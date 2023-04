Luis Miguel anunció las fechas de su gira: en agosto viene a la Argentina para realizar tres shows

escuchar

La visita de Luis Miguel a la Argentina está confirmada. Desde las redes sociales del artista se anunció que el 3, 4 y 6 de agosto próximo se presentará en nuestro país, después de un largo período de ausencia. Estos shows marcarán el reencuentro del Sol de México con su público argentino, pero además serán el puntapié de una larga gira que comenzará en América del Sur y seguirá por los Estados Unidos y México. En principio ya tiene pautados más de 40 recitales.

Luis Miguel comenzará su tour 2023 en agosto próximo

En las horas previas al cumpleaños número 53 de Luis Miguel se había generado mucha expectativa respecto de este anuncio, que se hizo esperar pero que finalmente ocurrió ayer en las últimas horas del día. Tras el ansiado posteo en las redes sociales del artista, llegó la gran sorpresa para sus fans argentinas ya que la gira del cantante se inicia en nuestro país. Sí, el denominado Luis Miguel Tour 2023 arranca en agosto en la Argentina y sigue su paso, dos semanas después, por Chile, en donde también el mexicano se presentará en tres ocasiones (21,22 y 25 de agosto).

Luego de sus tres shows en Santiago de Chile, Luis Miguel partirá rumbo a los Estados Unidos, en donde tiene como primera parada Las Vegas, otra ciudad en donde realizará tres recitales y de ahí en más tiene presentaciones en diferentes puntos del país.

El 15 de noviembre, el cantante regresará a las tierras que lo hicieron grande, su México querido. Esa noche se presentará en Monterrey y durante los trece recitales que lo llevarán por ese país recorrerá Puebla, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros destinos. La última fecha del tour, de momento, está pautada para el 17 de diciembre, en Guadalajara.

La previa al esperado anuncio

Luis Miguel en un recital de 2018, en Orlando, Florida Getty Images

Durante los últimos días, había una creciente expectativa ante los detalles de la nueva gira de Luis Miguel. Sus fans de la región aguardaban con ansiedad las noticias oficiales sobre los recitales del Sol de México. “Llevaba tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Solo me quería decir que se está preparando y que viene en el 2023 con todo”, había contado el empresario Bremer en septiembre del año pasado. E inmediatamente, el hombre de negocios había confirmado que, por ese entonces, el cantante se encontraba en el Viejo Continente preparándose para una importante gira.

Por otro lado, se especula que Luis Miguel está trabajando en un nuevo disco y que algo de ese material podría empezar a escucharse oficialmente en este tour. Quienes tuvieron la posibilidad de espiar parte de este trabajo aseguran que el nuevo álbum tiene temas más cercanos al género pop y se despega completamente de la última apuesta del mexicano, en donde predominó la música ranchera.

Su nueva imagen

Las últimas fotos de Luis Miguel lo mostraron totalmente diferente G3/The Grosby Group

En las últimas horas, unas recientes fotografías tomadas por los paparazzi, en cierto modo cobraron la misma repercusión que la noticia de su inminente tour, ya que al Sol de México se lo vio muy delgado y no tardaron en surgir versiones respecto de cómo logró un cambio en su aspecto tan drástico y veloz.

En las fotos en cuestión, Luis Miguel se encontraba a la salida de un aeropuerto junto a su pareja, la empresaria Paloma Cuevas, mientras se embarcaban en unas vacaciones en la ciudad de Marbella, en España. La relación parece estar cada vez más consolidada y, según trascendidos, los novios se habrían hospedado en la Urbanización La Zagaleta, un lugar exclusivo de la ciudad donde el cantante tiene una propiedad muy lujosa e imponente. Antes de subirse al avión, el artista fue captado por los flashes y allí fue donde se lo notó muy delgado, lo que desató una ola de versiones sobre el cuidado de su aspecto.

Luis Miguel, totalmente renovado G3/The Grosby Group

De acuerdo a algunos medios mexicanos, el Sol habría bajado veinte kilos como consecuencia de una dieta de ayuno intermitente, y se recordó lo que había declarado en 2015 en España, en un testimonio recogido por el reconocido programa, El Hormiguero. “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, había contado el artista en un testimonio que cobró relevancia en las últimas horas.

LA NACION

Temas Luis Miguel