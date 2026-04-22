María Becerra se contactó con una fan, le pagó el tratamiento oncológico y la visitó de sorpresa en su casa

En las redes sociales circulan todo tipo de historias, pero hay algunas que logran destacarse por su costado más humano y conmovedor. En esta oportunidad, se relaciona con María Becerra, quien tuvo un gesto que no tardó en viralizarse: contactó a una fan en un difícil momento de salud, decidió pagarle el tratamiento y, además, la sorprendió con una visita en su casa que dejó a todos emocionados.

La historia se conoció a través de Sol, la protagonista, quien compartió en su cuenta de Instagram el especial momento en que recibió la visita de la cantante, además de revelar el gesto que cambió su vida. La joven publicó imágenes del encuentro y relató cómo fue el acercamiento de la artista, generando una fuerte repercusión en redes.

María Becerra tuvo un gesto que conmovió en redes (Captura: Instagram @sol.varacalli)

“¡Ella! Y puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es... María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo, pendiente todo el tiempo de mí ella y su equipo y ayer vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo!”, comenzó diciendo la joven, acompañando sus palabras con un video en donde ambas cantan juntas. Asimismo, agregó: ”Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia. ¡LA NENA DE ARGENTINA GENTE!”

Además, Sol agradeció el acompañamiento recibido y compartió cómo atraviesa este momento tan especial en medio de su tratamiento: “Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llegó hoy al país y solo es obra de Dios abriendo caminos. Estoy muy feliz, esta luz en medio de este diagnóstico”.

La cantante le pagó el tratamiento a la joven y la visitó en su casa (Foto: Instagram @sol.varacalli)

En ese mismo mensaje, la joven dejó una reflexión cargada de fe y esperanza que conmovió a quienes siguen su historia: “Hay un Dios tan grande, nunca dejen de creer”.

También le dedicó unas sentidas palabras a María Becerra, dejando en evidencia el impacto que tuvo su gesto en este momento tan difícil. “Te lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo... ¡Eternamente agradecida! Que Dios y la vida te devuelvan todo el amor que das, la humildad que maneja no puedo explicarlo. Gracias Dios, gracias”, escribió.

El emotivo comentario de María Becerra (Captura: Instagram @sol.varacalli)

Por su parte, la cantante argentina también se hizo presente en los comentarios y le dejó un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “Te amo Sol, voy a guardar ese momento para siempre en mi corazón. Gracias por habernos recibido con tanto amor, por transmitirme tantas cosas con tu mirada, tus abrazos…”.

Las reacciones de los usuarios al especial momento

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en multiplicarse en la sección de comentarios. Allí, usuarios de todas partes dejaron mensajes de aliento para Sol en medio de su tratamiento, al mismo tiempo que destacaron el gesto solidario de María Becerra.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @sol.varacalli)

“¡Qué lindo, Sol! Y ella sin dudas es la mejor de la Argentina”, “Hermosa Mari, auténtica, buena persona, se nota. Nada se ve falso. Gracias Mari, gracias por ser como sos, te amamos” y “Mari es todo lo que está bien en este mundo” fueron algunas de las respuestas más destacadas que reflejaron la emoción que generó la historia.