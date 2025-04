Fue la gran estrella de Star Wars, desapareció por años y ahora tiene una segunda revancha

Durante los primeros años de los 2000, Hayden Christensen fue uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Su interpretación de Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio II - El Ataque de los Clones (2002) y Episodio III - La Venganza de los Sith (2005) lo catapultó a la fama de manera inmediata, convirtiéndolo en un ícono para toda una generación de fanáticos. Sin embargo, en lugar de aprovechar el envión de la fama, el actor canadiense optó por alejarse de las cámaras por un misterioso motivo.

Hayden tenía tan solo 19 años cuando George Lucas lo eligió para encarnar al joven Jedi que terminaría transformándose en Darth Vader. La responsabilidad no era menor y las precuelas recibieron duras críticas, al punto que su nombre apareció en los premios Razzie como “peor actor de reparto”. “Sentía que todo había llegado demasiado rápido. Me preguntaba si realmente me había ganado ese lugar”, confesó años más tarde, sobre las dudas que le generaron estos comentarios.

Tras participar de otros trabajos cinematográficos como Awake, Jumper y Virgin Territory, Christensen decidió dar un paso al costado y, en el año 2010, se instaló junto a su familia en una granja que había comprado en Ontario, Canadá. “Quería aprender a llevar una vida más simple. Tenía un tractor, una excavadora, y estaba aprendiendo a cultivar manzanas y lavanda”, contó. Esa desconexión con el mundo del espectáculo fue, según él, un intento de reconectar consigo mismo.

Hayden Christensen como Anakin Skywalker

Su regreso oficial se dio en el año 2014 con American Heist, seguido de Outcast y 90 Minutes in Heaven. Aunque reconoció que su ausencia afectó su carrera profesional, también sostuvo que fue una decisión necesaria para preservar su bienestar emocional. “No podés tomarte años sabáticos sin consecuencias, pero necesitaba ese tiempo lejos de la industria”, manifestó Christensen, consciente que las propuestas que le llegaron fueron mucho menos interesantes de las que soñó.

Para su sorpresa, en el año 2023 fue convocado para volver a ser parte del universo Star Wars de la mano de la serie Obi-Wan Kenobi, donde retomó su papel como Anakin - Vader. Más tarde, una breve, pero poderosa aparición en la primera temporada de Ahsoka confirmó lo que los fans venían esperando: Christensen todavía era una pieza fundamental de Star Wars.

Pero la mejor noticia para el actor y sus fieles seguidores llegó esta semana, en el evento conocido como Star Wars Celebration 2025, en Japón. Acompañado por los actores Rosario Dawson, Jon Favreau y Dave Filoni, Christensen confirmó su participación en la segunda temporada de Ahsoka. Con un gran cariño de sus fans, la estrella de Hollywood afirmó: “No hay mucho que pueda compartir, pero vuelvo a la segunda temporada”.

Hayden Christensen anunció en Japón su regreso a Star Wars

El regreso de Hayden Christensen no solo es una segunda oportunidad para él como actor, sino también una forma de redención simbólica para un personaje que dividió opiniones durante años. Las grabaciones comenzarán en el mes de mayo y se espera que la entrega este lista para mediados de 2026.