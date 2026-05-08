Ailín Becerra se lanza como cantante: el tierno mensaje de su hermana María

El apellido Becerra suma una nueva protagonista a la escena de la música urbana en Argentina. Ailín Becerra, la joven de 24 años, confirmó de forma pública su debut profesional como cantante solista. Tras años de presencia en las redes sociales, donde ya reúne cerca de 400.000 seguidores, la noticia llamó la atención inmediata de los fanáticos y de diversas figuras del ambiente artístico, que no tardaron en enviarle los mejores deseos.

Ailín Becerra acompañó a su hermana durante sus presentaciones musicales y hoy ella se anima a dar el gran paso (Foto: Instagram/ailinbecerra)

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó una serie de fotos en un estudio de grabación. En las imágenes se observa su participación activa en el proceso creativo frente al micrófono y en la cabina de sonido. “El verdadero: se vienen cositas. Muy contenta por todo”, expresó junto a una publicación que resumió el momento y dejó en claro su entusiasmo por este proyecto.

Ailín Becerra anunció su lanzamiento como solista (Foto: Instagram/@ailinbecerra)

La noticia despertó una ola de interacciones y comentarios de ansiedad por parte de su comunidad. Durante mucho tiempo, la joven ocupó un lugar cercano a la industria al acompañar a su hermana María en giras y presentaciones internacionales. Sin embargo, ahora es ella la que dará el paso definitivo para posicionarse con una identidad propia dentro del género.

La intérprete de “Corazón vacío” fue de las primeras en celebrar la noticia de manera pública. Con un contundente “La vas a romper”, la reconocida artista validó el nuevo rumbo de su hermana. Este gesto confirma el apoyo incondicional de su familia y del productor Xross, quien también participó en las sesiones y expresó su alegría ante el anuncio.

La reacción de María Becerra al posteo de su hermana (Foto: Instagram/@mariabecerra)

Pero Ailín no solo comparte con María el notable parecido físico o la pasión por el arte. Ambas militan de forma explícita el veganismo. En sus redes, la menor de las Becerra suele responder consultas sobre alimentación saludable y brinda consejos o recursos para quienes desean iniciar ese camino.

“Cuando yo me hice vegetariana, pensaba en que lo que comía era un pedazo de cadáver de animal y me hizo reflexionar”, relató sobre su propia experiencia personal. Para ella, el consumo de carne representa un placer momentáneo que no justifica el sacrificio animal. Con este compromiso ético y su nueva faceta artística, la joven inicia una trayectoria que busca influir más allá de los escenarios. Es que, aunque la joven ya conoce la dinámica de los músicos y productores desde adentro, el mercado musical espera ahora el sonido que definirá a la menor de las Becerra.