Lollapalooza 2023: todos los detalles de la primera fecha del festival que encendió el Hipódromo de San Isidro

Este viernes la ciudad de la furia amaneció con ola de calor y paro de colectivos. Pero en San Isidro lo que asoma y se respira es la octava edición de Lollapalooza Argentina, el festival que reúne distintos géneros de música y es toda una experiencia, no solo musical, sino también estética y lúdica. En esta primera fecha los nombres fuertes son los de Drake y Rosalía, pero también los de Trueno, Marilina Bertoldi y Chano.

Desde su debut en 2014, Lollapalooza se instaló en el país como uno de los eventos culturales más esperados del año por la cantidad, calidad y variedad de artistas que se presentan en los distintos escenarios, pero también por la propuesta artística, visual, gastronómica e incluso actividades para los niños como clases de guitarra y de batería, shows y otras atracciones de su espacio, el Kidzapalooza.

Abanicos improvisados y remeras convertidas en turbantes. A lo largo del Hipódromo de San Isidro se vislumbran cientos de grupos de amigos buscando algún dejo de sombra: el predio a cielo abierto otorga poca benevolencia a los 40 grados de térmica. Sombreros, anteojos de sol, pelos de colores. A las 12 el festival abre sus puertas y el calor avanza. El Lollapalooza, entre bailes, casitas electrónicas y colores estridentes dibuja una ilustración viva del verano eterno.

La temperatura extrema no desvía el cronograma de shows que comienzan con suma puntualidad: Silvestre y la Naranja, Paz Carrara, Oscu, Suki Waterhouse. Amigos, parejas y familias se acercan a alentar a las bandas mientras bailan en cámara lenta. Alternan el disfrute del ritmo con el padecimiento del calor.

Fabio tiene 37 años y vive en San Pablo, compró entradas cuando se enteró que Blink 182 se iba a presentar en la edición argentina. Si bien la banda canceló el show, decidió viajar y asistir al evento junto sus amigos Aleff y María. “Pensé que en Argentina iba a usar la chaqueta, pero no sé si estoy en Buenos Aires o en Bahía”, bromea. Algunos se sacan la remera y la atan sobre la cabeza como turbantes: toda pizca de creatividad está puesta al servicio de olvidar -aunque sea por un momento, por una canción- al sol que quema. “Hace calor pero es un día hermoso, vamos a disfrutarlo” grita desde el escenario el líder de Silvestre y la Naranja. El público accede a jugar su juego, a bailar, a cantar y a vivir el Lolla.

El jugoso cruce generacional entre Dante Spinetta y Trueno Tomás Cuesta - LA NACIÓN

A Dante Spinetta los cruces generacionales se le dan naturalmente. Sus viajes al pasado y al futuro no tienen ni carga nostálgica ni ansias de vanguardia (eso quedó para la etapa Kuryaki), sino que sirven como puentes que desembocan en una celebración en tiempo presente. Sobre el inicio del show, Dante suma a Vida, su hija, para que en “Olvídalo” se haga cargo de las voces que en la versión original le corresponden a Julieta Venegas. Pero los cruces no son solo una cuestión familiar a las 4 de la tarde en el escenario principal de Lollapalooza. “El hijo del rap” presenta al cantante y guitarrista Trueno, para despacharse con “Sudaka”, la colaboración entre ambos.

Villano Antillano es el nombre artístico de la rapera portorriqueña trans que se posiciona como una de las más interesantes alternativas dentro de la escena de la música urbana Tomás Cuesta - LA NACIÓN

“Con este tema, para mí, comenzó el Lollapalooza”, dice un chico cuando apenas termina el show de Villano Antillano. La cantante portorriqueña reserva para el cierre de su set de cuarenta y cinco minutos, en el escenario Perry’s, esa canción, la “Bzrp Music Sessions, Vol. 51″ que la hizo famosa. El público, que sigue su show desde el comienzo con mucha atención y participa cantando algunas de las letras, se agolpa frente al escenario.

