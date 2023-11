escuchar

Megan Fox acaba de publicar un libro de poesías, y en sus páginas, cuenta una desgarradora historia que hasta ahora había mantenido en la intimidad. La actriz de 37 años reveló que hace unos meses sufrió un aborto espontáneo y que ese se convirtió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La estrella de Hollywood contó la triste historia a través de dos poemas, los cuales aparecen en la edición de Pretty Boys Are Poisonous (”Los chicos lindos son venenosos”). Esta mañana, en una entrevista con el programa Good Morning America, abrió su corazón y habló un poco más sobre la pérdida que sufrieron junto a su pareja, Machine Gun Kelly.

“ Nunca había pasado por algo así en mi vida. Tengo tres hijos, así que fue muy difícil para los dos y nos embarcó en un viaje alocado, tanto juntos como por separado, tratando de entender qué significa esto y por qué ha ocurrido ”, expresó con dolor.

En el libro, Fox escribe sobre una ecografía de una niña de 10 semanas y un día: “Quizás si no lo hubieras hecho... Quizás si lo hubiera hecho”, dice uno de los poemas. “Quiero sostener tu mano, oír tu risa”, agrega en otro fragmento, y continúa: “Pero ahora, tengo que decir adiós”. En otra parte se imagina sosteniendo al bebé y perdiéndolo: “ Mientras te arrancan de mis entrañas ”, expresa con dolor. “Pagaré cualquier precio. Dime, por favor, ¿cuál es el rescate por su alma?”, añade.

Fox es madre de tres niños, frutos de su relación con el actor Brian Austin Green: Noah Shannon, de 11 años, Bodhi Ransom, de nueve, y Journey River, de seis. “Se quieren mucho. Son mejores amigos, pero se pelean sin parar porque tienen tanta energía y son tan revoltosos que es puro tumulto”, dijo hace unos meses durante una visita a The Kelly Clarkson Show.

Megan Fox y Kelly con dos de los hijos de la actriz The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La actriz está en pareja con Kelly desde el 2020. La actriz y el músico se conocieron en el set del thriller Midnight in the Switchgrass, y aunque el rodaje se detuvo debido a la pandemia del coronavirus, se volvieron inseparables. “Megan está muy feliz. Se pusieron a salir rápidamente y tienen una gran relación”, le confesó una fuente cercana a People en abril de ese año. Finalmente, cuatro meses después, Fox y Colson Baker (verdadero nombre del músico) hicieron pública su relación luego de que ella aparezca en su video musical “Bloody Valentine”.

En octubre de 2021, los dos le contaron a la revista GQ cómo fue su primera cita: él la pasó a buscar en un Cadillac e incrustó miles de rosas en una colina con vista al Cañón Topanga, en California, para hacer un pícnic. “Y comimos sushi y compartimos un beso. En nuestra primera cita nos respiramos, eso fue todo lo que hicimos, y luego en nuestra segunda cita...”. Desde ese momento, la pareja se comprometió y enfrentó rumores de crisis, que fueron desmentidos luego de que ambos se mostraran juntos.

El libro de poemas de Fox

En el mes de octubre, Fox anunció que en noviembre lanzaría un libro de poemas. “ Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. Me pasé toda la vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados ”, escribió Fox en Instagram al anunciar el libro. “Mi libertad vive en estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado”, expresó en su cuenta de Instagram.

La sinopsis de la editorial Simon & Schuster acerca del volumen, el cual tiene 176 páginas, afirma: “Megan Fox muestra su humor perverso a lo largo de una colección de poesía oscura y desgarradora. A lo largo de más de setenta poemas, la autora narra todas las formas en que nos adaptamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos en el proceso”, sinopsis que hoy toma otro significado tras conocerse la noticia de la pérdida del bebé en camino.

