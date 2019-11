Marky Ramone toca el sábado 16 en El Teatro de Flores, después de presentarse en La Plata, Rosario, Tucumán y Mar del Plata Crédito: Gentileza Marky Ramone

"Nosotros usábamos jeans y camperas y había gente que pensaba que éramos una pandilla. Y no, éramos una banda nomás, tocábamos rock n' roll", dice Marc Steven Bell, más conocido como Marky Ramone por cierto trabajo que tuvo desde fines de los 70 hasta mediados de los 90 -con unos cinco años de descanso en los 80-, mientras filosofa sobre estética, punk y peligro. "No hay que juzgar a la gente por cómo se ve sino por lo que logra", agrega, y saca pecho con sus objetivos cumplidos en aquel trabajo, el de baterista de The Ramones: "¡Estuve quince años! Cinco veces más que Tommy, que era mi amigo. Él me pidió que me uniera a la banda, yo no le pedí que se fuera, je. Lo mismo con el otro tipo [Richie Ramone, con quien se lleva a las patadas]: los abandonó, fue un desertor. Así que me pidieron que volviera. Y medio que los salvé".

No fue el original, pero fue el que más estuvo: de ahí que hoy se dedique a recorrer el mundo difundiendo la palabra como único sobreviviente de aquella formación clásica que lo incluía a él, a Dee Dee, a Johnny y a Joey. Viene a la Argentina, su segundo país, prácticamente todos los años, y 2019 no será la excepción: su gira lo está llevando por La Plata, Rosario, Tucumán y Mar del Plata y terminará con una presentación en el Teatro Flores el próximo sábado 16 de noviembre.

En el último show en Argentina tocaste 46 canciones. ¿Hay alguna que te gustaría hacer y todavía no pudiste?

Bueno, esta vez voy a tocar algunas distintas: "Loudmouth", "I Don't Wanna Go Down to the Basement" y "All's Quiet on the Eastern Front".

¿Por qué elegiste a Pela [Iñaki Urbizu, cantante vasco, ex Sumisión City Blues] como frontman?

¡Porque es buenísimo!

Sí, pero hay muchos músicos buenísimos. ¿Qué distingue a los imitadores de los que son los suficientemente Ramones como para tocar con vos?

Bueno, crecieron con los Ramones. Son profesionales. Saben cuándo parar y cuándo seguir. Saben que no hay que detenerse entre canciones: es "uno, dos, tres cuatro" y para adelante. De eso se trata.

Debés estar harto de escuchar hablar de la conexión del grupo con el público local, pero ¿a qué pensás que se debió? ¿Qué fibra sensible tocaron?

Creo que tiene que ver con las letras, con la forma en la que tocábamos, la energía que teníamos en el escenario y que siempre fuimos muy amables y cálidos con nuestros fans, cosa que sigo haciendo. Porque si no fuera por ellos no seríamos nada. Nunca te tenés que olvidar de eso.

¿Cuántas historias de fans relacionadas con los Ramones escuchaste?

¡Miles! "Los Ramones salvaron mi vida", "gracias Marky por mantener vivo el legado"... y estamos en 2019 ya. Es la música, que es muy poderosa.

¿Dónde está el legado ramonero hoy? ¿Aquello de "mantenete simple, hacelo vos mismo" está en el punk?

Todavía sigue por ahí, pero no en ningún lugar al que le puedas decir punk. Muchas de esas bandas están "gentrificadas": suenan igual, se ven igual... les gusta parecer punks pero no funciona así la cosa: tenés que vivirlo. Veo muchas bandas punk gentrificadas, pero siempre hay una que aparece y sí se merece llamarse punk.

Tu trabajo con los Ramones eclipsó algunas otras cosas importantes que hiciste. ¿Cómo fue trabajar en Blank Generation (1977) de Richard Hell?

Fue increíble. Lo grabamos en el verano del 76 y salió en el 77. Él era un punk rocker original: los Sex Pistols les robaron todo. Si no fuera por él, los Pistols no se hubieran visto como se veían. Todos tenían pelo largo, y entonces Malcolm McLaren volvió de Nueva York y los armó. Eran como una boy band punk. Richard Hell tuvo una influencia enorme en la escena de punk inglés, especialmente con la canción "Black Generation". Te digo por qué: en el disco de los Pistols tenés "Pretty Vacant" y en el disco de Richard Hell tenés "Blank Generation" [risas]. De ahí sacaron la idea.

Tuviste la suerte de trabajar con una institución como Phil Spector. ¿Cómo fue grabar End of the Century (1980)?

Me encantó. Somos amigos, seguimos en contacto, es uno de los más grandes productores de los Estados Unidos. Es lamentable lo que le pasó: él nunca apuntó un arma a nadie, eso es todo un rumor. Joey lo amaba también y él lo amaba a Joey, pero Johnny y Dee Dee no se llevaban bien con él. La gente a veces no conecta, pero nosotros de verdad disfrutamos la experiencia de trabajar con un maestro.

Por lo que se sabe las sesiones no fueron fáciles.

Bueno, él era Phil Spector y tenías que escucharlo. La mayoría de los productores con los que trabajamos eran pares, pero Phil decía "esto se hace así, lo vamos a hacer así". Lo puso a Johnny a hacer las segundas voces de "Rock N' Roll High School" cuarenta veces porque no lo estaba escuchando, cosa que debió hacer. Tendría que haber entendido que estaba trabajando con un maestro como Phil Spector. Él tenía la experiencia y el conocimiento. No discutís con Phil Spector. Sería como si alguien me dijera a mí cómo tocar la batería o a Dee Dee cómo tocar el bajo. Tenés que escuchar.

Los Ramones le dedicaron "Bonzo Goes to Bitburg" a Reagan, y después Johnny dijo "Dios salve al presidente Bush". ¿Cómo hubieran reaccionado a Trump?

De la misma forma que reaccionamos a Reagan. Sé que a Joey no le hubiera gustado, a Johnny no le hubiera gustado y a Dee Dee muy probablemente no le hubiera gustado. Espero que no gane en 2020.

Desde ya. Estamos lejos pero igual nos afecta.

Es así. A veces me da vergüenza ser de Nueva York porque él vive ahí. Cada vez que viajo y saben que soy estadounidense me preguntan "¿cómo pudo tu país caer en un tipo como ese?" y siempre les aclaro "yo no voté por él, perdón. A alguna gente le gusta, no lo voy a insultar, pero yo no lo voté". Espero que el próximo presidente desarme lo que él hizo y le devuelva la normalidad al país.