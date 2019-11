Maroon 5 vuelve a la Argentina en 2020

La banda liderada por Adam Levine se presentará el 12 de marzo en el Campo Argentino de Polo

11 de noviembre de 2019 • 11:34

Maroon 5 volverá a la Argentina a cuatro años de su último show en Buenos Aires. La banda de Los Ángeles liderada por Adam Levine se presentará el 12 de marzo del año próximo en el Campo Argentino de Polo.

Esta será la cuarta vez que pisarán suelo argentino: ya estuvieron en 2008 en el Luna Park; en 2012 en el Estadio Ferrocarril Oeste y en 2016 en Hipódromo de Palermo. Cada cuatro años la banda visita el país y presenta sus nuevos éxitos. Justamente el mes pasado lanzaron su single "Memories", que ya tiene 93 millones de visitas en Youtube.

La banda suma este nuevo éxito a la lista de sus hits como "Girls like you", "Sugar", y "This love". Esta vez también estarán de paso por Chile y Uruguay y terminarán su gira sudamericana en Colombia.

El cantante Levine también estuvo como jurado en The Voice en los Estados Unidos, al mismo tiempo que continuó produciendo canciones para su banda. Maroon 5 disfruta de un gran momento y posee una carrera sólida: tiene más de 56 millones de álbumes vendidos desde su creación, y logra mantenerse en vigencia en la industria musical, con tres Grammy en su haber.

Las entradas para este show internacional, presentado por Flow Music Experience, estarán a la venta a partir del 15 de noviembre a través de AllAccess.com.ar. Y además, el show se podrá ver por streaming a través de Cablevisión Flow.