Maxi Prietto, de Los Espíritus, tras la acusación anónima de acoso: “La cultura de la cancelación sigue hasta el día de hoy”

Este viernes Los Espíritus presentan su quinto disco, Sancocho Stereo, nada menos que en el Gran Rex. Maxi Prietto revisa el camino que llevó a la banda a evocar las percusiones de África, habla de cómo fue componer en aislamiento, de sus influencias; pero, sobre todo, se enfoca en este disco que está compuesto por cuatro capítulos y del que participaron Gustavo Santaolalla, Daniel Melingo, Carca y Los Huaira. Con una guitarra colgada en la pared de fondo, el vocalista dialoga con LA NACION, zoom mediante, y vuelve a los orígenes de la banda para explicar el presente. También menciona la palabra “tiempo” cuando habla del vínculo con Santiago Moraes, su exsocio creativo, quien se fue de la agrupación justo después de que la banda decidiera reincorporar a Prietto, quien había sido desvinculado tras ser acusado de forma anónima por acoso sexual.

En ese sentido, el vocalista elige hablar, a dos años y medio de que a través de Facebook una mujer contara una situación donde se había sentido acosada por el artista y luego se sumaran otros dos testimonios, y lo hace de forma reflexiva. Prietto detalla cómo impactaron las acusaciones tanto en su vida personal como en su carrera y asegura haber hecho un cambio interno. “Confío en que todo eso que pasó es para bien y que cada uno tiene que aprender algo de todo esto”, dice.

Los Espíritus terminó siendo un cuarteto, luego de que tres integrantes dejaran la banda en 2019 Mathias Magritte

Después de tres Trastiendas y de un disco que, según el líder de Los Espíritus, sufrió las consecuencias de la cultura de la cancelación [Caldero, editado en agosto de 2019], Sancocho Stereo llega al Gran Rex.

-¿Cómo se están preparando para el show?

-Ensayando un montón, tanto con el grupo como con los invitados, porque va a ser un recital especial porque es un disco especial, con muchas colaboraciones. Queremos que la presentación esté en la misma sintonía.

-¿Quiénes van a ser los invitados?

-Carca y Melingo participan del disco y anunciaron que van a estar. Mimi Maura y Sergio Rotman, que no son parte del disco, nos pareció que estaba bueno invitarlos porque tienen un poco la esencia de lo que propone el disco que es este intercambio musical.

-Se trata de un disco concebido en cuarentena, ¿cómo fue el proceso creativo?

-Se inició durante la cuarentena y parte de la motivación era justamente que sean grabaciones donde participaran otros artistas de Latinoamérica para seguir de gira. Nació en el primer proceso de la cuarentena donde estábamos todos encerrados y nos parecía que estaba bueno desde nuestro rol de artistas compartir grabaciones con la gente en un momento que era bastante doloroso y con mucha incertidumbre. Pero después empezamos a tener encuentros en el estudio y seguimos produciendo y nos parecía que estaba bueno igual seguir con los capítulos, que era divertido, y se fue desarrollando hasta llegar al cuarto capítulo con Carca, de invitado, Enrique Symns mandando algunas voces... En el capítulo anterior, Melingo ya había cantado una canción, también había mandado recitados. Se armó este guiso, justamente se llama Sancocho, con muchas participaciones de distintos estilos y países. Es un camino lúdico, siempre es así, es como un juego hasta que se materializa.

-¿Cómo definirías la esencia de Sancocho?

-Yo creo que la esencia de Los Espíritus siempre es la misma, puede ser diferente por cómo se gestó pero sigue siendo lo mismo que hacemos desde hace 10 años. Zapar en la sala, buscar una buena base rítmica, buscar una letra de lo que tengamos ganas de expresar y en ese sentido seguimos en la misma senda. Podés tener un tema como la versión de “Jeremías pies de plomo”, que es más rock pesado; o “Mugre”, que es un blues llanamente, o tenés otras canciones que tienen otra apertura, como la versión de “Hasta que nos vayamos” que tiene una cadencia que creo que está influenciada tanto por Bombino, este guitarrista del Níger que nos trajo todo un sonido muy nuevo, y a partir de ahí una búsqueda hacia referentes como Pat Thomas y músicos de Ghana (África).

¿Qué influencias tiene este disco?

-Nosotros venimos de un blues y un rock bastante marcado por lo que es el rock argentino de raíz, como puede ser Manal, Pescado Rabioso, Color Humano, que tienen por un lado la canción, por otro lado el rock y por otro esa apertura tanto a partes instrumentales, a ambientes, a climas que a veces se terminan resumiendo en palabras como psicodelia. Si bien desde que empezamos siempre tuvimos percusiones, no fue hasta que fuimos a tocar a Colombia que terminamos de entender nuestra propia búsqueda. Ahí escuchando lo que sonaba por las calles, más los recitales a los que fuimos, más ver a los timbaleros, cómo se tocan realmente las congas, como se toca el bongó. Fue como un aprendizaje que nos enseñó que teníamos que seguir profundizando en cuanto a la cuestión rítmica. Justamente nuestro grupo, que tiene un pie en el blues y otro en la música latina, nos parecía que tenía que desarrollar más eso.

Uno de los últimos shows de Los Espíritus, en plena reapertura Mathias Magritte

-En tiempos donde proliferan las propuestas de trap, ustedes se siguen inclinando por el rock, el blues y la fusión...

