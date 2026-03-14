Lollapalooza Argentina 2026: comenzó en San Isidro la segunda jornada del festival

Una vez más, el Hipódromo de San Isidro volvió a transformarse en aquel universo paralelo que cada año crea el Lollapalooza Argentina. Inaugurando la segunda década del festival en el país, el viernes inició su undécima edición, que se extenderá hasta el domingo 15 con la presencia de más de cien artistas distribuidos en cinco escenarios, además de las innumerables propuestas gastronómicas, culturales y recreativas que el público puede disfrutar a lo largo del predio.

La enérgica performance de Tyler, The creator, el emocionante reencuentro de Lorde con sus fans, la fiesta de Turf y el desenfreno de Turnstile fueron sólo algunos de los momentos más destacados que dejó la primera jornada, con una grilla fiel al espíritu diverso del festival.

Los jóvenes, los grandes protagonistas del festival Santiago Filipuzzi

Con más nubes que el día anterior, pero sin demasiado respiro del calor de lo que queda del verano, el sábado comenzó a las 13.45 con el sonido urbano folklórico de Tobika, el pop confesional de la cantante venezolana Joaquina y la irreverencia de Marttein, dando inicio a una jornada en la que la diversidad seguiría marcando el pulso del festival, con algunos de los shows más esperados del día como la primera participación de Soledad Pastorutti y el desembarco del folklore en el festival, el regreso del trapero cordobés Paulo Londra, la sensibilidad de Lewis Capaldi y el pop extravagante de Chappell Roan.

De a poco y sin prisa, algunos de los asistentes comenzaban a recorrer el lugar y sus propuestas, preparándose para otro largo día lleno de música, mientras que los más ansiosos y precavidos ya se aseguraban un lugar cerca en la valla para tener una vista privilegiada de sus artistas favoritos. A lo largo del predio ya se asomaban algunos looks marcando guiños a algunos de ellos, como sombreros estilo cowboy a lo Chappell Roan y pelucas azules haciendo referencia a Addison Rae.

Códigos para disfrutar el Lollapalooza Argentina 2026 Santiago Filipuzzi

Dentro de otras propuestas interesantes de la jornada estaban también el K-pop del grupo surcoreando Riize, la electrónica frenética de Skrillex y para los más pequeños Panam y Circo como el plato fuerte del Kidzapalooza.

Datos útiles

Los ingresos al Lollapalooza 2026 están distribuidos a lo largo de la avenida Márquez: Santa Fe y Márquez; Márquez e Int. Aphalo y Márquez y Tellier. Los medios de transporte amplían su franja horaria. Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro): servicio nocturno de 23 a 3. Líneas de colectivos cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Respecto de los horarios, como ya sucedió en ediciones anteriores, el domingo la apertura está prevista para las 12.

Perry’s en formato inmersivo

El escenario que lleva el nombre del fundador del festival y que suele tener programada una artística de música electrónica, urbana y de tendencia, cuenta con un rediseño técnico de pantallas circulares y luces envolventes. Ofrecerá una experiencia visual y sonora de máxima cercanía para los fans de la música urbana y electrónica.

La agenda del segundo día del festival x

Zona Relax

“La experiencia también evoluciona en el terreno del bienestar con una nueva Zona de Relax que funciona como un verdadero oasis verde en el corazón del predio, con áreas de sombra y vegetación diseñadas para desconectarse del ritmo intenso y recargar energías sin perder la esencia del festival”, informan desde la producción.

En torno a los escenarios principales, se extenderá la gran vidriera de locales de comidas (50 en total), los puestos de las marcas y activaciones, sectores de hidratación y el clásico espacio verde. “Fiel al cuidado del medio ambiente, Lollapalooza continuará impulsando iniciativas y espacios como Espíritu verde, Rock & Recycle y la alianza con Amigos de la Patagonia, promoviendo activamente la reforestación de bosques nativos. Este año, el programa Rock & Recycle renueva su propuesta con un incentivo imperdible: los participantes podrán participar por un Golden Ticket para acceder a los mejores shows de DF Entertainment durante todo el 2026.

Medios de pago

Como en años anteriores, el único medio de pago será Lollacashless. Para agilizar las compras dentro del predio, el sistema será el único medio de pago para gastronomía, bebidas y merchandising. Es indispensable haber retirado la pulsera con antelación en los puntos de canje habilitados para poder ingresar y consumir. Se recomienda cargar dinero a través de la web oficial de Lollapalooza Argentina antes de asistir, para evitar filas.

Para andar livianos

Quienes deseen disfrutar de los shows sin cargas adicionales, el festival ofrece un servicio de lockers. Con medidas de 45 cm x 31 cm x 52 cm, estos espacios tienen capacidad suficiente para dos cascos de moto o dos mochilas medianas, permitiendo guardar pertenencias de forma segura durante cada jornada del fin de semana.

Lolla App

Para estar actualizado con todos los detalles, cambios o agregados, se puede acceder a la app del festival. Allí se podrá chequear toda la información de los line-ups, horarios y mapas del predio sin necesidad de conexión a internet.

Transmisión por Flow

A partir de las 12, la totalidad del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. El canal 605 presenta el escenario Flow y una propuesta de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show. Este canal conducido por hosts presentará entrevistas a las bandas, notas de color con móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry’s y Alternative.