Lollapalooza Argentina 2023: Billie Eilish encabeza la grilla del festival

Esta mañana, Lollapalooza Argentina 2023 anunció su grilla completa de artistas. Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X encabezan el cartel de la nueva edición que se realizará en su sede habitual, el Hipódromo de San Isidro, entre el 17 y el 19 de marzo próximos.

Se trata de la octava edición del festival creado por Perry Farrell, el líder de Jane’s Addiction, que este martes pone sus últimos abonos a la venta exclusivamente en AllAccess. Los 3 Day Pass que salen a la venta hoy tienen un precio de 50.000 pesos más cargo por servicio. Se pueden pagar con tarjetas de crédito.

El line up completo de Lollapalooza

Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X encabezan el cartel y le siguen de cerca Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, María Becerra, Trueno y Kali Uchis.

El radar de Lollapalooza está atento a captar las nuevas tendencias y, como sucedió en la edición 2022, la música urbana tiene una presencia importante en su nuevo line up. El rock, la electrónica, la música indie y otros sonidos ocupan un espacio importante en una programación que contiene más de 100 propuestas en cinco escenarios distintos.

Drake, una de las grandes figuras de la cultura hip hop que se presentará por primera vez en la Argentina

Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martinez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, la fiesta Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Díaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Aurosa, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera MX, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky y Ralphie Choo son muchas de las propuestas que integran la grilla.

Blink 182 celebrará treinta años de trayectoria en Lollapalooza Prensa Lollapalooza

La programación se completa con Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y la Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh!DULCEARi, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florián, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora NavarroGuillermo Beresñak, Nani y Flaca.

Alison Wonderland Prensa Lollapalooza

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell y presentado por Flow, Lollapalooza se prepara para su octava edición en el que ya es su hogar argentino, el Hipódromo de San Isidro. Entre 1991 y 1997, Lolla fue un festival itinerante, con el foco puesto en el rock alternativo, la gran escena de esos años. En 2005 se instaló en la ciudad de Chicago, en el céntrico Grant Park, que es como nuestro Parque 3 de Febrero (Bosques de Palermo). En 2011, el festival se decidió a expandirse y encontró en Santiago de Chile su primera sede fuera de los Estados Unidos. Con los años, Sudamérica se consolidó como una plaza atractiva, con la suma de las ediciones de San Pablo y Buenos Aires.

La continuidad, luego del esperado retorno

Tras la suspensión de 2020 por la cuarentena obligatoria que dictó el Gobierno Nacional por la pandemia de Covid-19 y la imposibilidad de hacerlo en 2021, Lollapalooza Argentina volvió en marzo de este año al Hipódromo de San Isidro. Cerca de 100.000 personas disfrutaron de cada una de las tres jornadas que dejaron shows imborrables como el que ofreció Miley Cyrus al cierre de la primera jornada.

“Un catsuit negro, anteojos del mismo color y una garganta a la que le queda muy bien lo explícito de los excesos en un cuerpo que todavía no cumplió 30 pero ya vivió todo lo que una diva puede vivir. La puesta en escena no incluyó mucho más que eso y sin embargo pareció no faltar nada, una reducción de elementos al mínimo vital y móvil de quien en otras épocas disfrutaba de hacer de sus shows un despliegue de cualquierismo pop magnífico”, señaló LA NACION en su crónica de un show que, como pocas veces sucede, dejó conformes tanto a fans como a observadores “neutrales” y también a periodistas especializados.

Foo Fighters también dejó un show para la historia y en más de un sentido, ya que días después murió en Colombia y en la continuidad de la gira su excelente baterista, Taylor Hawkins. En Buenos Aires brindaron un show memorable, con un repaso de sus clásicos más intensos y la sorpresa de Perry Farrell, quien subió en un pasaje del set. El bombo de la batería de Hawkins lució un guiño a la banda de Perry, Jane’s Addiction, que no pudo estar presente en la edición 2022 del festival.

Más locales que en su Nueva York natal, The Strokes protagonizó otro de los grandes shows de un festival que tuvo un centenar de bandas y solistas, como A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Emilia, Wos, Duki, Dillom, Alesso, Nicki Nicole, Lola Indigo, Babasónicos, Alessia Cara y Jack Harlow, entre muchos otros.