Lollapalooza 2023, en vivo

escuchar

14.15 | Outfits para todos los gustos

Del toque “casual” de Florián al look Gatúbela de Delfina Campos o el dark de Friolento (como el smokey eye a lo Robert Smith, que usa el cantante de la banda), recién en estas primeras horas del sábado en el Lolla se empiezan a delinear los outfits que se verán arriba de los escenarios y en el campo. Y la música, por supuesto, que ya está sonando en todos los escenarios, también se va delineando para los más variados gustos. Afectuoso suena el gesto de la banda chilena, para cerrar su show, al recordar el triunfo argentino en el Mundial. Mientras tanto, se va llenando el Hipódromo y el escenario Flow sigue completando su cuota nacional con 1915, que vuelve por segunda vez al festival, esta vez con su último álbum Fuera de lugar.

Florian en Lollapalooza, uno de los primeros shows de la segunda jornada tomas cuesta

13.41 | ¿Quién nos sorprenderá hoy en Lollapalooza?

La primera jornada del Lollapalooza Argentina 2023 nos dejó muchas postales, más allá de las selfies y del buen ojo de fotógrafos y fotógrafas profesionales que están trabajando en el festival. Rosalía sedujo a su fans. Chano anunció que vuelve Tan Biónica. Drake coreó “muchaaaaachos….” para felicidad de los miles que lo estaban viendo. ¿Quién serán los artistas que gratamente sorprendan al público de este segundo día de festival? Se pueden hacer apuestas. Todavía falta mucho camino por recorrer hasta que Tame Impala y Twenty One Pilots aborden los escenarios y Jamie XX cierre la noche, ya de madrugada, con su set electrónico.

Nubes oscuras, sol y el público que llega de a poco al predio de San Isidro, para la segunda jornada del Lollapalooza Argentina 2023 tomas cuesta

13.15 | De la amenaza de lluvia al protector solar

¿Protector solar o pilotines para la lluvia? ¿O los dos? La ciclotimia del reporte del tiempo no permite despejar las dudas. Y el cielo tampoco. De a ratos, las nubes negras amenazan; de a ratos, el sol se pone picante. Pero en el Hipódromo de San Isidro, nadie quiere que llueva. Todos prefiere soportar este sol que derrite, mientras pasean con comodidad de un escenario a otro. Pasado el mediodía, la única contra es el calor. El resto del Lolla fluye tranquilo. No hay que hacer colas en los puestos de comidas y se puede deambular sin problemas, disfrutando de cada espacio, y del tiempo para las selfies. Con puntualidad, Florian comienza su show en el escenario Flow y Delfina Campos hace lo propio en el Alternative. Esto recién empieza. Queda mucho por delante. Usted Señalemelo, Sofi Tukker, The 1975, Tame Impala, Twenty One Pilots, Jammie XX, Melanie Martinez y la Fiesta Bresh, entre muchas propuestas más.

Mucho espacio y tiempo para las selfies, en las primeras horas de la tarde del Día 2, en Lollapalooza Argentina 2023 Tomás Cuesta - LA NACIÓN

12.55 | Quiénes tocan este sábado en Lollapalooza

A continuación, el detalle con la grilla, escenario por escenario, de todos los artistas que estarán en el segundo día del festival de música que se lleva a cabo este fin de semana en el Hipódromo de San Isidro.

Escenario Flow

FLORIAN | 13.00 a 13.30

1915 | 14.15 a 15.00

YUNGBLUD | 15.45 a 16.45

USTED SEÑALEMELO | 17.45 a 18.45

THE 1975 | 19.45 a 20.45

TWENTY ONE PILOTS | 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

MELANIE WILLIAMS | 12.3O a 13.00

FRIOLENTO | 13.30 a 14.15

NAFTA | 15.00 a 15.45

WALLOWS | 16.45 a 17.45

JANE´S ADDICTION | 18.45 a 19.45

TAME IMPALA | 20.45 a 22.15

JAMIE XX | 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

DELFINA CAMPOS | 13.00 a 13.30

KCHIPORROS | 14.15 a 15.00

ELSA Y ELMAR | 16.00 a 16.45

SOFI TUKKER | 17.45 a 18.45

CATUPECU MACHU | 19.45 a 20.45

MELANIE MARTINEZ | 22.15 a 23.15

Escenario Perry’s

SASSYGIRL | 12.30 a 13.00

BROLE CARREY | 13.15 a 13.45

PAPICHAMP | 14.00 a 14.45

RYAN CASTR0 | 15.00 a 15.45

RUSOWSKY, RAPLHIE CHOO | 16.00 a 17.00

NORA EN PURE | 17.15 a 18.15

MORA |18.30 a 19.30

FRED AGAIN.. |19.45 a 20.45

PURPLE DISCO MACHINE | 21.00 a 22.00

BRESH | 22.15 a 22.45