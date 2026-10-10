Los motivos de salud que llevaron a Barry Manilow a tener que seguir cancelando shows

A causa de una bronquitis, el cantante Barry Manilow interrumpió prematuramente el concierto del viernes pasado y canceló su actuación prevista para el día siguiente, en el International Theater del Westgate Las Vegas Resort & Casino. Así lo informaron sus representantes al portal de noticias del espectáculo Variety.

El anuncio se realizó tras informar que el intérprete puso fin abruptamente a su concierto del viernes tras cantar apenas dos temas y abandonar el escenario. Al parecer, la banda siguió tocando piezas instrumentales hasta que una voz en off anunció que el espectáculo había terminado. Los asistentes comentaron en redes sociales que, posteriormente, recibieron correos electrónicos de la ticketera que utilizaron para comprar las entradas, donde se les informó sobre el reembolso que recibirían.

Barry Manilow padece una enfermedad de base y recurrentes afecciones bronquiales Richard Shotwell - Invision

La residencia de Manilow en el Westgate Las Vegas estaba prevista inicialmente para febrero, aunque el cantante anunció que tendría que posponerla hasta marzo debido a una intervención quirúrgica. Tres meses después, en mayo, comunicó que, si bien estaba logrando “grandes avances” en su recuperación, por indicación médica aún no estaba del todo listo para actuar y tendría que volver a aplazar las fechas en Las Vegas.

“¡Buenas noticias! Ayer fui al médico y me dijo que estoy progresando muy bien y que tengo un aspecto estupendo", escribió Manilow en X. Todo el entrenamiento y el ejercicio que he hecho están dando sus frutos. Sin embargo, me dijo que aún no estoy listo para Las Vegas. Eso significa que no podré volver para nuestros espectáculos de mayo en [Westgate Las Vegas]. Pero la buena noticia es que dijo que estaré listo para mis conciertos en grandes recintos en el Reino Unido en junio. Será fantástico verlos a todos en el Reino Unido. Westgate Las Vegas es mi segundo hogar... y nos veremos allí en julio. Mientras tanto... ¡vengan al Reino Unido! Estaremos allí en junio y ¡esperamos que ustedes también! Nos vemos entonces... Barry".

A Statement from Barry Manilow. pic.twitter.com/VMCgHupsbp — Barry Manilow (@barrymanilow) February 20, 2026

Pero hay otra enfermedad de base que es la causa por la que el músico se encuentra en constantes tratamientos médicos y seguimiento exhaustivo. A finales del último año fuediagnosticado con cáncer tras haberse sometido a una resonancia magnética producto de anteriores afecciones bronquiales.

En una charla exclusiva con la revista People, el autor de clásicos de la canción romántica habló sobre su diagnóstico y no dudó en describir la experiencia como “una pesadilla” a la que tuvo que enfrentarse.

Sus palabras llegaron a pocos meses del lanzamiento de su último trabajo discográfico, en un contexto en el que su salud se convirtió en el centro de sus preocupaciones. En diciembre pasado, el artista había confirmado públicamente que estaba en tratamiento, pero ahora profundiza en lo que significó atravesar la enfermedad.

Durante aquella entrevista publicada en marzo, el cantante dio detalles inéditos sobre el proceso que atravesó desde que recibió la mala noticia. “Uno ni siquiera piensa en lo frágil que es la vida. Y, de repente, tenés cáncer de pulmón... pero sigo acá. No estoy del todo; hay una parte mía que ya no está: me extirparon una parte y ahora tengo que descubrir qué hago”, expresó.

En noviembre, el músico empezó a sentir molestias en las caderas, una señal que en un principio no parecía tener relación con un problema pulmonar. Preocupado, decidió consultar a su médico, quien le indicó que debía realizarse una serie de estudios para descartar complicaciones.

Primero se hizo una resonancia magnética de pelvis, pero la situación dio un giro después de analizarse que el cantante había atravesado dos bronquitis recientemente. Ese dato encendió las alarmas y motivó la realización de estudios más exhaustivos.

“Si no me hubieran hecho esas pruebas para ver cómo estaban los pulmones… Eso me salvó la vida, porque lo que tenía no tenía síntomas, podía seguir como si nada, no me dolía nada, pero encontraron el problema en mi pulmón”, relató.

El llamado médico que recibió poco después fue el inicio de una etapa angustiante. “Me dijeron: ‘Puede ser cáncer’. ¡Qué mala palabra! Yo dije: ‘¡No puedo tener cáncer!’”, recordó.

Tras una serie de estudios adicionales, las sospechas se confirmaron: se trataba de un cáncer de pulmón en etapa 1. “Ni siquiera saben cuánto tiempo hacía que lo tenía, pueden haber sido años”, explicó.

El diagnóstico temprano fue clave para evitar consecuencias de mayor gravedad. “Si se hubiera extendido más, habría estado en un lío tremendo. Por suerte no se propagó… Pensé que me iba a morir”, confesó.

Apenas cuatro semanas después, el artista ingresó en el hospital para someterse a una cirugía compleja. El procedimiento consistió en una lobectomía mediante la cual le extirparon la parte del órgano que se encontraba afectada.

A pesar de lo difícil del proceso, recibió una noticia alentadora tras la intervención. “Soy uno de los afortunados: no tuve que someterme a quimioterapia, radioterapia ni nada de eso”, mencionó. La operación fue exitosa, pero el postoperatorio no fue sencillo. El impacto de la enfermedad lo llevó a varias reflexiones. “Realmente me ha hecho pensar profundamente sobre si hice lo que quería hacer, si he hecho feliz a la gente, si he sido un buen amigo…”, compartió.