Anthony Hopkins sorprende: a los 88 años, lanzará su segundo álbum de música clásica y con una participación argentina

Hay artistas que parecen haberlo hecho todo. Sir Anthony Hopkins ganó dos premios Oscar, construyó una de las carreras más admiradas del cine y creó personajes que ya forman parte de la historia de la pantalla grande. Sin embargo, a los 88 años decidió abrir una puerta que había permanecido entreabierta durante toda su vida: la de la música.

El actor británico anunció el lanzamiento de Life Is a Dream, un álbum que reúne composiciones originales escritas por él a lo largo de más de seis décadas y que verá la luz el próximo 21 de agosto bajo el prestigioso sello Decca Classics. Más que un debut, el proyecto representa la concreción de un sueño que, según él mismo reconoce, nació incluso antes que su vocación por la actuación.

Anthony Hopkins Instagram

“La música fue mi primer deseo, mi primera aspiración”, confesó Hopkins al presentar el disco. “Compuse toda mi vida. Algunas de estas obras me acompañaron durante décadas y todavía vuelvo a ellas”.

El álbum reúne piezas inspiradas en distintos momentos de su vida: recuerdos de la infancia en el sur de Gales, homenajes a su familia y paisajes que marcaron su historia personal. El primer adelanto, “Bracken Road”, fue compuesto en 1963, cuando el actor daba sus primeros pasos en el teatro y aprovechaba las mañanas, antes de los ensayos, para improvisar al piano en un pequeño camarín del Liverpool Playhouse.

Lejos de tratarse de un proyecto pequeño o íntimo, Life Is a Dream cuenta con una producción de primer nivel. Las obras fueron interpretadas por la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la dirección del prestigioso venezolano Gustavo Dudamel, uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo y actual titular de la Filarmónica de Nueva York. También participan el pianista argentino Sergio Tiempo -uno de los grandes protegidos de Martha Argerich- y el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, dos figuras destacadas de la música clásica.

Para Dudamel, -que va a participar en el espectáculo de clausura de la Copa del Mundo 2026- la música de Hopkins revela la misma sensibilidad que el público conoce de su trabajo como actor. Sus composiciones, aseguró, transmiten emociones profundas y una capacidad narrativa que encuentra un puente natural con los personajes que interpretó a lo largo de su carrera.

Aunque para muchos esta noticia resulte inesperada, no es la primera vez que Hopkins compone obras clásicas: publicó el álbum Composer en 2012 y su vals “And the Waltz Goes On” fue estrenado por André Rieu en 2011. Sin embargo, el éxito como actor terminó ocupando el centro de su vida profesional y esa faceta quedó relegada durante décadas.

Entre la música y el cine

La relación de Hopkins con la música viene de lejos. El versátil artista descubrió la música antes de pensar en actuar. Aprendió a tocar el piano cuando tenía apenas cuatro años y comenzó a escribir sus propias obras siendo adolescente. “Fui un niño solitario. No tenía amigos y nunca jugaba con otros chicos. Creé mi propio mundo. Sé que esto suena un poco como un cuento de hadas, pero no tenía otra opción. Podía dibujar y tocar el piano. Y eso me acompañó toda la vida”, reveló el reconocido actor británico en 2012 cuando lanzó Composer.

Años antes, en una conversación con The Talks, había resumido con una frase el lugar que ocupa la música en su vida cotidiana: “Tocar el piano es mi gran amor. Leo, pinto y compongo música... actuar es algo que hago entre medio”.

En distintas entrevistas, Hopkins contó que aprendió a tocar el piano cuando era apenas un niño y que, de haber tenido otro recorrido académico, probablemente habría elegido un conservatorio antes que una escuela de actuación James Devaney - GC Images

Hopkins se refirió en varias oportunidades sobre esa vocación que convivió durante décadas con el cine. En una entrevista con Christiane Amanpour, para el programa de PBS Amanpour & Company, recordó que, cuando era adolescente, en realidad soñaba con convertirse en pianista y compositor. “Quería ser músico. Quería ser pianista y compositor”, contó. Incluso reveló que se presentó a una beca para estudiar actuación con una intención muy distinta: “Pensé: ‘Tal vez pueda conseguir una beca como actor y después colarme en el departamento de música’”.

“Toda mi vida es un sueño. Firmar con Decca es el honor de toda una vida”, afirmó. A los 88 años, el hombre que inmortalizó a Hannibal Lecter parece dispuesto a presentarse, por fin, como el artista que siempre quiso ser antes de convertirse en una estrella de Hollywood. Quizás por eso el lanzamiento de Life Is a Dream viene a cerrar un círculo. Después de conquistar el cine y el teatro, Hopkins vuelve al lugar donde, según sus propias palabras, empezó todo. No para reinventarse, sino para compartir una parte de sí mismo que estaba esperando el momento indicado para ser escuchada.