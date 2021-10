Lollapalooza Argentina 2022 confirmó su lineup: vienen Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus

Vuelve Lollapalooza. Vuelve el festival más convocante y vuelve la fiesta. Tras la cancelación de 2020, días antes de su realización y en medio de una cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 que se fue haciendo cada vez más extensa y que puso en pausa la música en vivo toda y tras un par de postergaciones, finalmente los organizadores locales, DF Entertainment, están en condiciones de anunciar que el encuentro ideado por Perry Farrell tendrá su séptima edición entre el 18 y el 20 de marzo de 2022.

La sede del festival volverá a ser el Hipódromo de San Isidro, su casa desde que desembarcó por primera vez en el país, en 2014. Como cada año hasta que la pandemia congeló todo, Lollapalooza también se realizará en Santiago de Chile y en San Pablo.

Los headliners de 2022 serán Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky y Martin Garrix. Por primera vez el festival no solo anuncia su grilla completa sino que también da a conocer quiénes tocarán en cada uno de los días. La etapa siguiente será saber quiénes de estos artistas realizarán los ya clásicos sideshows en diversos espacios de la ciudad.

Miley Cyrus en Lollapalooza Chicago 2021 Ashley Osborn

Para Foo Fighters será un retorno a cuatro años de un show memorable en el estadio de Vélez Sarsfield. También será una nueva visita la de Miley Cyrus, que este año fue la atracción principal en Chicago, y la de The Strokes que, precisamente, en Lollapalooza Argentina 2017 realizaron el show con la mayor convocatoria de toda su trayectoria. Ese año también pasó por el festival el DJ y productor neerlandés Martin Garrix. Para la prestigiosa revista de la escena electrónica, DJ Mag, Garrix no baja del podio desde 2016. Entre ese año y 2018 fue elegido el mejor DJ del mundo y el último ranking lo encontró en la tercera posición.

Tanto Doja Cat como A$AP Rocky y Machine Gun Kelly (el novio de Megan Fox) vienen por primera vez a Lollapalooza Argentina y al país .

Lollapalooza día por día

VIERNES 18

Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Little Simz, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912, Zenon Pereyra, Bianca Lif y Limón.

El histórico show de The Strokes en Lollapalooza Argentina 2017 Rodrigo Néspolo - Archivo

SÁBADO 19

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba, JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucia Tacchetti y D3FAI.

DOMINGO 20

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas | Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99′.

Los que vienen por primera vez

Como en cada una de sus ediciones anteriores, algo que caracteriza a Lolla es hacerse eco de las nuevas tendencias y darle visibilidad a los artistas que están a punto de dar el gran salto. Es por eso que cada año se suman nombres de bandas, solistas y DJ que nunca antes desembarcaron en el país. En este caso la lista es bien extensa e incluye a tres cabezas de cartel, como Doja Cat, A$AP Rocky y Machine Gun Kelly. Junto a ellos debutarán en el Hipódromo de San Isidro Jack Harlow, Jhay Cortez, Kehlani, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Turnstile, Idles, Remi Wolf, Chris Lake, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Little Simz, Ashnikko, JXDN, The Wombats, Natanael Cano, 070 Shake, Tai Verdes, Marc Seguí, Goldfish, Bruses, Paula Cendejas, Sen Senra, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Girl Ultra y Ghetto Kids.

Una vista del Hipódromo de San Isidro de la edición 2019 de Lollapalooza Argentina Bennett Sell-Kline - Prensa Lollapalooza

La pandemia de Covid-19 obligó, una vez más, a modificar el último calendario de este festival mundial que, en la Argentina, tenía agendados tres días entre el 26 y el 28 de noviembre de este año.

¿Cómo conseguir entradas?

Para los que quieran conseguir entradas, podrán hacerlo desde el 16 de noviembre, a las 10, desde la web de All Access (Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander). Y para los que quieran obtener información sobre la validez de las entradas que compraron en 2019, o la posibilidad de devoluciones o canjes, conviene que sigan leyendo las próximas líneas.

¿Son válidos los tickets ya adquiridos?

Todas las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas. ¿Se puede cambiar de día? Sí. Tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de las entradas, desde hoy y hasta el 14 de noviembre inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en la web. Los cambios se realizarán de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock de cada día.

¿Se pueden devolver las entradas?

Sí. Quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas podrán hacerlo desde hoy y hasta el 14 de noviembre inclusive.

¿Cuál es el procedimiento para cambiar las entradas?

Esta opción es para las personas que compraron entradas diarias (Día 1, Día 2 o Día 3). La productora elaboró una lista de pasos a seguir y aclaraciones.

1- Los cambios se realizarán de acuerdo con el orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock de cada día.

2) Únicamente se podrá solicitar el cambio por el total de las entradas de la compra.

Para esto hay que ingresar a https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new y seleccionar la opción “Cambio de día” y completar el formulario correspondiente. Se solicitará número de compra, DNI y en caso de tener pulseras, enviar fotografías y códigos. Una vez agotado el stock de cada día o finalizado el período de solicitud de cambio (14 de noviembre inclusive), lo que ocurra primero, las solicitudes aprobadas y que hayan ingresado dentro del stock de cada día, recibirán un mail de confirmación con las instrucciones para retirar las nuevas pulseras, una vez habilitado el período de canje, el día 1 de febrero de 2022. El sistema de devolución de entradas también esta explicado en la misma web.