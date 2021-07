Los hits de Raffaella Carrà: frases censuradas, un teléfono que estaba en la guía y el engaño de un marido

Los cantantes populares tiene ese extraño don, muy complejo de pensar en otras disciplinas artísticas, de que pueden dejar una marca en la memoria colectiva que trasciende el momento de éxito que les tocó vivir. Inobjetablemente, esto aplica a Raffaella Carrà, la icónica figura pop que entabló un fuerte vínculo con el público local y que murió este lunes a los 78 años Muchos fueron sus éxitos, pero las que recordamos a continuación adquirieron la categoría de verdaderos mojones.

“03.03.456″

La canción “53.53.456″ fue lanzada como single en Italia en 1975. En Europa fue un éxito rotundo que se extendió hacia este lado del mundo. Como en nuestro país el número coincidía con el de una línea telefónica, lo sustituyeron por “03.03.456” . La letra original contaba la historia de una mujer que marcaba constantemente el número de teléfono a la espera que la atendiera su amor. Pero el fulano en cuestión no atendía. “Pasó el tiempo y ya no puedo esperarte, el dedo está enrojecido de tanto marcar”, cantaba Raffaella. Hasta que el señor aparecía y, entonces, ella cerraba el tema de este modo: “Sí que aprendí a muchas formas de poder vivir y el teléfono podría olvidarlo ya”. Como para algunas dictaduras latinoamericanas el tema era considerado insinuante en términos sexuales, la trama tuvo modificaciones . Lo que no se modificó fue su éxito mundial: la canción de este desencuentro lideró las listas de rankings europeos y latinoamericanos.

“Fiesta”

El tema lo lanzó en 1977. Como parte de la promoción de este álbum, Carrà visitó en 1978 varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro. Llenó varias veces el estadio Luna Park y el Teatro Ópera, además de visitar varias ciudades del interior. Fiesta: así también se llamó el LP que es el más conocido de esta diva kitsh convertida en emblema de la comunidad gay. La letra decía: “Fiesta, que fantástica, fantástica es la fiesta...” y se cantó en italiano, inglés, español... En el LP también estaban las canciones “Dreamin’ Of You”, “Non Dobbiamo Litigare Più”, “Vola” y “Ma Ne Sai Più Di Me”.

Otro de los éxitos de Raffaella con un tema que tuvo modificaciones porque el gobierno militar argentino no le cerraba del todo ciertas expresiones

“Hay que venir al Sur”

Su onceavo disco, Hay que venir al Sur, de 1978, contenía el tema de igual nombre. Como había sucedido con otras canciones suyas, al gobierno militar de la época eso de andar afirmando que “para hacer bien el amor hay que venir al Sur” no le parecía adecuado. Así fue como en este lado del mundo en el estribillo la diva pop decía que para “enamorarse bien hay que venir al Sur”. Es una de las canciones más bailadas y recordadas de Carrà. Ha sido cantada desde entonces por más de una generación.

“Pedro”

En la canción “Pedro” la diva italiana canta que pasea sola por las calles sacando fotos a los monumentos: “La típica extranjera con un aire extraño, que recorre entera toda la ciudad”. De golpe, en una esquina, la llama suavemente un “muchachito formalito” que se ofrece como guía desinteresado para que ella pueda conocer mejor la ciudad. “Pedro, Pedro, Pedro, Pe, El mejor de toda Santa Fe”, exclama ella que, de paso, reconoce con su clásica picardía que de la ciudad había llegado a conocer bastante poco: “Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él. Me conozco de memoria las estrellas, He visto todo menos Santa Fe”. El tema es de 1980 y el videoclip que van a ver a continuación se registró en el recordado Italpark de Buenos Aires

“Qué dolor”

A principios de los 80, los discos de Raffaella se vendían en todo Occidente como un verdadero número puesto. El LP de 1982 contenía la canción “Qué dolor”, un tema con un letra un tanto particular. Es la historia de un matrimonio que bien puede ser el suyo. Ella no para de trabajar y él todas las mañanas la ve partir desde su cama. Pero una tarde ella se siente mal, regresa antes a casa y... sorpresa: encuentra a su marido con una enfermera dentro del armario. Desde ese día, él lava la ropa, hace las compras y prepara la comida . En 1982, la diva pop también ya era una declarada feminista.

