Uno por uno, los insólitos detalles que dejó Luis Miguel en su penthouse de Miami

El cantante mexicano Luis Miguel no solo es conocido por su música, sino por la exclusividad de sus gustos. A lo largo de los años el artista reunió una impresionante colección de autos y yates, entre ellos que Rolls- Royce y Ferrari, pero también despertaron especial interés sus propiedades alrededor del mundo, siempre ubicadas en zonas privilegiadas y con vistas espectaculares.

Uno de esos inmuebles, que el cantante vendió años atrás, volvió a salir al mercado y actualmente está disponible por US$5.375.000, según la plataforma inmobiliaria Zillow. Aunque ya no pertenece al artista, el lujoso penthouse, ubicado en 1331 Brickell Bay Dr Penthouse 4605, en Miami, conserva detalles personales del diseño y la decoración de Luis Miguel.

“En el salón se mantiene la pirámide invertida de Chichén itzá que colocó el cantante, en honor a su apodo, ´El Sol de México´. Los dueños actuales decidieron conservarla porque es una historia muy linda y representa mucho para Latinoamérica”, explicó a LA NACION Daniela Traslaviña, broker del Grupo Inmobiliario Luxnia con base en Bogotá, Colombia.

Ese no es el único detalle que vuelve única a la propiedad. La especialista también señaló que el piso de madera de la sala cuenta con incrustaciones de metal que marcan latitudes. Esto responde a que el departamento fue diseñado en función del posicionamiento del sol. De esta manera, tanto la cama del cuarto principal como la pirámide del techo están ubicadas en puntos específicos, razón por la cual está última no se encuentra centrada.

Otro rasgo distintivo se encuentra detrás de la cama del dormitorio principal: una serie de maderas verticales colocadas a distintas distancias que, según explicó Traslaviña, “representan las notas musicales”.

Además, una de las habitaciones conserva paredes antisonoras, ya que era el espacio que el artista utilizaba como sala de música.

“El departamento está super conservado, en un 80% tal como Luis Miguel lo usó. Todos sus propietarios se enamoraron de la historia”, explica la broker, y agrega que, si bien el penthouse pasó por varios dueños, quienes lo habitaron “quedaron cautivados por la esencia mexicana y su valor simbólico”, por eso no realizaron modificaciones significativas.

Detalles de la propiedad

Ubicado en el piso 46, el departamento cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños -cuatro completos y un toilette-, un bar y tres cocheras. Con una superficie de más de 358 m² ofrece vistas abiertas al canal de Miami.

El inmueble se encuentra en The Jade, un edificio construido en 2004 que dispone de gimnasio, sauna, pileta, y salas de trabajo. Las expensas alcanzan los US$5344 mensuales.

Por qué Luis Miguel compró el penthouse dos veces

Luis Miguel adquirió el lujoso departamento en 2004, y lo mantuvo hasta el 2012, cuando decidió venderlo en medio de una situación financiera inestable.

En el 2021, ya con su económica recuperada, el artista volvió a comprar el penthouse por US$7,8 millones, a los que sumó US$1 millón adicional destinado a una remodelación integral.

Otra casa de “Luismi” fuera de México

En enero de 2025 el astro mexicano adquirió una casa de 500 m² dentro de la urbanización La Finca de Portezuelo de Alarcón, en Madrid, por €3 millones.

Se trata de la misma propiedad que alquilaba desde hacía dos años, período durante el cual se instaló en la capital española para estar más cerca de su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

El barrio es conocido por sus estrictos sistemas de seguridad “antipaparazzi” y por albergar a numerosas celebridades, entre ellas Cristiano Ronaldo.

Los detalles de la casa

La vivienda se desarrolla en dos plantas y dos entreplantas, cuenta con jardín, pileta y una amplia sala de estar. Se trata de una casa cómoda, amplia y pensada para la privacidad, en línea con el estilo de vida que el cantante mantiene en la actualidad.