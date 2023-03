Lollapalooza Argentina 2023: Wallows, una de las bandas que hay que descubrir este año

El trío californiano que conforman Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston se presenta este jueves en el teatro Vorterix y el sábado en el festival

Sebastián Chaves PARA LA NACION

“Escribir la canción debería ser lo que más tiempo te lleva, no la postproducción”, dice Cole Preston, baterista pero también un poco tecladista, guitarrista y corista de Wallows, el trío de indie alternativo de Los Ángeles que se presentará por partida doble en la Argentina: primero el 16 de marzo en el Teatro Vorterix y luego dos días después, el sábado 18, en la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2023 (en el Escenario Samsung, a las 16.45). Y completa: “Es fácil perderse en tanto instrumento y herramientas que hay hoy en día, pero creo que para nosotros terminó siendo la parte más simple. Primero preocuparnos por escribir la canción, tener el corazón de ella y después vamos por el resto”.

Los Wallows se unieron en 2017, pasaron su adolescencia formativa yendo a recitales allí en California, entre lugares míticos como el Forum y también en festivales como el extinto FYF o Coachella. Cole Preston, Dylan Minnette y Braeden Lemasters (todos presentes en la entrevista con LA NACION) llegaron a ver a Frank Ocean el mismo año en el que daban sus primeros pasos como banda. “Estábamos los tres y nuestro manager, que sigue trabajando con nosotros actualmente”, recuerda Cole. “Fue de lo mejor que vimos, fue inspirador. Tenía a Spike Jonze de director de filmación, no era un show más. Estaba en otro nivel y fue algo a lo que empezamos a apuntar, hacer algo que sea más que un show de rock”. The 1975, Arctic Monkeys y Kings Of Leon fueron otros de los artistas que los marcaron en sus años iniciáticos y también en su sonido, que definen como indie alternativo. “Una vez dije que éramos alternativos y la gente se puso blanca, así que ahora decimos ‘indie alternativo’ y a la gente le suena más cool”, se ríe Dylan, cantante del trío.

Aunque por supuesto no son ajenos a este contexto en el que la postproducción y la composición parecen formar una masa uniforme y cada vez más indiscernible, incluso para Wallows, que lleva dos discos de estudio y que también tiene a dos integrantes ligados a la actuación (Dylan Minnette, su líder, actuó en 13 Reasons Why y Braeden Lemasters participó en Grey’s Anatomy y en Doctor House cuando apenas tenía 10 años). “Las dos cosas son importantes”, dice Dylan. “Lo de que tenés que tocar una canción solo con la guitarra para demostrar que es buena no es del todo cierto, porque hay canciones que se benefician de la producción y son muy buenas, como en la música electrónica, gracias al trabajo de DJ y productores que no necesitan de una guitarra. Creo que para una banda como nosotros sí es importante tener el núcleo de la canción claro, tocarla con una guitarra y que funcione; que sea buena así, en algún punto. Pero nos gusta enfocarnos en las dos cosas”.

Tell Me That It’s Over, su segundo y más reciente disco de estudio, de hecho, los muestra tratando de mantener una dinámica de trío (aunque en sus shows en vivo la banda duplique su cantidad de integrantes) como punto de partida. “Somos tres y esa es nuestra naturaleza”, explica Cole. Cuando escribimos y grabamos lo hacemos en una computadora, canal por canal, pero en este disco cada tema tuvo su propio enfoque. El primer día en el estudio, nuestro productor nos dijo que grabemos en vivo. No importaba si sonaba perfecto, era la energía lo que importaba porque es lo que somos y había que enfatizarlo. En algunas canciones está esa energía desprolija, en otras capaz empezamos con una batería electrónica y vamos tocando arriba. Cada uno toca varios instrumentos y esto está bueno, porque podemos hacer las cosas de una forma democrática”.

Esa es la dirección que el trío pretende perseguir aún más en el futuro. “Nunca luchamos contra la tentación de sobreproducir”, dice Braeden. “No le tiramos tantas cosas encima a nuestra música, aunque estamos muy abiertos a todo. Pero ya nuestros singles fueron grabados en primeras tomas, sin sobrepensarlo demasiado. Nos gusta escuchar el brillo de nuestros instrumentos y voces, y aunque hay capas después, son básicas”.

Poco más de cinco años después de formarse como trío, los integrantes de Wallows intentan no normalizar el hecho de tocar con localidades agotadas en lugares tan lejanos a su California natal. “Razonarlo y tenerlo presente es algo que te obliga a mantenerte humilde”, dice Cole. “No damos por sentado ver nuestro nombre en las grillas de festivales de todo el mundo”. Para Dylan, la idea de tocar en la Argentina primero en un show propio y dos días después en el festival, es algo favorable: “Va a estar bueno estar en una sala íntima con los fans por primera vez. Ahí estaremos más en control de situación para ir después al festival. Nos vamos a sentir más cómodos en esa dinámica”.

