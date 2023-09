escuchar

En el universo de 2 Minutos las cosas funcionan con una lógica que es parecida a la del resto, pero que también se maneja con sus propias reglas. Dentro de esa manera de funcionar, la banda punk llegó por primera vez al Luna Park en 2016, en lo que fue el festejo por sus veintinueve años de carrera (el cierre de una gira bautizada Cachi treinta), lejos de la precisión de números redondos que exige la retromanía para celebrar aniversarios. Cuatro años más tarde, su regreso al Palacio de los deportes porteño fue menos feliz, de la mano de una edición virtual del Cosquín Rock en tiempos de pandemia y con la sala vacía.

Ahora, la banda de Valentín Alsina va por su tercer desembarco en Corrientes y Bouchard este viernes y lo hace como cabeza del Slam Punk Festival, un evento que tiene a su vez espíritu de show de estadio y fiesta con amigos. “Va a estar buenísimo, es un festival con muchas bandas. Para mí es como un festipunk en el Luna, cuando antes eran en Cemento o Arlequines”, cuenta Walter “Mosca” Velázquez, cantante de 2 Minutos sobre el evento que compartirá junto a XMF (María Fernanda Aldana, ex El Otro Yo), Bulldog y Jauría, la banda formada por Ciro Pertusi después alejarse de Attaque 77.

-En agosto, 2 Minutos cumplió 36 años de vida. Cuando mirás para atrás, ¿qué sentís cuando ves que la banda se mantuvo en pie por tanto tiempo?

-Nunca pensamos que esto iba a ser así. Cuando empezó la banda teníamos unas mínimas canciones, unas doce o quince, para salir a tocar donde se pudiera. Queríamos que la banda llegase lo más lejos posible y que volara lo que tuviese que volar, pero nunca nos imaginamos que íbamos a estar tocando y girando tanto tiempo. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar 36 años. Nadie se imaginó en ese momento que íbamos a seguir tocando y girando tanto tiempo. Ahora estamos recargando energía porque venimos del festival Cordillera, en Bogotá, donde es difícil tocar por la altura.

-Sí, le pasó a Andrés Calamaro, que tuvo que terminar antes su show en el mismo lugar.

-¿Sabés qué algo vi en Instagram? Leí que pidió disculpas. A nosotros también nos costó, no te creas. Como a cualquier banda argentina, a algunos les pega la altura, a otros no. Tocamos al aire libre y te juro que costaba.

2 Minutos se presenta este viernes en el Luna Park Santiago Cichero - AFV

-¿Las giras se llevan mejor después de tanto tiempo?

-Depende del lugar en el que toques. Siempre es como un viaje de egresados, solo que más tranqui. Ya no tenemos los veinte años de cuando se formó 2 Minutos. Nosotros ya somos grupo de riesgo, cuesta un poco pero dentro de todo la llevamos bien. Es fuerte, quedás prendido después de un show, salvo que estés muy cansado. Pero por lo general tenemos unos post shows muy buenos.

-El año pasado regrabaron “Ya no sos igual”, el clásico de su primer disco, junto a los alemanes Die Toten Hosen y también con Trueno. ¿Cómo te llevás con la música urbana?

-Conozco ese estilo musical por mi hijo. Tiene 19 y la primera vez que escuché algo de eso fue hace unos años, no sé si habrá sido Duki, Neo Pistea o Cazzu. Ese estilo ya tiene un par de añitos y cada vez se suman más chicos y chicas a ese tipo de música. Es un estilo más y está bien. Muchos chicos están re enganchados con eso y está bueno, hay gente que le gusta y otra que no, pero la música es así, hay para todos.

-Su último disco de canciones propias es de 2016, pero desde 2021 que vienen publicando simples. ¿Tienen la idea de volver al formato álbum?

-Sí, ojalá. Hicimos dos canciones nuevas, que son “Amor en pandemia” y “No estés triste” y después regrabamos “Ya no sos igual” y también “Aeropuerto”, con Los Fabulosos Cadillacs; “Otra mujer”, con Mimi Maura y la semana pasada salió “Lejos estoy”, que la hicimos con Ciro Pertusi. Ojalá todo eso se pueda juntar en un disco en formato físico y el título para mí tiene que ser La máquina de hacer cagadas. Grabamos mucho con Moska Lorenzo, de Los Auténticos Decadentes, no sé si nos queda hacer algo más.

-Antes mencionabas que venían de tocar en Colombia. ¿Qué creés que tienen los temas de 2 Minutos que fueron creados en Valentín Alsina y conectan con todo un continente?

-Son canciones urbanas, hablan de un barrio y todas las personas viven en él. Yo nací en Valentín Alsina, pero un pibe puede ser de Palermo, otro de Almagro y así en todo el mundo. Capaz que pegás justo en la tecla y se sienten identificados. Estamos totalmente agradecidos, nunca pensamos ni soñamos esto. Está buenísimo cuando viene un pibe o una chica y te dicen: “Yo aprendí a tocar la guitarra con ustedes, sacaba los temas de Valentín Alsina y ahora tengo una banda con la que voy de gira”. Es un mimo al grupo.

-¿Y cómo creés que envejeció ese primer disco? ¿Te seguís sintiendo identificado con lo que escribiste en ese momento o le meterías mano para cambiarlo?

-No, creo que es un disco atemporal. Si te lo ponés a escuchar ahora, hay un tema que se llama “Novedades”. La letra dice: “Prendo la tele y lo único que veo / A los jubilados peleando sus derechos / Yo no sé por qué esta pasando esto, no lo sé”, y habla de los políticos que cagan al pueblo. Ese tema lo habremos escrito en el 92 y lo grabamos en el 94. Estamos a un año de que ese disco cumpla treinta años y lamentablemente la cosa mucho no cambió. Salvo que haya una magia cuando se vote, hay que ver cómo va todo. Creo que va a costar para que mejore todo este caos, así que la canción va a seguir vigente por un tiempo.

Mosca e Indio, dos leyendas del punk-rock local Santiago Cichero - AFV

-Sos un melómano reconocido y tu gusto musical va más allá del punk. ¿Cómo llegaste a ese costado? ¿Contemplaste en hacer algo que salga del estilo de 2 Minutos?

-No, nunca lo pensé. Tendríamos que hacer una banda paralela para hacer cosas diferentes. Empecé con eso en los noventa. Ahora no tengo computadora, pero antes usaba mucho Internet. Después iba a las disquerías, ponía unos pesos e investigaba y así descubrí muchas bandas por fuera del punk y del hardcore.

-¿Y cómo hacés para trabajar alguna idea sin computadora?

-Toco la guitarra y tengo en un cuardernito, el “cifrado Mosca”, donde anoto los temas a mi manera y me grabo con el celular. Hago un video tocando todo con la guitarra y después lo anoto en el cuadernito. ¿Viste que los libritos de acordes tienen esos dibujos con las cuerdas de la guitarra y dónde poner los dedos? Yo tengo mi método, que es distinto, pero el “cifrado Mosca” me ha servido mucho y compuse muchas canciones de esa manera, así que por ahora sigo con ese método.

Temas Recitales y Conciertos