Litto Nebbia cuenta cómo pasa sus días en cuarentena, adelanta nuevo material y ofrece su visión del futuro

Juan Barberis
1 de abril de 2020

En su casa de Tigre, entre pilas de libros, discos e instrumentos, Litto Nebbia cumple la cuarentena obligaría poniéndose al día con viejos pendientes para sí. "Estoy viendo más películas, leyendo más, escuchando más música... Casi todo eso por lo que uno dice en el día a día 'qué lástima que no tengo más tiempo'". Litto viene de girar por México a principios del mes pasado, para dar algunos conciertos y presentar la reedición de su libro, Una mirada. Reflexiones y anécdotas de la vida , lanzado en su primera versión en 2004; y ahora se prepara para seguir editando más libros y canciones, como es su costumbre desde hace medio siglo. Mientras allá afuera el mundo entero tiembla como nunca antes, el músico rosarino sostiene una rutina creativa que parece mantenerlo a salvo de todo. "Estoy compaginando nuevos discos, organizando portadas, escribiendo canciones... Digamos, nada que no sea lo que hago siempre, pero sin salir a la calle", reporta Litto vía e-mail.

¿Cuál es el análisis que hacés de la situación puntual por el coronavirus en el país? ¿Creés que se tomaron las medidas adecuadas?

Creo que las medidas que se tomaron son muy buenas y ejemplares, además. Solamente basta observar lo que sucede en otras partes del planeta por ignorancia de sus dirigentes. Me siento muy bien de ánimo, porque entiendo que hasta ahora, la única solución para enfrentar este problema es la aislación.

Sos muy cercano al presidente Alberto Fernández, ¿pudiste hablar con él? ¿Cómo estás viendo su desempeño?

Soy amigo de él desde hace 30 años. Él es muy coherente y demuestra además a cada paso que da, una serenidad muy sólida.

Hay muchas lecturas posibles o teorías en relación a la pandemia y sus efectos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué creés que esté pasando realmente?

Por supuesto que no me animo a decir de una manera tajante qué es lo que está sucediendo. Por un lado, veo esto de la pandemia como si fuera una mixtura de la peste negra y The Walking Dead. Creo también que es algo que surgió por una lucha de poderes. Pero también creo que la naturaleza se despertó y dijo: "No quieren escuchar, miren pues".

¿Cómo creés que se va a reconfigurar el mundo después de esta pandemia?

La gran esperanza que yo, y muchos tenemos, es que el ser humano recapacite, que esto sea finalmente una vuelta de tuerca para reconciliarse con el ser humano, con el prójimo, con los desventurados, y parar un poco esta manera de vivir tan obsesiva con lo material y tan egoísta con los que no tienen casi nada. Espero que tomemos conciencia de que, de alguna manera, todos somos iguales frente a las circunstancias de la vida. Y lo más importante, que todos somos el otro, eso es el mundo.

Una de las víctimas del coronavirus en España fue el saxofonista argentino Marcelo Peralta , con quien habías tocado mucho, ¿cómo elegís recordarlo?

Como siempre lo viví. Un gran músico y extraordinaria persona. Un muchacho siempre entusiasmado por conocer las nuevas expresiones musicales y las posibilidades que te daban las improvisaciones.

Se está por reditar Una mirada , y tenés otros proyectos editoriales en curso, ¿qué podés adelantar de todo eso?

Sí, se está por relanzar mi viejo libro de anécdotas Una mirada. Reflexiones & anécdotas de vida , por la Editorial Planeta. Y luego, al rato, un libro que hicimos con el periodista Marcelo Gobello, gran escritor de Mar del Plata. Se trata de The British Invasion & la música de los años 60´en U.S.A. , un libro que cuenta toda la movida de los grupos que aparecieron luego de la resonancia internacional de Beatles & Stones. Este libro va a acompañado además por 2 CDs, uno de ellos que trae canciones originales de Inglaterra de ese tiempo y el otro de canciones de las bandas de los años 60 en Estados Unidos. En estos dos discos, las interpretaciones están lógicamente a mi cargo, porque adoro esas canciones que forman parte de mi adolescencia, y así fue que nació este proyecto. Pero estoy ayudado por compañeros sensibles al tema: gente como Los Reyes del Falsete, La Perla Irregular, Los Pels, Los Mersey Mustards, Gonzalo Aloras, Leo Garcia, Ariel Minimal y Pez. Además, habrá algunas grabaciones inéditas de Los Shakers, Los Mockers y Los Gatos Salvajes.

¿Qué estuviste viendo o leyendo en estos días?

El inmortal de Marco D´amore, pero debés antes verte toda la serie Gomorra, ya que este film es una precuela. También vi, muy buena, la primera película que dirige el actor Edward Norton: Huérfanos de Brooklyn . Excelente. Y, lógicamente, a El irlandés, que ya la vi tres veces.

¿Qué te produjo que el rapero Jay Electrónica haya elegido para samplear tu canción "La caída"?

Me enorgullece altamente que esta gente haya elegido esta canción del año 1976. Canción que en su momento era de las que me tildaban de hacer "cosas raras". Por otro lado, me encanta como la montaron, sobre la base completa de mi música e improvisación. Crearon todo su texto, lo que rapean, y luego los coros que hacen. Muy bueno. La música es infinita e inagotable. No sabés, porque comienza y nunca sabés dónde va a terminar.

¿Qué le dirías a la gente en este contexto de tanta incertidumbre?

Calma y serenidad. Concentración y tratar de refinar un poco el alma. Todo va a salir bien.