No es necesario esperar hasta que baje el sol y las luces artificiales nos encandilen para comenzar a disfrutar de la música electrónica en esta primera jornada de festival. La electrónica suena desde temprano en “Las casitas”, una especie de discotecas de bolsillo. Casitas de vidrio en diferentes colores con techos a dos aguas, luces, humo, DJ y público. Allí están Lara Mercado, de 17 años junto a su hermana Ailén y sus amigos Iván e Irina. El maquillaje que llevan puesto no pasa desapercibido. “Mi inspiración para vestirme y lookearme es Zendaya”, asegura Irina. Felices con el line up de este año, sostienen que “Rosalía, Billie Eilish y Drake son dios”.

Una postal bien festivalera: el atardecer y la vuelta al mundo instalada en el Hipódromo de San Isidro LA NACION/Julian Bongiovanni

Micaela Videla, Ailen Schmitke, Morena Pisano y Matías se resguardan bajo la sombra de una de las casitas de electrónica y en diálogo con LA NACION cuentan su experiencia en el Lolla. Morena luce flores de colores en su peinado y también a lo largo de su top. “El Lolla es un lugar donde uno puede expresarse y ser uno mismo. En ediciones anteriores vi que se disfrazaban de oso o de tiburón, es un ambiente sin prejuicio. Me quise llenar de flores y de brillos y lo hice. Para mí este festival es como un descanso. Un lugar donde me puedo despejar y ser yo misma”.

Tove Lo, al calor de las masas Tomás Cuesta - LA NACIÓN

El escenario Flow sigue todavía caliente luego de la presentación de Dante y vuelve a prenderse con Tove Lo, la artista pop sueca que llega por segunda vez al festival- debutó en el país en la edición 2017- y por tercera vez al país, ahora para presentar en vivo Dirt Femme, su último álbum de estudio. Cuando ya el cielo se oscurece y se acercan las 7 de la tarde, se produce un éxodo: miles de centennials corren para escuchar a uno de los grandes referentes del freestyle local: Trueno. A las 20 el escenario principal se envuelve de un magia especial y el esperado show de Chano tiene un regreso sorpresivo y celebrado: el reencuentro de Tan Biónica, que ilumina la noche y se lleva las ovaciones del público. Pero no es solo un regreso para los highlights del festival, es también el anuncio de que la banda hará próximamente un show de estadio.

Rosalía: presencia y buenas canciones LA NACION/Tomas Cuesta

Rosalía se corona como la gran estrella de esta primera noche de Lollapalooza Argentina 2023. Se sube al escenario y a pesar de los desperfectos técnicos y un sonido que deja bastante que desear en el comienzo, le hace honor a todas sus condecoraciones, que no son pocas. La artista catalana tiene talento e inteligencia para interpretar su música en vivo y actúa como un verdadero volcán que enciende al público. Tras su último tema, el público cambia rápido de dirección y se dirige con prisa hacia el escenario en el que hace su debut Drake.

Se planta en el escenario principal sin mucho más que su presencia. Sin banda, prácticamente sin visuales ni colores. Para los 20 minutos de show la pregunta era: ¿Cómo va a sostener la atención de la gente durante una hora más? Y entonces, de la nada, canta en español: “Muchaaachos…”. El público recoge el guante enseguida y termina el himno que marcó la Copa Mundial ganada por la Selección Argentina en diciembre pasado.

Drake debutó en la Argentina en el primer día de Lollapalooza LA NACION/Tomas Cuesta

Es viernes a la noche y los miles y miles de fans que eligen seguir la fiesta al ritmo de Armin Van Buuren lo saben. Mientras muchos emprenden el regreso, el DJ holandés que supo ser el número 1 del mundo en cinco oportunidades logra lo imposible: que esos cuerpos que llevan diez o más horas en el Hipódromo de San Isidro luzcan renovados y listos como para volver a empezar.