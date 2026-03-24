El desgarrador relato de Barry Manilow sobre su lucha contra el cáncer de pulmón: “Una parte mía ya no está”

A sus 82 años, Barry Manilow atraviesa uno de los momentos personales más difíciles. El cantante libra una batalla contra el cáncer de pulmón que lo ha llevado a replantearse varios aspectos de su vida.

En una charla exclusiva con la revista People, el autor de clásicos de la canción romántica habló sobre su diagnóstico y no dudó en describir la experiencia como “una pesadilla” a la que tuvo que enfrentarse.

Sus palabras llegan a pocos meses del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, en un contexto en el que su salud se convirtió en el centro de sus preocupaciones. En diciembre pasado, el artista había confirmado públicamente que estaba en tratamiento, pero ahora profundiza en lo que significó atravesar la enfermedad.

El cantante dio detalles inéditos sobre el proceso que atravesó desde que recibió la mala noticia. “Uno ni siquiera piensa en lo frágil que es la vida. Y, de repente, tenés cáncer de pulmón... pero sigo acá. No estoy del todo; hay una parte mía que ya no está: me extirparon una parte y ahora tengo que descubrir qué hago”, expresó.

En noviembre, el músico empezó a sentir molestias en las caderas, una señal que en un principio no parecía tener relación con un problema pulmonar. Preocupado, decidió consultar a su médico, quien le indicó que debía realizarse una serie de estudios para descartar complicaciones.

Primero se hizo una resonancia magnética de pelvis, pero la situación dio un giro después de que se analizarse que el cantante había atravesado dos bronquitis recientemente. Ese dato encendió las alarmas y motivó la realización de estudios más exhaustivos.

“Si no me hubieran hecho esas pruebas para ver cómo estaban los pulmones… Eso me salvó la vida, porque lo que tenía no tenía síntomas, podía seguir como si nada, no me dolía nada, pero encontraron el problema en mi pulmón”, relató.

El llamado médico que recibió poco después fue el inicio de una etapa angustiante. “Me dijeron: ‘Puede ser cáncer’. ¡Qué mala palabra! Yo dije: ‘¡No puedo tener cáncer!’”, recordó.

El artista de 82 años fue diagnosticado de cáncer de pulmón después de someterse a diversas pruebas el año pasado a raíz de un fuerte dolor en la cadera Richard Shotwell - Invision

Tras una serie de estudios adicionales, las sospechas se confirmaron: se trataba de un cáncer de pulmón en etapa 1. “Ni siquiera saben cuánto tiempo hacía que lo tenía, pueden haber sido años”, explicó.

El diagnóstico temprano fue clave para evitar consecuencias de mayor gravedad. “Si se hubiera extendido más, habría estado en un lío tremendo. Por suerte no se propagó… Pensé que me iba a morir”, confesó.

Apenas cuatro semanas después, el artista ingresó en el hospital para someterse a una cirugía compleja. El procedimiento consistió en una lobectomía mediante la cual le extirparon la parte del órgano que se encontraba afectada.

A pesar de lo difícil del proceso, recibió una noticia alentadora tras la intervención. “Soy uno de los afortunados: no tuve que someterme a quimioterapia, radioterapia ni nada de eso”, mencionó Owen Sweeney - AP

La operación fue exitosa, pero el postoperatorio no fue sencillo. “No lo recuerdo, gracias a Dios, porque fue una pesadilla”, dijo sobre los días que permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

A pesar de lo difícil del proceso, recibió una noticia alentadora tras la intervención. “Soy uno de los afortunados: no tuve que someterme a quimioterapia, radioterapia ni nada de eso”, mencionó.

El impacto de la enfermedad lo llevó a varias reflexiones. “Realmente me ha hecho pensar profundamente sobre si hice lo que quería hacer, si he hecho feliz a la gente, si he sido un buen amigo…”, compartió. En medio de esas preguntas, también encontró respuestas: “Empecé a pensar también en todas esas cosas cursis que leí toda mi vida. Realmente me dejó sin palabras”.

Durante el difícil proceso, el cantante contó con el apoyo incondicional de su esposo y representante, Garry Kief, así como de su círculo cercano y de sus seguidores.

Nuevo álbum

En paralelo a su recuperación, Manilow continúa proyectando su carrera artística. En marzo, su canción “Once Before I Go” logró ubicarse entre los diez sencillos más vendidos, marcando un nuevo hito en su trayectoria.

Con ese logro, se convirtió en el único artista en alcanzar éxitos en música contemporánea para adultos durante seis décadas consecutivas. Además, tiene previsto lanzar su álbum de estudio número 33, What a Time, el próximo 5 de junio.

El cantante debió posponer algunas fechas de su gira de despedida mientras continúa recuperándose de la operación. “Esto me afectó mucho, pero me estoy haciendo más fuerte”, concluyó.