el costo que tenía (Captura/Compass)

La residencia cuenta con una decoración inspirada en la naturaleza, cuatro plantas, cinco dormitorios y cuatro baños. La pareja rediseñó los interiores junto con el experto Billy Cotton y el arquitecto Ben Bischoff, quienes mantuvieron la estructura original de piedra rojiza y le aportaron un estilo que combina el encanto inglés, la modernidad de Brooklyn y una marcada influencia italiana.

La sala de estar tiene una chimenea empotrada y puertas de vidrio que dan hacia el patio. La casa también cuenta con un sótano, gimnasio, espacio de almacenamiento y un cuarto de lavado, detalló Us Weekly.

La cocina, en colores claros, cuenta con electrodomésticos de última generación, una gran isla y una lámpara de araña. El espacio se complementa con un desayunador junto a una ventana.

La casa se vende a más del doble de lo que la pareja pagó en 2021, por las amplias reformas en la vivienda (Captura/Compass)

Uno de los baños es peculiar y se destaca por tener un papel tapiz floral azul, una chimenea y bañera con hidromasaje.

En los dormitorios, los amplios ventanales permiten la entrada de luz natural. Y, además de la sala de estar mencionada, la casa cuenta con otro espacio de descanso decorado con moqueta de estampado de cebra y un sofá a juego, según consignó Realtor.

En el nivel superior, el baño conecta con el dormitorio principal, una habitación sin ventanas que da paso al vestidor. En la planta baja, la arquitectura interior es más nítida y contemporánea, y la decoración adopta un estilo más provocador.

La suite principal es sin ventanas y el resto de la casa está lleno de color (Captura/Compass)

“El piso superior busca una estética de gran hotel, mientras que la planta baja parece la obra de una Madeleine Castaing”, describió Cotton en una entrevista con Architectural Digest en 2023.

El baño cuenta con chimenea y una gran bañera de hidromasajes (Captura/Compass)

El anuncio de venta de la expareja tras el lanzamiento del disco West End Girl

Lilly Allen, de 40 años, y David Harbour, de 50, compraron la propiedad cuando estaban en pareja. La casa fue su residencia principal durante los cuatro años que duró su matrimonio.

Sin embargo, su relación habría terminado a fines de 2024, pero recién en enero de 2025 la cantante confirmó la separación, según consignó El País. Allen relató la ruptura en su nuevo álbum West End Girl, allí cuenta cómo fue que descubrió que la estrella de Stranger Things tenía un perfil secreto en Raya, una aplicación de citas para celebridades y millonarios por la cual ellos se habían conocido. En este contexto, le dedicó una canción a la supuesta amante de su ex y la mujer en cuestión salió a responderle: “Me da miedo”, aseguró.

La pareja, firmó su divorcio a comienzos de 2025 (Allen-Harbour/Archivo) GROSBY GROUP - LA NACION

La casa que la pareja vende habría tenido un papel central en la infidelidad del actor. En el tema “West End Girl”, la cantante describe cómo la pareja se mudó a Nueva York para vivir en la casa de sus sueños, una propiedad que ella sola no lograría adquirir. A mitad de la canción, el relato cambia cuando Allen es convocada para protagonizar una obra de teatro en Londres, momento en que, según la letra, el comportamiento de su esposo se modifica.

El tema concluye con una conversación telefónica entre ambos, durante los ensayos de la obra, en la que Harbour le propone abrir el matrimonio y abandonar la monogamia. Ella expresa su incomodidad, aunque acepta temporalmente para evitar la separación, según consignó Life & Style.

El disco contiene 14 canciones. En temas como “Ruminating” y “Sleepwalking”, Allen alude a cómo su entonces esposo sobrepasaba los límites acordados en la relación abierta y revela las infidelidades que logró descubrir.

En “Tennis y Madeline” se refiere a una mujer en California que habría mantenido un vínculo con Harbour y que incluso habría llamado a la propia cantante para aclararle la situación.

La intérprete también incluyó temas en su disco en los que aborda cómo fue su relación en la intimidad con su esposo. Narra que en una ocasión llegó a su departamento que encontró lleno de juguetes y cartas de mujeres que lamentaban que él “no hubiera sido mejor persona”, según informó Life & Style.