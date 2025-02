Los músicos del Reino Unido que grabaron un disco “vacío” para protestar contra la inteligencia artificial

Hoy se estrenó en Spotify la propuesta que reúne a más de mil artistas en la creación de un álbum silencioso, en contra del gobierno de Reino Unido y los cambios que buscarán crear en las leyes de derechos de autor sobre la inteligencia artificial (IA).

Is This What We Want? es la campaña que busca busca concientizar sobre el impacto negativo del uso de las obras artísticas sin los permisos necesarios por parte de la IA. Para movilizar a los oyentes y contar con su apoyo, miles de artistas se unieron en la grabación de un disco con contenido simbólico, que fue editado en vinilo y que este martes debutó de forma digital en Spotify. La particularidad es que el álbum no contiene canciones ni melodías; sino que se utilizan sonidos ambiente de un estudio de grabación vacío para rellenar los temas.

El mensaje principal se encuentra en los títulos de las 12 canciones que componen el disco: “The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit IA Companies” (El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial). Más allá de la concientización acerca del tema, todas las ganancias que sean recaudadas serán donadas a la organización benéfica Help Musicians.

Entre los artistas de más renombre que participaron del proyecto se encuentran Damon Albarn, líder de Blur y cofundador de Gorillaz; Kate Bush y Annie Lennox. También participaron Ed O’Brien, de Radiohead; Jamiroquai, Billy Ocean y Mystery Jets.

Desde antes de la publicación del disco, muchos músicos, algunos de ellos participantes de este trabajo, manifestaron su opinión acerca de la inclusión de la IA en la industria musical, que fue negativa en todos los casos. Más de 13.500 artistas firmaron una petición en contra de la IA y del uso por parte de la IA de las obras artísticas sin los permisos necesarios. Kate Bush, Thom Yorke (de Radiohead), Björn Ulvaeus (de ABBA), Robert Smith (de The Cure), Paul McCartney y muchos otros creadores pidieron la protección de sus trabajos frente al vacío legal de la inteligencia artificial.

Las propuestas del gobierno británico

Los músicos esperan que, por medio de esta campaña, se dimensione el impacto negativo del proyecto, por el cual plataformas de IA crearían modelos propios y entrenados utilizando trabajos protegidos por derechos de autor sin la necesidad de una licencia. Básicamente, se estaría entregando de forma gratuita el trabajo de los músicos a las plataformas de IA para que puedan hacer uso de su contenido. Si bien la propuesta del gobierno británico les daría “reservas de derechos”, los artistas creen que es imposible poder comunicarle a toda la IA que no quieren que su música sea parte.

Paul McCartney es uno de los músicos que pidió recientemente protección para los artistas y sus creaciones, ante el avance de la IA Scott Garfitt - Invision

Actualmente, la propuesta está sometida a la consulta de los ciudadanos. Por eso los músicos y otros miembros de la industria esperan que la campaña logre convencerlos acerca de las consecuencias que tendría dicha propuesta.

Un vocero del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología habló sobre el cambio propuesto por el gobierno de Reino Unido. “El régimen actual está impidiendo que las industrias creativas, los medios de comunicación y el sector de la IA alcancen su máximo potencial. Es por eso que hemos consultado sobre un nuevo enfoque que proteja los intereses tanto de los desarrolladores de IA como de los titulares de derechos, y ofrezca una solución que permita que ambos prosperen. Hemos interactuado ampliamente con estos sectores en todo momento y seguiremos haciéndolo”. Para concluir, remarcó que no se tomará una decisión “hasta que estemos absolutamente seguros de que tenemos un plan práctico, que cumpla cada uno de nuestros objetivos”.

LA NACION