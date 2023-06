Machine Gun Kelly regresa a la Argentina: dará un show en el Movistar Arena en noviembre

escuchar

Después de varios meses de especulaciones, finalmente es un hecho: Machine Gun Kelly regresa a la Argentina. El príncipe del pop-punk aterrizará en el país para dar su primer show en el Movistar Arena. La cita será el 2 de noviembre y las entradas podrán adquirirse en la página del estadio a partir del próximo lunes.

Tras su arrasador paso por el Lollapalooza Argentina 2022, donde brilló anticipando parte de su sexto y último disco llamado Mainstream Sellout, el músico entabló un gran vínculo con el público argentino. Será por eso que un año y medio después, Colson Baker (así es como se llama realmente) anunció su primera fecha en solitario en el país, donde hará un recorrido por su trayectoria de más de 10 años.

Machine Gun Kelly en el Lollapalooza Argentina 2022 Roger Ho - Lollapalooza

Volver a energizar a sus fans con un setlist completo y lleno de sorpresas es la promesa de este artista inquieto, filoso y camaleónico que saltó a la fama hace más de diez años como rapero y que, a pesar de su corta edad, ya tiene varios discos en su haber: Lace Up (2012), General Admission (2015), bloom (2017), BINGE (2018) y Hotel Diablo (2019). Su versatilidad quedó demostrada con sus últimos dos álbumes, Tickets To My Downfall (2020) y mainstream sellout (2022), que lo llevaron a incursionar en un pop-punk de letras introspectivas y que le valieron elogios de figuras como Mick Jagger, quien afirmó que MGK era de lo más renovador de las nuevas generaciones del rock.

Con producción de DF Entertainment, el show está previsto para el próximo 2 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de la página del estadio a partir del lunes 12 de junio. Primero, habrá una preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia que comenzará a las 10 de la mañana y durará 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero; luego, se dará paso a la venta general. En ambas instancias, los clientes de dicha entidad bancaria contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés.

Volver a los orígenes

Creativamente inquieto, MGK ha dado a entender que la inspiración lo estaría llevando nuevamente por el camino del rap, género con el que empezó su carrera y que probablemente se vea en unos meses sobre el escenario del Movistar Arena. Fue en Cleveland, Ohio, cuando con apenas 14 años convenció al dueño de un negocio de remeras de que fuera su manager. Tras aceptar, este empresario eligió su nombre -que refiere a una ametralladora por la fuerza de sus sonidos y sus letras- e inmediatamente lo llevó a sacar su primer mixtape Stamp of Approval. Ya para el 2011, el cantante era parte del festival South by Southwest, donde la fuerza de su show llamó la atención del dueño de un sello discográfico con el que luego firmó un contrato y lanzó su single “Wild Boy”, el primero en entrar en la lista del top 100 de Billboard.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Pronto llegó su consagración con Lace Up y de forma más cabal con General Admission, su segundo disco de temas e impronta más oscuros que se ubicó en el top 10 de las listas de Estados Unidos. De ahí en adelante, los éxitos se sucedieron casi sin pausa. Es que sus letras -que abordan temas oscuros y autobiográficos con una buena dosis de humor- han logrado cosechar cientos de miles de fans en todo el mundo, además del corazón de Megan Fox, con quien mantiene una explosiva relación amorosa desde 2020.

LA NACION