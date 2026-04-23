Gian Luca Pelloni: el misterioso hombre al que Raffaella Carrà adoptó antes de morir para que heredara su fortuna

Con sus letras juguetonas y sus coreografías jugadas, Raffaella Carrà se convirtió, sin saberlo y, quizás, sin proponérselo, en la primera reina global del pop. Le cantó al amor libre, a la bisexualidad y hasta a la autosatisfacción muchísimo antes de que Madonna llegara a Nueva York con sed de gloria y 35 dólares en su bolsillo. Su simpatía, su sensualidad y su ángel la convirtieron en una de las artistas más amadas y escuchadas en todos los países de Hispanoamérica.

Raffaella Carrá - Lola

Pero incluso en la cima de esa exposición permanente, Carrà eligió que su último mensaje no fuera una canción, sino un gesto silencioso. En su testamento dejó todos sus bienes —materiales y simbólicos— a un único heredero, un hombre prácticamente desconocido para el gran público. Durante años, su nombre no dijo nada. Hoy, ese nombre —Gian Luca Pelloni— funciona como una llave: la que abre la puerta a uno de los aspectos más enigmáticos de la vida de la artista.

Porque esa mujer que parecía no tener secretos fue, en realidad, una maestra en el arte de guardarlos.

Sensualidad a la italiana

Nacida como Raffaella Maria Roberta Pelloni en 1943, en Bolonia, su ingreso al mundo artístico fue temprano y casi inevitable. De niña estudió danza clásica y actuación, y pronto comenzó a trabajar en el cine italiano, en una industria que todavía conservaba el brillo del neorrealismo tardío. Sin embargo, su destino no estaba en la pantalla grande sino en un medio que, en ese momento, aún estaba definiendo su lenguaje: la televisión.

Raffaella Carrà en los comienzos de su carrera GROSBY GROUP

Su irrupción en la RAI durante los años 60 fue progresiva, pero a comienzos de los 70 ya era una figura central. Programas como Canzonissima la convirtieron en un fenómeno masivo. Allí no solo cantaba: construía un personaje. El pelo rubio platinado, el flequillo geométrico, la sonrisa franca y una energía física inusual para la televisión de la época se volvieron su marca registrada. Pero lo verdaderamente disruptivo era otra cosa.

Carrà introdujo una relación distinta con el cuerpo y el deseo en un medio profundamente conservador. El ombligo al descubierto —algo hoy trivial— fue en su momento motivo de censura. El “Tuca Tuca”, una coreografía basada en el contacto físico directo, generó escándalo y debate público. Y sin embargo, lejos de retroceder, ella avanzó.

Raffaella Carrá - Hay Que Venir Al Sur

Canciones como “En el amor todo es empezar” no solo fueron éxitos comerciales: funcionaron como manifiestos culturales. En ellas, la iniciativa sexual femenina dejaba de ser un tabú para convertirse en una afirmación. Décadas más tarde, artistas de distintas generaciones reconocerían en Carrà a una pionera.

Su expansión hacia España consolidó su carácter internacional. En plena transición democrática, su figura adquirió un valor simbólico: representaba una modernidad alegre, desprejuiciada y accesible. Programas como ¡Hola Raffaella! y Pronto, Raffaella? marcaron época y la instalaron definitivamente en el imaginario colectivo iberoamericano.

Raffaella Carrà supo mantener su vida personal bajo siete llaves GROSBY GROUP

Ese impacto fue tan profundo que incluso trascendió fronteras y formatos. En la Argentina, Susana Giménez tomó como referencia directa ese modelo televisivo para crear ¡Hola, Susana!, un programa que replicaba la estructura, el tono y el vínculo con el público del ciclo de Carrà, y que terminaría convirtiéndose en el mayor éxito de su carrera. No fue una simple inspiración: fue, en esencia, una adaptación local de un formato que ya había demostrado su potencia.

De eso no se habla

En contraste con esa exposición permanente, su vida sentimental fue siempre manejada con extrema cautela.

Raffaella Carrà junto a su primer gran amor: Gianni Boncompagni GROSBY GROUP

Su relación más conocida fue con Gianni Boncompagni, una figura clave en sus primeros años. Él no solo fue su pareja, sino también un socio creativo fundamental. Juntos desarrollaron parte del lenguaje televisivo que luego definiría su estilo. La relación, iniciada en la década del 60, se extendió durante varios años y dejó una huella tanto personal como profesional.

Raffaella Carrà junto Sergio Japino Davis Maggio - LA NACION

Más adelante, Carrà mantuvo una relación prolongada con Sergio Japino, coreógrafo y director artístico. Él fue, además, uno de los arquitectos de sus shows más recordados. Lo singular de este vínculo fue su evolución: incluso después de la separación, continuaron trabajando juntos y sostuvieron una relación afectiva profunda, basada en la admiración mutua y la confianza.

Fuera de estos nombres, el resto pertenece al terreno de las conjeturas. Durante décadas, distintos medios intentaron vincularla con figuras del espectáculo, pero Carrà nunca confirmó esos rumores. No los desmintió de manera explícita, pero tampoco los alimentó. Su silencio no era evasivo: era una forma de control.

Carrà en el afiche promocional de la película Bárbara

La prensa la vinculó en distintos momentos con figuras como Frank Sinatra, Little Tony, Giancarlo Giannini o Gino Paoli, generalmente a partir de coincidencias laborales o apariciones públicas compartidas. Sin embargo, ninguno de esos supuestos romances fue confirmado por la artista. También vivió un comentadísimo affair con el actor argentino Jorge Martínez, protagonista junto a ella de la película Bárbara.

