Los secretos de la nueva biblioteca online de Radiohead

Versiones inéditas, shows y documentales, en una web diseñada para que cualquiera pueda recorrerla

Martín Sanzano 30 de enero de 2020

Radiohead sorprendió la semana pasada a sus fanáticos con una noticia que nadie tenía en los planes: refaccionaron completamente su sitio web y lo transformaron en la Biblioteca Pública Radiohead, un enorme edificio virtual con todo el material oficial de la banda, desde sus LP hasta videoclips promocionales, viejos EP olvidados, merchandising, pósteres, booklets, etc. Un verdadero paraíso all inclusive para sus seguidores, que se cuentan de a cientos de miles en todo el mundo.

El procedimiento es sencillo: solo hay que entrar a radiohead.com y hacer clic en el logo " Radiohead Public Library", que imita la heráldica clásica de los bibliotecas antiguas del Reino Unido. Porque pese a tener fama de solemnes e incluso tristes, los músicos de Radiohead llevan en su ADN el típico humor británico, y a cada uno de sus movimientos le agregan esa pizca ácida de ironía con la que, en definitiva, terminan riéndose de sí mismos.

La nueva web de la banda donde contiene toda su historia y rarezas

El recorrido por los pasillos de la gran biblioteca de Radiohead es libre y gratuito, ni siquiera hay que registrarse. Pero los más fanáticos pueden, si así lo desean, sacar una credencial virtual con su foto, su nombre y un número de socio. "Esta tarjeta de biblioteca es para que la descargues y la guardes. Radiohead no almacenará ningún dato", aclaran en la letra chica. Y advierten: "Por favor no corras. Esta es una biblioteca".

Entonces, ¿qué tesoros podemos encontrar en los rincones de la Biblioteca Pública Radiohead? Una de las novedades fue la esperada llegada a las plataformas de streaming del EP debut de la banda, Drill (1992), compuesto por algunas canciones que luego formarían parte de su primer larga duración, Pablo Honey (1993), y "Stupid Car", un tema fundacional en plan acústico que había quedado en el olvido.

Un detalle: en el sitio no hay un buscador para filtrar palabras claves. Todo el material está dividido en nueve grandes bloques, uno por cada LP de la banda, y ahí hay que ponerse a investigar. Una aparición celebrada por los fanáticos fue el single "I Want None of This", de la compilación con fines benéficos que hicieron varios artistas en 2005 Help!: A Day in the Life. También se destaca la inclusión del EP de remixes TKOL RMX 8 (2011), una verdadera pieza de colección en la que metió mano el productor Jamie XX para transformar el tema "Bloom", de The King of Limbs (2011), en un producto digno de una rave.

Como si fuera poco, sumaron el documental Metting People is Easy (1998), del director Grant Gee, un film de una hora y media que muestra las ansiedades de la banda en la gira que los llevó por todo el mundo a bordo del éxito de OK Computer (1997). Para varios, el mejor álbum de los británicos. También están los "blips" -clips animados de 10 segundos- con los que decidieron acompañar su álbum Kid A (2000), y algo que le interesará a más de uno: las playlists que armaron los músicos para inspirarse en el proceso de grabación de sus discos.

Para el final, una perla que sirve para inflar el pecho de los argentinos. Entre los recitales que aparecen en el bloque del álbum In Rainbows (2007) figura el show que dio la banda en el Club Ciudad de Buenos Aires en el marco del Quilmes Rock 2009. Un concierto de más de dos horas que significó el debut de Thom Yorke y compañía en nuestro país y que cerró, al igual que en 2018 en Tecnópolis, con el clásico "Creep". Una invitación a apagar Netflix por un rato y perderse en los pasillos de la Biblioteca Pública Radiohead. Y no hagan ruido, que hay música de sobra.