Lollapalooza: quiénes son los siete artistas imperdibles que se presentan por primera vez en el país

La edición 2022 de Lollapalooza Argentina no solo tendrá el sabor a revancha después de tres años de ausencia, sino que también, como en todas sus ediciones anteriores, será el espacio para que artistas que nunca habían visitado el país salden finalmente su deuda con el público local. La tradición estuvo desde el comienzo: desde su desembarco en San Isidro, Lollapalooza ha sido el terreno para que artistas como Savages, Lorde, Johnny Marr, Liam Gallagher, Eminem, Soundgarden, Jack White, Camila Cabello o Chance the Rapper tuvieran su bautismo de fuego . Esta edición no será la excepción, y por eso elegimos ocho destacados de la treintena de artistas que vendrán al país por primeravez , gracias al circo itinerante de Perry Farrell.

A$AP Rocky

Estrategia o casualidad, el primer tema en solitario de A$AP Rocky se filtró antes de tiempo. “Peso”, el single con el que debutó por fuera de la crew A$AP Mob, sentó las bases para que su mixtape iniciático fuera un éxito tanto para el público como para la prensa especializada. Lo que en sus comienzos fue un rap etéreo y lánguido, con el pasar de los años se volvió más duro y hermético. Su discografía es también un abanico de invitados estelares que incluyen a Nicki Minaj, el DJ Alan Walker, Rod Stewart, Kendrick Lamar, Mark Ronson o Slowthai.

Doja Cat

Signo de los tiempos: entre 2018 y 2020, cada vez que Doja Cat publicó una canción nueva, se volvió viral en Tik Tok, y el fenómeno fue tan grande que hasta la ciencia intentó explicarlo (según se supo: las reiteraciones y los ganchos melódicos son la clave). Pero que el éxito en redes no opaque el mérito propio: Doja Cat es una rapera devenida en estrella pop en proceso de expansión constante . A sus cimientos de R&B y hip hop, Planet Her, su último disco, suma también aires latinos, así que su visita es también una validación territorial de su fama.

Machine Gun Kelly

Mixtape tras mixtape y disco, el artista conocido como Colson Baker y por ser el novio de la actriz Meghan Fox pasó de tener una carrera centrada en el hip hop para ir amalgamando cada vez más su propuesta al mundo del rock, sobre todo desde su cuarto álbum, Hotel Diablo. El 25 de marzo, una semana exacta después de su show en Lollapalooza, Machine Gun Kelly publicará Mainstream Sellout, su sexto álbum, producido por Travis Barker, baterista de Blink 182. El título se ataja a las críticas que lo acusan de venderse al éxito, después de haber grabado singles junto a Camila Cabello (“Bad Things”) o haber personificado a Tommy Lee en The Dirt, la biopic de Mötley Crüe.

Idles

En las formas, Idles es una banda virulenta que se mueve entre el punk y el hardcore a un volumen más que fuerte. En el contenido, el grupo liderado por Joe Talbot utiliza la enjundia guitarrera de su propuesta para tratar una lista de temáticas que van desde políticas migratorias y masculinidades tóxicas a salud mental y desigualdades sociales. La discografía de Idles es en cierto modo autoexplicativa: al debut Brutalism le siguió Joy as an Act of Resistance (”la alegría como acto de resistencia), y entre esos dos extremos se mueve su música, que afinó aún más la propuesta en Ultra Mono y Crawler, sus dos últimos trabajos a la fecha.

Turnstile

En el marco de un festival caracterizado por la buena vibra constante, existen en cada edición de Lollapalooza artistas que brillan por oposición, por poner un manto de ruido y crudeza como bandera distintiva. Para la edición 2022, esa cuota correrá por cuenta de Turnstile, hardcore manufacturado en Baltimore pero con el espíritu anclado en Washington D.C. Con su último disco, Glow On, la banda salió del nicho y amplió horizontes, melodías y texturas de la mano del productor Mike Elizondo, conocido por su trabajo con Eminem y Snoop Dogg, pero también con Fiona Apple, Regina Spektor y Muse.

The Wombats

La larga lista de talentos que confirman que Liverpool tiene algo en particular para el talento compositivo (The Beatles, sí, pero también Echo and the Bunnymen, The La’s, The Coral y OMD, entre un extenso etcétera) suma un nuevo exponente con The Wombats. La historia parece hecha a molde: sus tres integrantes se conocieron en la escuela de arte sobre el cambio de milenio, y dedicaron sus primeros años a publicar una serie de EP de factura artesanal. A mitad de camino entre el legado y el presente, el trío tomó la influencia de los Fab Four y The Kinks, pero también de Wire y Blur para dar forma a una propuesta que desde hace quince años y con cinco discos a cuestas pisa fuerte en la escena indie del rock de guitarras de su país.

070 Shake

Nacida en New Jersey en 1997, Danielle Balbuena es una rapera que toma su nombre de 070, un colectivo con el que grabó un mixtape en 2016. Desde entonces, comenzó una carrera en solitario que cobró vuelo luego de que Kanye West la invitase a participar en los temas “Ghost Town” y “Violent Crimes”, de su disco Ye. En 2020, 070 Shake publicó Modus Vivendi, su álbum debut, en el que por momentos adopta un vuelo levemente psicodélico en un corset de música urbana. En diciembre del año pasado, estrenó el primer adelanto de su segundo álbum, que lleva un título por demás enigmático y atrapante: You Can’t Kill Me Because I Don’t Exist (“No podés matarme porque no existo”).