Luis Miguel, Roger Waters, Tan Biónica: largas filas virtuales, shows agregados y un furor por los recitales que no detiene el boom iniciado en 2022

escuchar

“En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Aguarde en línea, por favor, y será atendido”. El “disco” que escuchamos cada vez que llamamos a una empresa de servicios o a un ente estatal también muestra hoy un correlato con la venta de entradas para shows musicales. Si bien lo más habitual es la compra virtual, desde una web o una app, hay largas filas de espera para acceder a los tickets. Se cuentan por miles. Sin duda, el deseo de ir a recitales, especialmente los programados en grandes estadios, cubiertos o al aire libre, sigue siendo un furor, más allá del fenómeno pospandémico. La prueba está en la demanda de entradas que durante el último mes se produjo ante los anuncios de los recitales de Bizarrap, Roger Waters, Tan Biónica y la segunda edición del festival Primavera Sound, (se programó para noviembre próximo y aunque no tiene aún su agenda de artistas, se presume que The Cure y Blur serán de la partida).

Tan Biónica dará dos recitales en octubre, en Vélez Tomás Cuesta - LA NACIÓN

En realidad, al momento de analizar fenómenos y ser consultadas por LA NACION, las productoras que organizan estos shows (Dale Play, DF Entertainment, Fénix Entertainment, entre otras) suelen ser muy reticentes si se trata de dar información o aportar una reflexión sobre la tendencia. Sin embargo, como las puertas de los medios siempre están abiertas cuando estas empresas piden la difusión de las entradas que se ponen a la venta, de esos datos se puede establecer un análisis.

Lo primero que hay que tener en cuenta al momento de comprar un ticket es el bolsillo. El abono para ver todo el Primavera Sound hoy promociona su segunda etapa de Early Birds (unos 60 mil pesos). La ubicación de campo para los recitales de Waters ronda los 55 mil (el primero se agotó rápido y todavía quedan entradas para la segunda función) y las entradas que volaron para Luismi arrancaron en los 22 mil. Y a esto hay que sumarle los “cargos por servicio” que rondan entre el 12 y el 15 por ciento sobre el valor de cada ticket.

Efecto dominó

Las personas que tienen posibilidades de acceder al recital de un artista internacional suelen tener los reflejos entrenados, porque tras las experiencias de shows que se agotaron a las pocas horas -Coldplay, por ejemplo- más vale hacer una fila virtual hasta que el sistema nos permita acceder al ticket que lamentar quedarnos con las manos vacías. Los casos más recientes fueron los de Luis Miguel y Tan Biónica. Para la banda liderada por Chano Moreno Charpentier hubo una lista de espera de 500 mil personas y su primera función se agotó en apenas una hora. El furor por Luismi puede tener diversos detonantes frente a un mecanismo de venta cada vez más aceitado y con proyecciones que permiten agregar funciones con facilidad. El resto es un efecto psicológico: las últimas funciones que se agregaron se vendieron más rápido que las primeras. Para decirlo en criollo, se “corrió la bola” de la altísima demanda y si hubo algunos que en algún momento dudaron de comprar la entrada o dejarlo pasar, optaron por ponerse en la fila y adquirir el ticket. El efecto Coldplay de 2022 ya tiene su ejemplo en este primer semestre de este año.

Luis Miguel anunció nuevas fechas tras agotar entradas en la preventa de México, todo un furor @lmxlm

Hasta mediados de esta semana, según información de la productora local Fénix, que está asociada a CMN en el tour Mundial de Luis Miguel, la venta para el tramo 2023 de la gira que programó por Chile, Argentina, México y los Estados Unidos, había superado los 817.000 tickets. Además, aunque por cuestiones de agenda en nuestro país el número de funciones ya está cerrado (nada menos que diez, en el Movistar Arena), en México se siguen agregando fechas.

Si bien los que producen espectáculos a gran escala tienen una proyección de lo que podría ser la respuesta del público al momento de comprar entradas, muchas veces son sorprendidos. DF Entertainment genera movimientos fríamente calculados (produce el Lollapalooza Argentina, desde que el festival llegó al país); sin embargo, hay momentos en los que la expectativa del público supera la especulación. A pesar de que ya estaba planificada una segunda función de Tan Biónica, en caso de que fuera necesario agregarla, los tiempos entre el anuncio de la primera y de la segunda se acortaron notablemente. Se corrieron del pronóstico.

Lo mismo sucede con otras producciones al momento de delinear las promociones. Hoy se dice que los descuentos para los clientes de determinados bancos son por 48 horas o hasta agotar stock, ya que la cantidad de entradas que se suele destinar a esas promociones se suele terminar antes de los dos días previstos, y es necesario apurar la venta general.

Babasónicos, otro de los fenónemos de ventas de entradas en lo que va del 2023 SANTIAGO CICHERO/ AFV

Está sucediendo a distintas escalas, no solo con los artistas de alcance mundial. Babasónicos vendió 10 mil entradas en muy pocas horas para el show que dará en diciembre, en el Campo Argentino de Polo. La banda uruguaya No Te Va Gustar no programó un recital sino cuatro, en junio, en el Luna Park, y Pedro Capo, que se presentará en La Trastienda, ya no tiene entradas disponibles para su show del 12 de agosto, por eso se agregó una función el 17.

El valor del nombre

Se han llegado a vender entradas para eventos en los que ni siquiera se sabía qué artistas participarían, pero esto tiene que ver con la novedad. Hasta hace algunos años, el Festival Lollapalooza sacaba a la venta sus abonos y varios meses después completaba su grilla artística. Pero el último año la venta de abonos y el anuncio del line up fue casi en simultáneo. Esto guarda relación con el hecho de que ya no es novedad, sino un festival exitoso y muy bien instalado. Buena parte de su público ya lo conoce, vivió la experiencia y vuelve a priorizar los nombres que allí estarán en cada edición. Es un festival donde predomina el público joven y adolescente, prueba de esto es la demanda que tuvo “el día de Billie Eilish”, respecto de las anteriores jornadas de esta última edición.

Björk en el Primavera Sound Buenos Aires 2022 Soledad Aznarez - La Nacion

El festival Primavera Sound, que es decano en España pero en la Argentina tuvo apenas una edición, este año cambia de sede y de organizadores. Y a pesar de que se puede dar el lujo de lanzar la venta de abonos sin lineup anunciado (de hecho, lo hizo y con buena respuesta), los rumores sobre la presencia de The Cure y Blur seguramente alimentaron en el público el deseo de ponerse en la fila y comprar las entradas.