-Nunca pienso en la música en términos de géneros, pienso que es una actividad, la actividad musical, y que es algo que justamente une generaciones. No veo al rock como opuesto al trap, sino que son cosas que forman parte de lo mismo, de algo más grande y que siempre es la unión de los seres humanos expresándose. Desde Bach para acá seguimos usando las mismas 12 notas y la actitud del rock and roll es la misma que está siempre en la juventud.

-No eligieron ningún referente del trap para hacer colaboraciones, ¿te imaginás sumando una influencia más urbana a Los Espíritus?

-Si me interesa trabajar con otro artista es porque creo en su poesía o en su música o porque me parece una persona copada que me transmite que la unión va a estar buena para hacer algo. A mí me gusta, me veo abierto a cualquier género, la verdad.

Maxi Prietto, líder y vocalista de la banda Mathias Magritte

-Es un disco que sigue mostrando el nuevo camino de Los Espíritus sin Moraes, que era tu socio creativo.

-Es el segundo disco, el primero es Caldero. Se produjo el cambio de formación y ahí arrancamos con el cuartero y Pipe [Correa] empezó a grabar las percusiones. Se conformó una identidad sonora que siguió evolucionando en este segundo disco.

-Me imagino que la separación de Santiago debe haber sido un cimbronazo...

-La verdad, una amistad de muchos años. Fue muy chocante que eso se exprese públicamente por esto que yo creo que son miradas políticas o distintas acciones pero, bueno, la verdad es que es algo tan personal que prefiero no exponerlo públicamente. En estas cosas me parece que… para eso está el tiempo.

-¿En que quedó el tema de las acusaciones en redes que se hicieron en tu contra, en 2019?, ¿Cómo te afectó todo eso?

-Fue un choque, un golpe duro. Pero también va pasando el tiempo y se va procesando de distintas formas. Creo que cada uno interiormente habrá tenido sus propias reflexiones. Digo, todos los que estuvimos involucrados en esto. Porque la verdad fue una especie de experimento social, en el que estuve involucrado yo, pero también Los Espíritus, los que se fueron [además de Moraes dejaron la banda los percusionistas Francisco Paz y Fer Barrey]. Hubo un detrás de escena que es muy amplio y que no se puede resumir en dos minutos. Pero yo confío en que todo eso que pasó es para bien y que cada uno tiene que aprender algo y nos tiene que servir para ser mejores a todos.

-Se dio en un momento en que varias bandas estaban viviendo situaciones similares. Ahora es como si se hubiera calmado. ¿Qué reflexión hacés en retrospectiva de esos famosos usos y costumbres que había en la música y que quedaron expuestos? ¿Hiciste un meaculpa?

-Fue un cambio social, fue como una nueva mirada social y política sobre usos y costumbres. Creo que se dio de la manera que se pudo. A alguno nos iba a tocar eso más de cerca que a otros y yo hago esa lectura. Es algo político, incluso hay que responder políticamente. También entenderlo con cierta distancia y lo que nosotros más quisimos fue jamás confrontar, porque nos vimos en la contradicción de que era algo que acompañábamos y que al mismo tiempo nos estaba perjudicando. Pero dentro de esa contradicción, elegimos acompañar, hacernos a un costado y que sea lo que sea. Y bueno, va pasando el tiempo y yo creo que las cosas se van acomodando.

-¿Sentiste que repercutió en la banda lo que pasó?

-La cultura de la cancelación se vivió no solo en ese momento, incluso sigue hasta el día de hoy. Hay un montón de medios que no difunden lo que hacemos. Hubo un disco, que es Caldero, que no tuvo difusión en ningún medio argentino. Pero bueno, todas estas cosas nosotros siempre las entendimos de esa manera, que es como una especie de dominó que hace que todo el mundo haga lo que se supone que tiene que hacer. Eso a uno en su trabajo le puede significar no darle notas a ciertos artistas. A algunos les tocó separarse de amistades, se habrán roto parejas, habrán pasado un montón de cosas en ese momento por una cuestión política que creo que era inevitable. Ahora creo que viene un proceso de conciliación en el cual hay que incorporar todo lo que se aprendió, pero trabajar siempre en la unión y en un cambio que tenga una profundidad real, que deje de ser un discurso.

-Vos, en lo particular, que fuiste uno de los protagonistas, ¿cómo lo enfrentaste?

-Tenía miedo a salir a la calle, fue un período muy doloroso, me bajaron las defensas. Me pasaron un montón de cosas, que no tengo ganas ni de exponerlas porque encima hay como un sinfín de reglas que hay que cumplir. Una es no victimizarse. Entonces, ya está, prefiero mirar para adelante.

-¿Pero intentaste comunicarte con alguna de las chicas?

-Traté de tener un acercamiento, pero finalmente me aconsejaron que no lo haga por experiencias de otros casos anteriores en que habían tratado de hacer eso y se lo consideraba “acoso”. Entonces, me aconsejaron que no hiciera nada de eso. Cada cosa que yo quería hacer naturalmente me daba cuenta de que tenía un peso y un antecedente y una seriedad que me dediqué a seguir con mi vida y, básicamente, a hacer un cambio interno, porque si yo no puedo cambiar lo de afuera, bueno, puedo cambiar lo de adentro.