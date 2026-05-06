Gorillaz en Córdoba: cuándo es y cómo sacar las entradas

Después de años de espera por parte de los fanáticos argentinos, el grupo Gorillaz confirmó un show único en el Estadio Mario Alberto Kempes, en lo que será uno de los recitales internacionales más esperados del año en Córdoba. El mismo se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026.

El grupo liderado por Damon Albarn llegará al país en el marco de la presentación de The Mountain, su nuevo trabajo discográfico lanzado el pasado 27 de febrero. Según adelantó la propia banda, el álbum propone “un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos”.

Además, cuenta con una extensa lista de invitados internacionales, entre ellos Anoushka Shankar, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, además de Bizarrap y Trueno. También aparecen colaboraciones póstumas y participaciones de históricos artistas ligados al universo de la banda, como Bobby Womack, Tony Allen y Dennis Hopper.

Gorillaz anunció su show en Córdoba (Foto: Instagram @gorillaz)

Cómo sacar las entradas para Gorillaz en Córdoba

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma ENIGMA Tickets. La preventa para clientes BBVA comenzará el 7 de mayo, mientras que la venta general se habilitará el 8 de mayo o una vez agotado el cupo exclusivo para el banco.

Además, quienes compren con tarjetas BBVA tendrán la posibilidad de acceder a hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta, uno de los beneficios más buscados por los fanáticos debido a la alta demanda que suelen tener los shows internacionales en Argentina.

La foto que usó Bizarrap para promocionar su colaboración con Gorillaz Gentileza Bizarrap

La noticia de que la banda haya elegido visitar el interior del país con su extenso repertorio despertó la alegría de miles de personas debido a que es la primera vez que lo hace después de años de tocar en Buenos Aires. Sin embargo, aún existen rumores de que, con el correr de las semanas, la banda podría agregar fechas en Capital Federal, presentándose en el Primavera Sound. La grilla completa de este festival se confirmará el próximo 11 de mayo.

Antes de llegar a Sudamérica, Gorillaz iniciará una gira europea que incluirá presentaciones en países como Italia, España, Francia, Portugal, Grecia y Bélgica. Luego, viajará a los Estados Unidos y desde allí comenzará su recorrido por el cono sur.