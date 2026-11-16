Maluma vuelve a la Argentina con su Loco X Volver World Tour 2027: salen las entradas a la venta

Después de cinco años de larga espera, finalmente Maluma volverá a la Argentina para presentar su nueva gira mundial: Loco X Volver World Tour 2027. El cantante se presentará el 19 y el 20 de febrero en el Movistar Arena.

La venta general de las entradas para los shows en Buenos Aires comenzará este lunes 16 de noviembre a las 13 en la página oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

En los últimos días, Maluma anunció Loco X Volver World Tour 2027 con una presentación sorpresa en formato pop-up en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el estreno del video oficial del tour.

La cita fue en la terminal de American Airlines, que transformó parte de su centro de conexiones en Miami para sorprender a viajeros y fans. Mientras los pasajeros esperaban abordar sus vuelos hacia Colombia, Maluma apareció junto a sus músicos para un set inesperado en el que interpretó “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”. Como telón de fondo se veían los vuelos hacia las cinco ciudades colombianas que la aerolínea conecta desde Miami, entre ellas Medellín, la ciudad natal del artista.

Además de Buenos Aires, estará visitando Bogotá, Asunción, Santiago de Chile, Lima, San José de Costa Rica, San Salvador, Guatemala, Lisboa, Barcelona, París, Valencia, Madrid, Milán, Zurich, Berlín, Viena, Budapest, Los Ángeles, Chicago, Toronto, Montreal, Nueva York, Atlanta, Orlando, Miami, Boston, Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz, entre otras ciudades. En total recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

Con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para este tour, Maluma prepara un espectáculo que transformará la manera de presentar su música en vivo y de conectar con el público. El tour toma su nombre de Loco X Volver, el álbum que Maluma presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística. El espectáculo llevará al escenario las nuevas canciones junto a los grandes éxitos de su carrera.

Entre salsa, vallenato, pop urbano y música popular colombiana, Loco X Volver explora las raíces musicales del colombiano, desde sus comienzos hasta hoy. Desde la primera canción hasta la última imprime la idea central de esta nueva etapa, en la que sin abandonar del todo su sello pop y urbano que lo convirtió en una de las figuras más exportables de la música latina, se suma a una tendencia cada vez más visible entre los artistas de la región: volver a las raíces sin romper con el mainstream.

Luego de tres años sin publicar un disco, nació el álbum que él mismo definió como el más importante y más personal de su carrera. “Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento”, declaró al presentar el proyecto ante sus casi 65 millones de seguidores. La portada, una foto de su infancia antes de que existiera Maluma, resume el espíritu del proyecto.

En este tiempo de composición, el cantante también se dedicó de lleno a su familia. El músico tuvo dos hijos junto a Susana Gómez: París Londoño Gómez, nacida el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia, y Orión Londoño Gómez: su segundo hijo, nacido más recientemente, el 14 de septiembre de este año.

La relación entre Maluma y Susana Gómez comenzó en 2021, cuando el cantante de reggaetón confirmó que su corazón ya tenía nueva dueña, tras su ruptura con Natalia Barulich. La novia del intérprete de “Felices los 4″ es arquitecta y también nació en Colombia.

La pareja fue siempre bastante discreta en cuanto a los detalles de su romance. Debido a que Gómez no es un personaje público y aparentemente no le interesa serlo, procura mantener su identidad más reservada que la de su famoso novio. Incluso trasladaron ese cuidado por la privacidad a sus hijos, a quienes muestran muy poco en redes sociales, y siempre que lo hacen procuran proteger sus rostros.