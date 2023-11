escuchar

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como ‘Maluma’, está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel personal y lo demuestra en cada una de las publicaciones que realiza en su red social. En los últimos días, Susana Gómez, su novia y con quien espera a su primera hija, cumplió 30 años y mostró el costoso regalo que le dio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 63.7 millones de seguidores, el cantante colombiano publicó un romántico carrete de imágenes, donde se lo vio junto a la empresaria y arquitecta colombiana a los besos y abrazos. Luego, ella abrió la caja que él le obsequió y se encontró con un bolso rosado de cuero de la lujosa marca francesa Hermès Birkin, el cual tiene un valor de 51.000 dólares, lo que equivale a más de 200 millones de pesos colombianos.

“Es tu cumpleaños, pero tú me diste el regalo más grande 11:11″, escribió el intérprete de “Felices los 4″ en la descripción del posteo, que obtuvo más de dos millones de likes y miles de comentarios de sus fanáticos, quienes quedaron anonadados al ver la lujosa cartera. “El bolsito cuesta más que mi casa jajaja”, comentó un usuario; “Quiero mi Hermès y a Maluma” agregó otro y “Un regalito humilde”, ironizó otra.

Pese a que en las fotos se puede ver que realmente se trata del modelo Birkin, es todo un desafío encontrarlo. La demanda se debe a que el bolso marcó un antes y un después en la moda, luego de verlo en series y películas exitosas de Hollywood que atravesaron varias generaciones como “Sex and the City”, “Blue Jasmine” y “La propuesta”.

El lujoso regaló que Maluma le hizo a su novia por su cumpleaños (Foto: Instagram/@maluma)

Por otro lado, cabe destacar que es la primera vez que el artista muestra el rostro de su pareja, con quien se encuentra de novio hace aproximadamente dos años y a quien prefirió mantener por un largo tiempo en el anonimato.

El escándalo por el romance secreto de Maluma con Milett Figueroa

Hace unos días, Maluma fue noticia en Argentina por su supuesto romance con Milett Figueroa, el cual desató un escándalo mediático que traspasó fronteras. “¿Saliste con Maluma, es cierto?”, le preguntó Ángel de Brito a la concursante del Bailando (América TV). “No. Yo trabajé con él cuando estuve en un reality, en Combate, cuando recién ingresé a la televisión, y ahí lo conocí. Él tenía 19 años y yo tenía 20. Muy chiquitos, la verdad. Obviamente había un gusto, pero bueno cada uno en su camino”, explicó ella.

El romance secreto de Milett Figueroa con Maluma: amor, amistad y traición (Foto: Instagram)

Ante la consulta del conductor de LAM (América TV) sobre si existieron versiones que los vinculaban, ella contestó que sí, pero que nunca fueron pareja. Sin embargo, ‘El zorro’, un examigo de Milett, contó que la modelo tuvo un triángulo de amor y traición, ya que su mejor amiga, Ruth Kruger, mantenía una relación con el colombiano.

Por su parte, la modelo peruana Kruger fue contundente al referirse a su examiga en medios peruanos. “Tiene muchísima suerte que no me interese nada que tenga que ver con la televisión porque si a mí me interesara y quisiera hablar de ella o mostrar cosas de ella, ella ahorita se iría a vivir a la China”, sentenció.

