Manuel Turizo y la inesperada llamada de Chris Martin que lo hizo dejar todo para venir a Buenos Aires

Atravesando sin dudas su mejor momento profesional, Manuel Turizo aterrizó nuevamente en Buenos Aires. Pero en esta oportunidad el motivo de su visita tuvo un matiz por demás especial, ya que fue invitado por Coldplay para participar del décimo y último concierto de la banda inglesa en el estadio de River Plate, lo que significó una inolvidable e inesperada experiencia para el joven y ascendente artista colombiano.

“No estaba para nada en mis planes viajar en este momento a Buenos Aires. Todo surgió de golpe. Los Coldplay me enviaron un mensaje esta misma semana preguntándome en qué andaba y me dijeron que me venga a Argentina para cantar con ellos. Fue algo súper espontáneo y que lo disfruté un montón. Ver el estadio de River completo con todo el público cantando fue algo tremendo”, confiesa un aún emocionado Turizo.

Sin embargo, la relación entre MTZ (como también se lo conoce) y la banda liderada por Chris Martin cuenta con un antecedente muy cercano: cuando a mediados de septiembre Coldplay desembarcó con su actual gira en Bogotá, Turizo se sumó al grupo para interpretar una versión al piano de “La bachata”, su tema más exitoso hasta el momento y que cuenta con más de 181 millones de reproducciones en YouTube, cristalizando así uno de los hitos más importantes de su carrera.

“El primer contacto que tuve con Coldplay fue a través de un mensaje de texto en el que me invitaban a participar de su concierto en Bogotá. Fue algo sorpresivo pero que jamás dudé en aceptar”, relata el cantante y compositor nacido en Montería hace 22 años. Y prosigue: “Chris Martin me dio cuatro opciones de temas para tocar y yo opté por ‘La bachata’. La experiencia fue brutal; lo más impactante y shockeante que me sucedió hasta ahora. Y no lo digo sólo por el hecho de haber compartido el escenario sino por descubrir la calidad de personas que son. En los ensayos parecía que nos conocíamos de toda la vida e incluso por momentos me sentía un tanto intimidado cuando me consultaban si tal o cual arreglo me parecía correcto. Ellos se pusieron a mi servicio y yo les decía que hagan lo que quieran (risas). La verdad es que poseen una sensibilidad y una humanidad que hoy en día es difícil de encontrar en otras personas. Me quedé encantado con ellos y les estaré eternamente agradecido”.

Más allá de este singular intercambio entre los creadores de “Viva la vida” y el autor de “La bachata”, Turizo también aprovechó su breve escala en Buenos Aires para continuar promocionando “Éxtasis”, su más reciente canción grabada a dúo con María Becerra. Y al respecto, comentó: “Desde que terminé de componer el tema siempre pensé que María era la persona indicada para acompañarme. Me gusta mucho lo que tiene para ofrecer y su estilo es muy propio, muy ella. En cuanto a lo personal es muy transparente, simple y sin demasiadas pretensiones. Nos entendimos muy bien trabajando juntos. Al poco tiempo que le envié el tema, ella completó la letra, grabó su parte y todo quedó listo muy rápido”.

Dicha colaboración con “La nena de Argentina” formará parte de 2000, título de su tercer álbum de estudio al que le está dando los últimos retoques y que verá la luz durante enero de 2023. A la hora de definirlo, Turizo asegura que el sucesor de ADN (2019) y Dopamina (2021) será el trabajo más ecléctico de su carrera, además de adelantar que en febrero iniciará su nueva gira mundial.

“El nuevo disco va a tener una característica muy variada y reflejará como nunca mi identidad musical a través de todos los estilos que me influenciaron desde que era muy pequeño. Habrá house, R&B, balada, afrobeat. Me di el placer de incluir todo lo que me gusta sin ningún límite. Antes la brecha en la música era muy marcada: si eras baladista solo tenías que cantar baladas. Hoy en día creo que las cosas son muy distintas y si siento que algo es bueno, independientemente de las tendencias o las fórmulas del momento, no me importa a qué genero pertenece. Mientras puedas expresar lo que sientes y la gente conecte con ello, pues entonces adelante, aleluya y bendiciones”, explica.

Manuel Turizo Gentileza Sony Music

-¿Cómo lográs mantener la calma y los pies sobre la tierra considerando que la repercusión internacional de tus canciones y el gran éxito del que estás disfrutando se dieron de manera muy vertiginosa?

-Todo lo que me está pasando lo vivo como una bendición y lo disfruto mucho. Sin embargo, eso no me hace perder el objetivo de apostar por vivir de lo que me gusta a lo largo de muchos años. Estoy muy agradecido pero sé que esto recién empieza y el camino sigue. Si cambio mi manera de ser o de pensar sé que voy a terminar en un lugar distinto al que deseo llegar. Sinceramente quiero seguir siendo yo, auténtico, sincero y hasta donde me den el cuerpo y la voz para poder continuar brindándoles cosas bonitas a la gente.

-¿Se viene alguna colaboración a futuro con Coldplay dada la buena onda que se generó entre ustedes?

-La idea me fascina. Vamos a ver qué pasa. Aún no lo sé, pero si se llega a dar me tiro de cabeza desde el techo más alto. Claro que sí (se ríe).