“Era una diva y me llamó mucho la atención su humildad. Era muy hospitalaria, siempre agradeciendo. Fui su anfitrión en su estadía en Buenos Aires y la llevé a recorrer, salíamos a comer… Y así fue surgiendo un acercamiento muy íntimo. Me conquistó su simpleza, la alegría con la que hablaba, el ánimo que tenía. Además de ser una mujer hermosa, era muy simpática, muy dada. Todo eso hizo que me enamorara profundamente de ella“, le contó hace un tiempo el actor de La extraña dama a la revista Hola! Argentina.

Jorge Martinez y Rafaella Carrà

En este caso, el romance fue confirmado por el actor, pero Carrà, al igual que con el resto de sus amores, decidió guardar silencio. Porque para ella lo importante era vivir con intensidad, no que los demás la vieran ejercer su libertad.

El hombre que siempre estuvo

En ese territorio íntimo que la primera reina del pop decidió guardar para sí, aparece la figura de Gian Luca Pelloni. Nacido en 1964, Pelloni ingresó al entorno de Carrà como asistente y con el tiempo se convirtió en su secretario personal y hombre de máxima confianza.

Durante más de tres décadas, fue una presencia constante pero invisible. No formaba parte del espectáculo, no daba entrevistas, no buscaba protagonismo. Su rol era otro: organizar, proteger, filtrar. En un mundo donde todo tiende a desbordarse, Pelloni funcionaba como un filtro entre la artista y el resto del universo.

Raffaella Carrá, una diva italiana con muy bajo perfil Getty Images

Quienes conocían el entorno de la artista sabían que su figura era central. Era quien manejaba la agenda, coordinaba compromisos y, sobre todo, garantizaba que la maquinaria alrededor de Carrà funcionara sin invadir su espacio personal.

Con el paso del tiempo, esa cercanía dio lugar también a especulaciones. Algunos medios sostuvieron —sin confirmación pública— que entre Carrà y Pelloni podría haber existido un vínculo romántico. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los hombres con los que compartió su vida, los medios nunca consiguieron declaraciones, documentos ni testimonios directos que lo acreditaran.

Pelloni manejaba la agenda, coordinaba compromisos y, sobre todo, garantizaba que la maquinaria alrededor de Carrá funcionara sin invadir su espacio personal Getty Images

Medios como El Español, directamente aseguran que Gian Luca “fue además su último amante” y que junto a él “vivió una discreta historia de amor”. La Voz de Galicia también recoge esa interpretación, aunque en tono menos categórico: “era en realidad su pareja”.

A la hora de hablar sobre ese vínculo, en Italia los medios se mostraron bastante más prudentes: el Corriere della Sera describe al heredero de Carrà como “su colaborador más cercano y hombre de confianza”. La Repubblica, a su vez, indica que él estaba “siempre a su lado, en la vida y en el trabajo”. Y Today.it solo se atrevió a especular sin estridencias: catalogó al vínculo entre ellos como “una relación que dio qué hablar, nunca del todo aclarada”.

Todo para él

La verdadera dimensión de ese vínculo se conoció después de la muerte de la artista, en 2021. Fue entonces cuando trascendió que Carrà lo había adoptado legalmente, convirtiéndolo en su hijo.

Raffaella Carrà en su camarín, en 1983 Getty Images

El testamento fue claro y contundente: designó a Pelloni como heredero universal de todos sus bienes materiales y derechos inmateriales. Esto incluye propiedades inmobiliarias, regalías musicales, archivos personales y, especialmente, los derechos sobre su nombre, su imagen, su voz y su obra artística.

Pero además, el documento establecía un criterio: la administración del legado debía orientarse a la preservación de su memoria y a la continuidad de iniciativas culturales y solidarias que reflejaran su espíritu. No se trataba solo de heredar, sino de custodiar.

En ese sentido, la adopción no fue únicamente un gesto afectivo, sino una decisión jurídica pensada para evitar disputas y garantizar que una única persona —de su absoluta confianza— tuviera la potestad total sobre su legado.

Se estima que la herencia incluye propiedades, regalías y derechos que ascienden a cientos de millones de euros. Pero el aspecto más relevante no es económico. Pelloni es hoy quien decide cómo, cuándo y de qué manera se utiliza la imagen de Carrá. Tiene la capacidad de autorizar proyectos audiovisuales, reediciones musicales, homenajes y biografías. Y, por supuesto, también cuenta con la potestad de impedirlos.

La cantante italiana vivió grandes romances, pero la mayoría los mantuvo en secreto Julio Vergne

Esa posición lo convierte en el guardián de una figura que marcó a generaciones enteras. Y hasta ahora, su accionar ha sido coherente con el perfil que mantuvo durante años: bajo, discreto, enfocado en la preservación más que en la explotación.

El misterio como forma de libertad

¿Quién fue realmente Gian Luca Pelloni en la vida de Carrá? ¿Un colaborador excepcional? ¿Un hijo en sentido afectivo antes que legal? ¿Algo más? No hay respuestas públicas, y quizás nunca las haya.

Pero esa ausencia de definiciones no es un vacío, sino una continuidad. Carrà construyó toda su vida sobre esa tensión entre lo visible y lo invisible. Fue una artista que lo mostró todo en escena y, al mismo tiempo, protegió con rigor aquello que consideraba propio.

En una época donde la intimidad se convierte fácilmente en contenido, su decisión final adquiere un peso particular. No eligió a una figura mediática, ni a un heredero simbólico, ni a alguien que amplificara su imagen. Eligió a alguien que sabía guardar silencio. Y en ese gesto, tal vez, se condensa toda su filosofía.

Porque Raffaella Carrà no solo cantó sobre la libertad: la ejerció. Incluso —y sobre todo— en aquello que decidió no contar.