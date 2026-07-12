Los Rolling Stones, más argentinos que nunca: el video de la banda que tiene como locación al Puente Alsina

Guiño “argento” de los Rolling Stones justo días antes del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol.

Para el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de 14 canciones de The Rolling Stones, en una entrevista con LA NACION, Mick Jagger había reconocido que le encantaría hacer una gira con este disco. “Hay muchas canciones del álbum que podemos hacer en el escenario. No creo que salgamos de gira este año pero espero que la hagamos en el próximo. Y espero hacerla lo antes posible. Y también me encantaría ir a la Argentina, obviamente”, apuntó en aquella oportunidad.

De la supuesta gira y las ciudades que incluiría no hay nada confirmado todavía. Pero antes de los partidos de ayer en los que las selecciones inglesa y argentina se clasificaron para la próxima instancia del Mundial, subieron un Visualizer de "Divine Intervention", una de las canciones del disco, que fue filmado en Puente Alsina, el histórico cruce que une el barrio porteño de Nueva Pompeya con Valentín Alsina, del partido de Lanús.

Aunque el tema comience diciendo “Caminando por la calle en la ciudad de Nueva York”, en verdad se trata de este puente de carácter monumental y de estilo neocolonial que fue inaugurado el lejano 26 de noviembre de 1938.

Foto histórica de LA NACION de cuando se estaba construyendo el puente usado para el Visualizer de los Rolling Stones LA NACION

A lo largo de casi cinco minutos, el video sigue a un bailarín joven en distintos sitios del monumental puente. En la misma pieza visual no aparece consignado el nombre del creador del videoclip ni del magnético performer que se desplaza. El tema cuenta con la participación especial de Robert Smith, líder de The Cure, en la guitarra; acompañado por Steve Winwood, en piano y órgano, Andrew Watt, en sintetizadores y coros; el saxofonista James King y el trompetista Ron Blake.

En aquella entrevista con LA NACION, Mick Jagger recordó su primera visita a Buenos Aires, en 1995. “Recuerdo que llegamos y todos estaban tan eufóricos. Nos recibieron cantando afuera del hotel. Los shows fueron increíbles y estuvieron llenos de entusiasmo. Un público brillante. Nunca me olvidé de eso, fue un momento increíble”, sostuvo.

Pasos Stones en el Puente Alsina

En tiempos de esa espera, Rolling Stones le hizo un guiño a sus fanáticos locales usando como locación al impactante puente sobre el Riachuelo cargado de historias que entablan puentes con otras figuras icónicas de la música argentina. De hecho, Sandro (Roberto Sánchez, según su DNI) vivía a pocas cuadras de Puente Alsina. Muchas noches, luego de aquellas presentaciones en el Gran Rex, manejando su Rambler Ambassador hacía una parada en La Blanqueada, histórica pizzería de Pompeya, antes de cruzar el puente para llegar a su casa. Ya del lado de Lanús hay un mural en homenaje al gran cantante que, en sus inicios, era el Elvis Presley local.

El puente ocupa un lugar importante en la historia del rock nacional. Para la banda 2 Minutos, nacida en Valentín Alsina, fue su verdadero lugar en el mundo. El álbum debut de este grupo símbolo del punk local, Valentín Alsina (1994), lleva el nombre de la localidad y en la portada aparece la imagen de ingreso al puente que, formalmente, tuvo otros nombres.

Walter “Mosca” Velázquez, cantante de 2 Minutos, la banda nacida y criada en Valentín Alsina IGNACIO ARNEDO - Gentileza Prensa 2 MInutos

El libro Un regalo del diablo–2 Minutos, Valentín Alsina y la reivindicación del punk argentino, escrito por el poeta y periodista Walter Lezcano, reflexiona sobre la identidad barrial de la banda. “Cuando salió Valentín Alsina, para un montón de jóvenes que vivían en esa tierra arrasada que era por ese entonces el conurbano, fue un momento muy esperanzador, porque por fin había una banda que podía expresar un montón de cosas que pasaban en esos lugares, en ese territorio tan distinto a la Capital", aseguró en un reportaje publicado en la revista Rolling Stone.

En un reportaje de LA NACION de hace tres años, a Walter “Mosca” Velázquez, cantante de 2 Minutos, se le consultaba sobre las consideraciones que le generaba que esos temas de 2 Minutos creados en Valentín Alsina conectaran con el público de otras latitudes. “Son canciones urbanas, hablan de un barrio y todas las personas viven en él -aseguraba-. Yo nací en Valentín Alsina, pero un pibe puede ser de Palermo, otro de Almagro y así en todo el mundo. Capaz que pegás justo en la tecla y se sienten identificados. Estamos totalmente agradecidos, nunca pensamos ni soñamos esto”.

Aunque la canción haga referencia a las calles de Nueva York claramente es sobre la gran estructura sobre el Riachuelo

Tal vez no soñaron nunca que el monumental puente que une Pompeya con Lanús sea la locación central de un nuevo tema de los Rolling Stones, la banda icónica liderada por Mick Jagger quien, hace poco confesó que espera volver pronto a Buenos Aires. De paso, ¿por qué no?, se dé una vuelta por Puente Alsina para reconocer las imágenes del Visualizer de “Divine Intervention”.